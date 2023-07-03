ВС Израиля начали масштабную операцию в Дженине

ВС Израиля начали масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан в Дженине

Вооруженные силы Израиля начали масштабную операцию по противодействию терроризму в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает израильское государственное радио «Кан».

По информации армейской пресс-службы, «в течение последних нескольких часов армия и Служба общей безопасности Израиля проводят целенаправленную контртеррористическую операцию в районе Дженина», передает ТАСС.

Военные нанесли удар по объединенному оперативному центру радикалов, который служил совместным оперативным командным центром в лагере Дженин. В городе есть передовой центр наблюдения и разведки, Дженин является местом сбора вооруженных террористов до и после террористических действий, складом оружия и взрывчатых веществ, а также центром координации и связи между террористами».

По данным Минздрава Палестины, в ходе операции погибли четыре палестинца, ранены не менее 27 человек, состояние семи из них оценивается медиками как тяжелое.

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», более 200 бронетранспортеров и танков вторглись в Дженин.

По данным армейской пресс-службы, Израиль несколько раз наносил удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере беженцев Дженин.

«Кроме того, силовики нанесли удар по объекту по производству оружия и складу взрывных устройств», – уточнили источники.

В данный момент израильские силовики обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, на месте продолжаются перестрелки с вооруженными подозреваемыми.

Как подчеркнули в МИД Палестины, ответственность за последствия операции в Дженине возложена на Израиль.

«МИД осуждает агрессию против палестинцев в Дженине и его окрестностях и возлагает полную и прямую ответственность на правительство Израиля за совершаемые против палестинского народа преступления и их последствия», – указано в спецзаявлении палестинского ведомства.

Также МИД Палестины призвал мировое сообщество принять меры для немедленного прекращения эскалации напряженности в Дженине, а Международный уголовный суд «прекратить молчание и начать привлекать к ответственности израильских военных преступников».

В январе правоохранительные органы в Израиле задержали 13 подозреваемых в терроризме на Западном берегу.

В августе прошлого года израильская полиция задержала подозреваемого, устроившего в субботу стрельбу у Стены Плача. Премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что злоумышленник был местным террористом-одиночкой с уголовным прошлым.

