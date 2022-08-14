Стали известны подробности личности открывшего стрельбу у Стены Плача в Иерусалиме

Злоумышленник, устроивший в субботу стрельбу недалеко от Стены Плача в Иерусалиме, был местным террористом-одиночкой с уголовным прошлым, сообщил на еженедельном заседании правительства страны премьер-министр Израиля Яир Лапид.

«Сегодня утром террорист сдался израильской полиции и в настоящее время находится под следствием. В ходе совещания, которое я провел сегодня с министром внутренней безопасности, генеральным инспектором и командующим иерусалимским округом полиции, было отмечено, что речь идет о террористе-одиночке, жителе города, имеющем криминальное прошлое», – сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия, передает ТАСС.

Лапид подтвердил, что в результате действий злоумышленника «ранено восемь человек, двое из них – тяжело». «Вывод из этого происшествия, как и из предыдущих, один: те, кто наносят вред гражданам Израиля, нигде не скроются. Мы будем их преследовать, настигнем повсюду, и они понесут наказание по всей строгости закона», – отметил глава кабмина.

Он добавил, что в настоящее время обстановка в городе спокойная. «Сегодня утром я разговаривал с мэром Иерусалима. Он продолжает готовить город к праздничным мероприятиям. В Иерусалиме кипит жизнь, город полон туристов, и мы продолжим сохранять его таким», – подчеркнул премьер.

Кроме того, Лапид сообщил, что к концу дня иерусалимские силы безопасности получат подкрепление. «С целью предотвращения терактов, которые могут совершить подражатели, район Большого Иерусалима начиная с сегодняшней ночи получит значительное подкрепление. Хочу подчеркнуть: столица Израиля – открытый, стойкий и гостеприимный город как для туристов, так и для его жителей», – заверил глава правительства.

Как сообщали ранее местные СМИ, израильская полиция задержала подозреваемого, устроившего в субботу стрельбу у Стены Плача. По информации издания, мужчина сам сдался утром сотрудникам правоохранительных органов, разыскивавших его всю ночь. От рук преступника пострадали восемь человек. Огонь велся по автобусу, ехавшему по дороге, которая ведет к Стене Плача, а также на парковке рядом с гробницей царя Давида.