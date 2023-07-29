Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.7 комментариев
Сальдо рассказал о работах по устранению последствий разрушения Каховской ГЭС
Сальдо перечислил необходимые меры по ликвидации последствий разрушения Украиной Каховской ГЭС
Последствия разрушения Украиной Каховской ГЭС можно будет считать ликвидированными только после того, как все разрушенное восстановят, сейчас идет лишь первоначальный этап – откачка воды, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил, что в регионе «без устали работают» над устранением «последствий теракта киевского режима». По его словам, «о первоначальном этапе завершения» можно будет заявить после того, как «полностью уберут воду и очистят территории». Сальдо пояснил, что на это потребуются «недели, может быть, месяцы», передает ТАСС.
Сейчас вода остается только в низинных местах без естественного стока – спасатели и сотрудники коммунальных служб не ожидают ее схода или высыхания, они откачивают ее, работа ведется круглосуточно, сказал Сальдо.
По словам главы региона, даже после ее завершения будут здания, сооружения и инфраструктура, полностью испорченные водой. Кроме того, разрушена сама плотина. Как подчеркнул Сальдо, только «когда все это будет заново отстроено – тогда можно будет считать, что последствие теракта Киева ликвидированы».
Напомним, число жертв разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области составило 55 человек. Сальдо заверил, что ГЭС будет восстановлена.