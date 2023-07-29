Сальдо рассказал о работах по устранению последствий разрушения Каховской ГЭС

Сальдо перечислил необходимые меры по ликвидации последствий разрушения Украиной Каховской ГЭС

Tекст: Антон Антонов

Сальдо сообщил, что в регионе «без устали работают» над устранением «последствий теракта киевского режима». По его словам, «о первоначальном этапе завершения» можно будет заявить после того, как «полностью уберут воду и очистят территории». Сальдо пояснил, что на это потребуются «недели, может быть, месяцы», передает ТАСС.

Сейчас вода остается только в низинных местах без естественного стока – спасатели и сотрудники коммунальных служб не ожидают ее схода или высыхания, они откачивают ее, работа ведется круглосуточно, сказал Сальдо.

По словам главы региона, даже после ее завершения будут здания, сооружения и инфраструктура, полностью испорченные водой. Кроме того, разрушена сама плотина. Как подчеркнул Сальдо, только «когда все это будет заново отстроено – тогда можно будет считать, что последствие теракта Киева ликвидированы».

Напомним, число жертв разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области составило 55 человек. Сальдо заверил, что ГЭС будет восстановлена.

