Сальдо: Каховская ГЭС «однозначно» будет восстановлена

Каховская ГЭС «однозначно» будет восстановлена, от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка, причем, по словам Сальдо, в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство – это второстепенный момент, передает РИА «Новости».

По его словам, ГЭС играет важнейшую роль в водном балансе южных регионов, от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а значит – сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях.

Сальдо добавил, что так было последние полвека, в которые экология и экономика нижнего Поднепровья полностью перестроилась и стала зависеть от Каховского водохранилища и прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится.

Ранее Сальдо заявил, что украинское командование не смогло воспользоваться ситуацией с катастрофой на Каховской гидроэлектростанции.

Напомним, число жертв разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области составило 55 человек.