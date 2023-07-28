Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Командующий ЧФ анонсировал принятие на вооружение двух боевых кораблей
Командующий Соколов: Черноморский флот примет на вооружение два боевых корабля до конца года
Черноморского флота (ЧФ) до конца года пополнится двумя новыми боевыми кораблями – носителями высокоточного вооружения большой дальности, сообщил командующий флотом Виктор Соколов в поздравлении ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России.
По его словам, недавно в боевой состав флота были приняты два новых корабля различных классов, а до конца года планируется принять еще два носителя высокоточного оружия большой дальности, передает ТАСС.
В июле 2022 года в состав Черноморского флота (ЧФ) приняли новый патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160, он вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.
Напомним, 12 июля построенный на судостроительном заводе им. Бутомы «Залив» (Керчь) малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800 вошел в состав Черноморского флота.