Историк: Националистам Западной Украины нужно вспомнить освобождение Львова в 1944 году

  • ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
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    Как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами»
    Группировка «Центр» отразила девять атак ВСУ на двух направлениях
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    Российские войска уничтожили американскую технику ВСУ в Запорожской области
    Республиканец Десантис поддержал импичмент Байдена
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

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    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Африке идет борьба за будущее человечества

    Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.

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    Новости
    10:45Песков анонсировал заявление Путина для СМИ по итогам саммита Россия – Африка

    Президент Владимир Путин в пятницу, 28 июля, в заявлении для журналистов расскажет об итогах работы форума и саммита Россия – Африка, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    10:38Историк: Националистам Западной Украины нужно вспомнить освобождение Львова в 1944 году

    Освобождение Львова в 1944 году было символическим – Красная армия выбила врага из идеологически заряженного нацистами региона. Сейчас Российская армия также противостоит ВСУ, в составе которых воюет значительное число добровольцев именно с Западной Украины, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Дюков. 27 июля 1944 года советские войска освободили Львов от гитлеровских сил.

    10:32Определены даты проведения Игр БРИКС в Казани

    Игры БРИКС пройдут с 20 по 23 июня 2024 года в Казани, в их программу войдут 25 видов, заявил министр спорта Олег Матыцин на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» на саммите Россия – Африка.

    10:28В Кремле пообещали ознакомиться с обращением защиты Сачкова

    Обращение адвокатов основателя компании F.A.C.C.T. Ильи Сачкова, приговоренного к 14 годам колонии по делу о госизмене, к президенту Владимиру Путину будет рассмотрено в Кремле, но это не место для подачи апелляций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    10:23Умер сенатор от Тульской области Игорь Панченко

    Сенатор от Тульской области, входивший в состав комитета по экономической политике, Игорь Панченко умер в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, сообщили в аппарате Совета Федерации.

    10:17ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки

    Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ в трюме иностранного сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    10:14Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке вооружения

    У украинских военнослужащих не хватает вооружения для масштабного контрнаступления, заявил попавший в плен под Белогоровкой в Донбассе военнослужащий ВСУ Сергей Ходов.

    10:10Роскосмос предложил Африке поучаствовать в создании системы «Грифон»

    Роскосмос предложил африканским странам принять участие в создании системы глобального мониторинга Земли «Грифон», которая состоит из малых космических аппаратов, сообщили в госкорпорации на полях саммита Россия – Африка.

    09:47В МИД сообщили о продолжении диалога с Анкарой по обеспечению поставок зерна

    Москва и Анкара продолжают вести диалог по зерновой сделке и поставкам продовольствия «без перекосов», которые были характерны для черноморской инициативы, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

    09:38САО «Мальва» подготовили для отправки в войска

    «Ростех» готовится отправить в войска первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 «Мальва», оно уже прошло госиспытания, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    09:25Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами

    Минспорта Украины сняло запрет на участие атлетов в международных соревнованиях вместе с выступающими в нейтральном статусе спортсменами из России и Белоруссии, следует из указа ведомства.

    09:12Посол Украины заявил, что у Минобороны Германии нет недовольства ВСУ

    У Минобороны Германии нет недовольства действиями вооруженных сил Украины на стратегическом уровне, после каждой операции «проводится анализ ошибок», заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

    09:09РЖД захотели пускать в поезда по биометрии

    ОАО РЖД, Минтранс и Минцифры запланировали начать в 2024 году эксперимент, в ходе которого пассажиры поездов дальнего следования смогут подтверждать личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов, сообщили СМИ.

    09:00Володин: После спецоперации на Украине многие страны откажутся от неэффективного западного оружия

    Любое новое оружие, которое США и Евросоюз поставят Украине, не сможет повлиять на исход спецоперации, но многие страны после этого откажутся покупать западное оружие из-за неэффективности, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    08:48В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала

    Производственное оборудование повреждено в одном из портов Одесской области на юге Украины, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    27 июля 2023, 10:38

    Историк: Националистам Западной Украины нужно вспомнить освобождение Львова в 1944 году

    Историк Дюков провел параллели между СВО и освобождением Львова от гитлеровцев

    Историк: Националистам Западной Украины нужно вспомнить освобождение Львова в 1944 году
    @ Макс Альперт/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Освобождение Львова в 1944 году было символическим – Красная армия выбила врага из идеологически заряженного нацистами региона. Сейчас Российская армия также противостоит ВСУ, в составе которых воюет значительное число добровольцев именно с Западной Украины, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Дюков. 27 июля 1944 года советские войска освободили Львов от гитлеровских сил.

    «Во время нахождения на Западной Украине гитлеровских войск оккупационный режим во Львове отличался от того, что было в Центральной и Восточной Украине. Если в центре и на востоке проводились массовые расстрелы, то на западе это было скорее исключением», – рассказал Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН.

    «Украинские жители Львова имели более высокий статус, чем даже местные поляки. Этим было обусловлено и формирование дивизии СС «Галичина», куда наблюдался массовый приток именно добровольцев, а не мобилизованных, из местного населения. В целом шло активное вовлечение местного населения в нацистскую идеологию и в коллаборационизм. Здесь же, напомню, действовали Организация украинских националистов (ОУН*) (запрещена в РФ) и Украинская повстанческая армия* (УПА*) (запрещена в РФ)», – отметил он.

    «Собственно, и сейчас украинские боевые формирования в значительной части состоят из идеологически заряженных жителей западных регионов страны. Именно для Западной Украины характерна большая доля добровольцев – что во время Великой Отечественной войны, что в ходе нынешней спецоперации. Думаю, тут две главных причины: недоработки советской власти на Западной Украине и активное наращивание националистических настроений в регионе западными структурами после 1991 года», – детализировал эксперт.

    «Тогда Красная армия была на пике, научилась воевать, получала новое вооружение, была достаточно укомплектована, командование обрело стратегический и тактический опыт. Именно за счет этого и был освобожден Львов. Собственно, сейчас Российская армия также получает опыт боевых действий и за счет этого освобождает территории от нацистского режима на Украине, которым, как и при оккупационном режиме гитлеровцев, грозил бы геноцид», – добавил аналитик.

    «Вообще Галиция много веков переходила из рук в руки, постоянно меняя внешнее управление. Многие в Польше до сих пор считают Львов своим городом. В этой связи напомню, что недавно директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Польша хочет взять под контроль западные области Украины. Для этого Варшава существенно увеличит численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG и разместит ее на западе Украины. Эксперты не исключают столкновения с ВС РФ. Может, нам снова предстоит освобождать Западную Украину от нацистов», – заключил Дюков.

    Напомним, Львов был освобожден советскими силами от войск нацистской Германии и Венгрии в ходе Львовско-Сандомирской операции. В середине июля 1944 года, завершив наступательную операцию по освобождению Правобережной Украины, войска 1-го Украинского фронта вышли на рубеж юго-западнее Ковеля, западнее городов Луцк, Тернополь, Коломыя, Куты в полосе 440 км и развернули подготовку к Львовско-Сандомирской операции, сообщается на сайте Минобороны.

    Замысел операции состоял в том, чтобы окружить и уничтожить львовско-бродскую группировку противника, взять Львов, рассечь группу гитлеровских армий «Северная Украина», одну ее часть отбросить в район Полесья, другую к Карпатам, а главными силами фронта выйти на рубеж реки Висла. Соотношение сил и средств было в пользу советских войск: по людям в 1,8 раза, по орудиям и минометам в 3 раза, по танкам и САУ в 2,8 раза, по самолетам в 4,6 раза.

    Операция началась 13 июля, а спустя две недели в результате концентрических ударов 3-й гвардейская танковой армии с запада, 60-й армии с востока и 4-й танковой армии с юга был освобожден Львов. Советские войска таким образом завершили первый этап Львовско-Сандомирской операции, прорвали оборону врага на всю оперативную глубину, продвинулись на главном направлении на 220 км и рассекли группу армий «Северная Украина» на две части.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    26 июля 2023, 16:35
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ

    SVT: Украина оказалась не готова к противостоянию с беспилотниками «Ланцет»

    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия уязвима для ударов российских беспилотников «Ланцет», заявил обозреватель Эрик Нурдберг в своем материале для издания SVT.

    «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины во время контрнаступления, заявил Нурдберг в статье для SVT, передает РИА «Новости».

    Этот беспилотник позволяет бить вглубь украинской территории, где находятся ракетные комплексы и комплексы РЛС. У киевского режима же нет систем ПВО, которые могут сбивать такие дроны.

    Ранее источник сообщил, что ВС России уничтожили под Херсоном с помощью «Ланцетов» три американских 155-миллиметровых гаубицы М777.

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    26 июля 2023, 12:25
    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в регионе

    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Балицкий добавил в Telegram, что обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, поскольку украинские военные с утра пытаются прорвать российскую оборону. В то же время врио губернатора уточнил, что российские войска дают жесткий отпор противнику, который несет значительные потери.

    Ранее Балицкий сообщил, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

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    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

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    26 июля 2023, 20:25
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве, причины пока не известны, сообщили очевидцы.

    Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.

    Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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    26 июля 2023, 17:56
    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке

    Россия решила не выступать на Совбезе ООН из-за отказа допустить докладчика по преследованию УПЦ

    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по зерновой сделке, так как председательство Британии заблокировало выступление докладчика епископа Гедеона по ситуации вокруг канонической УПЦ, заявил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

    Россия отказалась выступать в знак протеста против попытки Британии отсечь докладчика Гедеона, кандидат полностью соответствует критериям Организации, заявил Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что епископ обладает компетенцией по вопросу повестки заседания.

    В среду в СБ ООН проходит два заседания по Украине, первое созвано по запросу России из-за преследований УПЦ. Позднее пройдет запрошенное киевским режимом заседание по зерновой сделке.

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    26 июля 2023, 21:45
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».

    «Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.

    Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.

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    26 июля 2023, 15:42
    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении

    ВС России отбили наступление трех батальонов с танками на Ореховском направлении

    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с утра в среду продолжили наступление на Ореховском направлении, в нем участвовали три батальона, усиленные танками, все атаки отбиты, сообщило Минобороны России.

    Атаки удалось отбить благодаря профессиональным действиям подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП, одна боевая бронированная машина, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВС России отразили начавшуюся утром атаку ВСУ у поселка Работино в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    26 июля 2023, 12:34
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинскую журналистку Янину Соколовскую завели уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии, сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК.

    Соколовская обвиняется по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным Telegram-канала Shot, Соколовская с марта по май 2022 года публиковала недостоверную информацию о действиях ВС России в отношении мирного населения Украины.

    Проводится расследование, в квартире Соколовской в Москве прошли обыски.

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    26 июля 2023, 23:39
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.

    В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.

    Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Коментарии (9)
    26 июля 2023, 15:56
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы продвинулись на несколько километров на Краснолиманском направлении у поселка Сергеевка в ЛНР, сообщило министерство обороны России в среду.

    Продвижение здесь составило до трех километров по фронту и 2,7 километра вглубь обороны ВСУ, указало министерство в своем Telegram-канале.

    У поселков Червоная Диброва и Райгородка (ЛНР) и Серебрянского лесничества отражены четыре атаки ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике у населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Торское, Ямполовка и Григоровка (ДНР).

    На Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ у Белогоровки, Северного, Марьинки и Водяного (ДНР). Поражены подразделения ВСУ у поселков Богдановка, Спорное и Авдеевка (ДНР).

    У Дылеевки и Авдеевки (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 210 человек, семь боевых бронированных машин, две американские артиллерийские системы М777, три польских САУ Krab, орудия Д-20 и Д-30 и американскую гаубицу М119.

    У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У населенного пункта Новолюбовка (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

    За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 190 человек, пять боевых бронированных машин, гаубицы Д-20 и Д-30, три САУ «Гвоздика», и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в направлении поселка Никольское (Запорожская область).

    Коментарии (14)
    26 июля 2023, 12:34
    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине

    Американист Дудаков: Тревор Рид на Украине вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне

    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Тот факт, что американец Тревор Рид оказался на Украине, ставит под вопрос возможность дальнейшего диалога по обмену заключенными. Сам он, скорее всего, занимался инструктированием ВСУ или шпионажем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид был ранен в боях на Украине.

    «Я вполне допускаю, что Тревор Рид не просто решил «отомстить» России за заключение, а отправился на Украину в роли какого-то военного инструктора или разведчика. Заявления о том, что он находился там самовольно – это типичная легенда для всех американских наемников, находящихся в горячих точках неофициально, но имеющих контракт с Пентагоном», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это связано с тем, что нахождение регулярных американских частей на Украине – для США вопрос довольно болезненный. Вашингтон не афиширует их пребывание там, но отправляет в частном порядке. Можно предположить, что Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – продолжает собеседник.

    «Ведь и в России его поймали не просто из-за того, что он на кого-то напал. Были явные подозрения в его шпионской деятельности. Теперь этот инцидент действительно может ударить по дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном в вопросе обмена заключенными. А как мы знаем, для американского президента Джо Байдена этот аспект крайне важен», – добавил Дудаков.

    «Он сейчас активно пытается вернуть американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в этом году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Идут переговоры о том, чтобы обменять его на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США или Европы. Но теперь, вероятно, Россия будет требовать от Штатов каких-то весомых гарантий того, что обменянные американцы не будут отправляться на Украину», – заключил он.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана. Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    26 июля 2023, 22:45
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Ольга Никитина

    Ответственность за появление бесноватого чудовища под названием киевский режим лежит на тех, кто на протяжении лет игнорировал его преступления, хотя был обязан призвать их к ответу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по поводу убийства в зоне СВО российского военкора Ростислава Журавлева и ранения его коллег из кассетного оружия, которое поставляет американская сторона. Спикер российского внешнеполитического ведомства отметила, что Азуле «выдавила из себя беззубый комментарий», в котором «она «сожалеет» о «смерти» российского корреспондента», будто речь идет об обычном некрологе.

    После этого, продолжила представитель МИД России, украинская сторона в привычной для себя экстремистской манере распространила ноту от имени некоего «украинского медиасообщества», в которой расправа над Журавлевым не только оправдывается, но и содержатся новые угрозы в адрес представителей СМИ. В заявлении сказано, что «российские медиаорганизации и их сотрудники... должны понести справедливое наказание за свои действия», процитировала Захарова.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что Запад несет ответственность за то, что породил террористического монстра, будь то действием или бездействием. И прикрываться иезуитскими отписками теперь не получится, заключила Захарова.

    Ранее Захарова назвала реакцию Запада на гибель Журавлева ожидаемо чудовищной.

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    27 июля 2023, 07:32
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

    NYT: Украина начала основную фазу контрнаступления

    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина начала «основной удар своего контрнаступления», пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    По информации The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе.

    Источники газеты говорят, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель, передает РИА «Новости».

    Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна». Неназванный американский чиновник сказал изданию, что нет уверенности в том, что действия украинской стороны являются важным шагом.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что впервые за несколько недель ВСУ начали атаковать не «пушечным мясом», а подразделениями с бронетехникой, но в итоге им пришлось отступить.

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    26 июля 2023, 11:47
    Глава УВКПЧ ООН отказался передать России данные разбирательства по Буче

    Постпред России при ООН в Женеве Гатилов: Глава УВКПЧ ООН Тюрк отказался передать России данные разбирательства по Буче

    Tекст: Алина Власенко

    Глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк отказался предоставить России информацию о разбирательстве произошедшего в Буче, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    По словам Гатилова, он только во вторник получил отказ Тюрка на просьбу от 18 мая предоставить данные разбирательства произошедшего в Буче. Такое решение Тюрк объяснил тем, что обнародование подобной информации и оценок находится в компетенции штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Такой ответ Гатилов назвал очередным свидетельством нежелания Тюрка давать объективную картину ситуации на Украине.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения, что Запад в настоящее время занимается расследованием ситуации в украинской Буче.

    Скандал вокруг города Буча в Киевской области разгорелся в апреле 2022 года, когда в СМИ и соцсетях стали публиковаться видео с телами погибших. В Минобороны России подчеркивали, что от действий российских военных не пострадал ни один житель Бучи. В ведомстве также уточняли, что российские войска покинули город 30 марта, и только после того, как в город прибыли сотрудники СБУ, в Сети стали появляться «свидетельства преступлений».

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