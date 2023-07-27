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Историк: Националистам Западной Украины нужно вспомнить освобождение Львова в 1944 году
Историк Дюков провел параллели между СВО и освобождением Львова от гитлеровцев
Освобождение Львова в 1944 году было символическим – Красная армия выбила врага из идеологически заряженного нацистами региона. Сейчас Российская армия также противостоит ВСУ, в составе которых воюет значительное число добровольцев именно с Западной Украины, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Дюков. 27 июля 1944 года советские войска освободили Львов от гитлеровских сил.
«Во время нахождения на Западной Украине гитлеровских войск оккупационный режим во Львове отличался от того, что было в Центральной и Восточной Украине. Если в центре и на востоке проводились массовые расстрелы, то на западе это было скорее исключением», – рассказал Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН.
«Украинские жители Львова имели более высокий статус, чем даже местные поляки. Этим было обусловлено и формирование дивизии СС «Галичина», куда наблюдался массовый приток именно добровольцев, а не мобилизованных, из местного населения. В целом шло активное вовлечение местного населения в нацистскую идеологию и в коллаборационизм. Здесь же, напомню, действовали Организация украинских националистов (ОУН*) (запрещена в РФ) и Украинская повстанческая армия* (УПА*) (запрещена в РФ)», – отметил он.
«Собственно, и сейчас украинские боевые формирования в значительной части состоят из идеологически заряженных жителей западных регионов страны. Именно для Западной Украины характерна большая доля добровольцев – что во время Великой Отечественной войны, что в ходе нынешней спецоперации. Думаю, тут две главных причины: недоработки советской власти на Западной Украине и активное наращивание националистических настроений в регионе западными структурами после 1991 года», – детализировал эксперт.
«Тогда Красная армия была на пике, научилась воевать, получала новое вооружение, была достаточно укомплектована, командование обрело стратегический и тактический опыт. Именно за счет этого и был освобожден Львов. Собственно, сейчас Российская армия также получает опыт боевых действий и за счет этого освобождает территории от нацистского режима на Украине, которым, как и при оккупационном режиме гитлеровцев, грозил бы геноцид», – добавил аналитик.
«Вообще Галиция много веков переходила из рук в руки, постоянно меняя внешнее управление. Многие в Польше до сих пор считают Львов своим городом. В этой связи напомню, что недавно директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Польша хочет взять под контроль западные области Украины. Для этого Варшава существенно увеличит численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG и разместит ее на западе Украины. Эксперты не исключают столкновения с ВС РФ. Может, нам снова предстоит освобождать Западную Украину от нацистов», – заключил Дюков.
Напомним, Львов был освобожден советскими силами от войск нацистской Германии и Венгрии в ходе Львовско-Сандомирской операции. В середине июля 1944 года, завершив наступательную операцию по освобождению Правобережной Украины, войска 1-го Украинского фронта вышли на рубеж юго-западнее Ковеля, западнее городов Луцк, Тернополь, Коломыя, Куты в полосе 440 км и развернули подготовку к Львовско-Сандомирской операции, сообщается на сайте Минобороны.
Замысел операции состоял в том, чтобы окружить и уничтожить львовско-бродскую группировку противника, взять Львов, рассечь группу гитлеровских армий «Северная Украина», одну ее часть отбросить в район Полесья, другую к Карпатам, а главными силами фронта выйти на рубеж реки Висла. Соотношение сил и средств было в пользу советских войск: по людям в 1,8 раза, по орудиям и минометам в 3 раза, по танкам и САУ в 2,8 раза, по самолетам в 4,6 раза.
Операция началась 13 июля, а спустя две недели в результате концентрических ударов 3-й гвардейская танковой армии с запада, 60-й армии с востока и 4-й танковой армии с юга был освобожден Львов. Советские войска таким образом завершили первый этап Львовско-Сандомирской операции, прорвали оборону врага на всю оперативную глубину, продвинулись на главном направлении на 220 км и рассекли группу армий «Северная Украина» на две части.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ