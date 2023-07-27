Историк: Националистам Западной Украины нужно вспомнить освобождение Львова в 1944 году

Историк Дюков провел параллели между СВО и освобождением Львова от гитлеровцев

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Во время нахождения на Западной Украине гитлеровских войск оккупационный режим во Львове отличался от того, что было в Центральной и Восточной Украине. Если в центре и на востоке проводились массовые расстрелы, то на западе это было скорее исключением», – рассказал Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН.

«Украинские жители Львова имели более высокий статус, чем даже местные поляки. Этим было обусловлено и формирование дивизии СС «Галичина», куда наблюдался массовый приток именно добровольцев, а не мобилизованных, из местного населения. В целом шло активное вовлечение местного населения в нацистскую идеологию и в коллаборационизм. Здесь же, напомню, действовали Организация украинских националистов (ОУН*) (запрещена в РФ) и Украинская повстанческая армия* (УПА*) (запрещена в РФ)», – отметил он.

«Собственно, и сейчас украинские боевые формирования в значительной части состоят из идеологически заряженных жителей западных регионов страны. Именно для Западной Украины характерна большая доля добровольцев – что во время Великой Отечественной войны, что в ходе нынешней спецоперации. Думаю, тут две главных причины: недоработки советской власти на Западной Украине и активное наращивание националистических настроений в регионе западными структурами после 1991 года», – детализировал эксперт.

«Тогда Красная армия была на пике, научилась воевать, получала новое вооружение, была достаточно укомплектована, командование обрело стратегический и тактический опыт. Именно за счет этого и был освобожден Львов. Собственно, сейчас Российская армия также получает опыт боевых действий и за счет этого освобождает территории от нацистского режима на Украине, которым, как и при оккупационном режиме гитлеровцев, грозил бы геноцид», – добавил аналитик.

«Вообще Галиция много веков переходила из рук в руки, постоянно меняя внешнее управление. Многие в Польше до сих пор считают Львов своим городом. В этой связи напомню, что недавно директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Польша хочет взять под контроль западные области Украины. Для этого Варшава существенно увеличит численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG и разместит ее на западе Украины. Эксперты не исключают столкновения с ВС РФ. Может, нам снова предстоит освобождать Западную Украину от нацистов», – заключил Дюков.

Напомним, Львов был освобожден советскими силами от войск нацистской Германии и Венгрии в ходе Львовско-Сандомирской операции. В середине июля 1944 года, завершив наступательную операцию по освобождению Правобережной Украины, войска 1-го Украинского фронта вышли на рубеж юго-западнее Ковеля, западнее городов Луцк, Тернополь, Коломыя, Куты в полосе 440 км и развернули подготовку к Львовско-Сандомирской операции, сообщается на сайте Минобороны.

Замысел операции состоял в том, чтобы окружить и уничтожить львовско-бродскую группировку противника, взять Львов, рассечь группу гитлеровских армий «Северная Украина», одну ее часть отбросить в район Полесья, другую к Карпатам, а главными силами фронта выйти на рубеж реки Висла. Соотношение сил и средств было в пользу советских войск: по людям в 1,8 раза, по орудиям и минометам в 3 раза, по танкам и САУ в 2,8 раза, по самолетам в 4,6 раза.

Операция началась 13 июля, а спустя две недели в результате концентрических ударов 3-й гвардейская танковой армии с запада, 60-й армии с востока и 4-й танковой армии с юга был освобожден Львов. Советские войска таким образом завершили первый этап Львовско-Сандомирской операции, прорвали оборону врага на всю оперативную глубину, продвинулись на главном направлении на 220 км и рассекли группу армий «Северная Украина» на две части.