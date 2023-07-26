Эксперт: ВСУ для атаки в Запорожской области использовали резервы

Эксперт Онуфриенко рассказал о тактике ВСУ во время второго этапа наступления

Tекст: Алена Задорожная

«Я бы в шутку сказал, что вооруженные силы Украины учли критику немецкой газеты Bild о том, что они не могут добиться успеха из-за своей неграмотной тактики. Но если говорить серьезно, то южнее Орехова – под селом Работино действительно был первый участок, на котором ВСУ впервые за последние недели попытались атаковать не просто «пушечным мясом», а бросив около 80 единиц бронетехники», – отмечает Михаил Онуфриенко, военный эксперт.

После отражения этой атаки ВСУ были вынуждены отправить подкрепление. «Им удалось вклиниться в наши боевые порядки на трех участках. Но они завязли там. В конечном итоге они, по некоторым данным, потеряли более 30 единиц бронетехники и отступили», – добавил эксперт.

По его словам, произошедшее стало попыткой масштабного наступления. Взятые в плен украинские военные оказались служащими бригад 10-го армейского корпуса ВСУ. «Эти силы предполагалось использовать, когда уже будет прорвана наша линия фронта и они пойдут к Мелитополю. То есть мы видим ту часть резервов, которая до сих пор не участвовала в боях», – считает Онуфриенко.

ВСУ будут использовать все резервы «для достижения хоть какого-то успеха». «Если смотреть на те территории, которые мы заняли за последние два месяца, то у меня возникает вопрос – кто пошел в наступление? На территории от границы Харьковской области до Северска в ДНР мы освободили более 60 квадратных километров территории. Это больше, чем занял противник, который вынужден бросать в бой все резервы», – пояснил эксперт.

В среду утром украинские военные продолжили наступать на Ореховском направлении. Атаки, в которых участвовали три батальона, усиленные танками, были отбиты благодаря профессиональным действиям подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии.

Как сообщило Минобороны России, в ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП, одна боевая бронированная машина, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих.

По информации врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, за прошедшие сутки противник предпринял 36 попыток обстрелять населенные пункты на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

В свою очередь член Общественной палаты РФ, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об отражении российскими подразделениями атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино. По его словам, противник временно вклинился в три точки нашей обороны, но в данный момент на этом участке линии соприкосновения тишина.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ВСУ перешли ко второму этапу «контрнаступа».

