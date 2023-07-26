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Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта заработала в Подмосковье
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В Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в Московской области в рамках работы Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта проходит первая, тестовая смена для военнослужащих, получивших тяжелые ранения и травмы в ходе выполнения боевых задач.
В «Ясенках» работают около 100 квалифицированных сотрудников медицинских специалистов и соцработников. Программа лечения: восстановление после ампутации, профилактика посттравматических расстройств, восстановление опорно-двигательного аппарата, нервной, бронхолегочной, костно-мышечной и пищеварительной систем, кровообращения и эндокринология.
«В «Ясенках» упор делается на опорно-двигательный аппарат для бойцов, у которых поврежден позвоночник. Отрадно, что положительная динамика есть. Когда ты видишь результат – хочется стараться еще больше. Мы будем и дальше прикладывать усилия для скорейшего восстановления бойцов», – отметила руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Ирина Куксенкова.
«Герои современной России нуждаются во всесторонней поддержке. Учитывая ресурсный потенциал и опыт ОНФ по реализации общественно значимых проектов, есть уверенность, что уже в ближайшие месяцы мы увидим позитивные результаты работы созданной Службы поддержки ветеранов СВО, а наработанные практики станут примером для повсеместного использования в масштабах всей страны», – считает член экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин.
Ранее Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта уже участвовала в организации реабилитации военнослужащих в Тульской области.
Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
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Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.
«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.
«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.
Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.
Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.
Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.
Командир «Ленинградского полка» Вашунин погиб в зоне СВО
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Командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов северо-запада России, полковник Евгений Вашунин умер после серьезного ранения, полученного при выполнении долга в зоне специальной военной операции (СВО).
Соболезнования родным и близким Вашунина выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. «Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», – приводит его слова ТАСС.
По словам Бельского, 14 июля Вашунин принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков, движение отряда было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на помощь, Вашунин скончался.
Вашунин представлен к званию Героя России посмертно.
Минобороны сообщило о попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Минобороны сообщило о пресеченной средствами РЭБ попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника, сообщило Минобороны России.
Беспилотники были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, сообщило ведомство в Telegram.
Мэр города Сергей Собянин сообщил в Telegram, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как сообщил глава города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.
В экстренных службах сообщили, что беспилотник «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки, передает ТАСС.
Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто, передает РИА «Новости».
Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.
Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снигиревке для форсирования Днепра
Глава района Барбашов: Украинские войска накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра
Вооруженные силы Украины накапливают войска в Снигиревке для форсирования реки Днепр, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
Он указал, что украинские военные накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра. По словам Барбашова, Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсирование речной преграды.
Он также добавил, что эти сведения уже переданы командованию Российской армии, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.
ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек Херсонской области
В Херсонсокй области по дому мэра города Алешки украинской стороной был нанесен удар из РСЗО HIMARS, сообщил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.
Он рассказал РИА «Новости», что мэр Георгий Журавко не пострадал. Также Василенко отметил, что глава города продолжает свою работу.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров.
Рогов рассказал о новой подлой тактике ВСУ
Рогов заявил об использовании ВСУ для атак коридора для вывоза тел украинских солдат
Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области: запрашивают коридор для эвакуации тел погибших сослуживцев, а сами при этом пытаются атаковать, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, используя коридор для эвакуации тел солдат ВСУ, но все они успеха не имели и были пресечены ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявлял, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля.
До этого Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ.
Зеленский нашел виновных в том, что Украина опоздала с контрнаступлением
Зеленский признал невозможность начать контрнаступление весной из-за нехватки оружия
Из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Украина планировала начать контрнаступление весной, но у Киева на тот момент не было достаточно боеприпасов, оружия, а также не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Зеленский отметил, что поскольку Украина начала действовать позже, это дало России много времени построить несколько рубежей обороны, именно этим фактором можно объяснить такой медленный темп украинского наступления. Как заявляет Зеленский, Киев не желает терять людей и технику.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
Командующий российской группировкой «Центр» назвал срок завершения «наступа» ВСУ
Российский генерал-лейтенант Мордвичев предсказал завершение наступления ВСУ в конце августа
Вооруженные силы Украины будут наступать до конца августа, после чего «будет небольшой перерыв», заявил командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По словам Мордвичева, для «наступа» у ВСУ «хватит до конца августа времени». Он считает, что «потянут они еще до конца августа». Зимой, как полагает генерал-лейтенант, ВСУ «сильно такого ничего не достигнут». А «к весне», по мнению Мордвичева, «все закончится», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля. Президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Украины и сообщил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Эксперты: Украина использует гражданские суда для атаки на российские корабли в Черном море
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Безэкипажные катера вооруженных сил Украины, попытавшиеся атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов», вероятно, были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря, считают эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
«Перед нами новое свидетельство того, что Украина использует гражданские суда для выполнения боевых задач. … Точно так же, как … на суше ВСУ используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов», – сообщили эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», комментируя попытку двух безэкипажных катеров ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов».
По мнению экспертов, безэкипажные катера были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря.
Они, в частности, обратили внимание на то, что «Сергей Котов» находился в 370 км от Севастополя. «Это значит, что от Одессы он находился на еще большем расстоянии. Столь малые катера технически не способны самостоятельно пройти сотни миль по открытому морю», – добавили авторы канала.
Ранее Минобороны сообщило, что корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины.
Политолог: МАГАТЭ под прикрытием ООН шпионит в интересах ВСУ
Политолог Корнилов: Украина использует МАГАТЭ в разведывательных целях под прикрытием ООН
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МАГАТЭ действует в отношении Запорожской АЭС так же, как ранее поступали в ОБСЕ по отношению к Донбассу – в обоих случаях речь идет о шпионаже в пользу ВСУ под прикрытием. Однако Россия вынуждена с ними сотрудничать, потому альтернативы им нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее МАГАТЭ заявило об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра ЗАЭС.
«К миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции есть масса вопросов. Заявление о противопехотных минах – не первое свидетельство того, что эти международные наблюдатели скорее шпионы, действующие в интересах Украины под прикрытием ООН», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Напомню, был случай, когда они фотографировали секретные объекты по пути на станцию, хотя их просили этого не делать. Кроме того, есть большие вопросы к их отчетам и докладам. Но при этом надо понимать, что другой международной миссии и инспекторов, которые могли бы верифицировать проблемы вокруг безопасности ЗАЭС, у нас нет», – отметил он.
«Именно поэтому с представителями МАГАТЭ и лично руководителем агентства Рафаэлем Гросси встречаются руководители нашей страны и «Росатома», договариваются об инспекциях на станциюи и так далее», – полагает собеседник.
«Аналогичная ситуация была с миссией ОБСЕ в Донбассе. Все понимали, что ее представители занимаются шпионской деятельностью в пользу Украины. Но было также очевидно, что ничем другим для фиксации и верификации обстрелов мы не обладаем», – рассуждает политолог.
«В случае с МАГАТЭ ситуация аналогичная. Мы прекрасно понимаем, что они пристрастны, но нам необходим такой международный верификатор, который как минимум своим присутствием сдерживал бы Украину от жутких провокаций и непоправимого ущерба», – добавил Корнилов.
«И как бы мы не пытались и не инициировали создание независимой международной миссии в этой сфере, Запад ее никогда не признает. Поэтому приходится работать с тем, что уже создано и существует», – заключил он.
Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
На сайте агентства опубликовано заявление о том, что 23 июля группа экспертов МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. Эксперты сообщили, что мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции. На внутреннем периметре станции мин обнаружено не было.
«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него», – цитируют Гросси в заявлении. Глава организации отметил, что группа экспертов агентства подняла этот вопрос в разговоре с представителями станции и получила ответ, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории».
По словам Гросси, наличие таких мин противоречит принципам ядерной и физической безопасности. При этом эксперты агентства пришли к выводу, что детонация этих мин не поставит под угрозу системы станции.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ готовят ядерную провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции. Об этом, по его мнению, говорят учения украинской армии по боевым действиям в зоне радиоактивного заражения. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что о подготовке ВСУ удара по Запорожской АЭС говорят показания пленных украинских диверсантов и разведданные.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВСУ могут навредить России накануне саммита НАТО, в том числе в части ядерной безопасности.
В полиции Николаева могла начаться «борьба за власть с помощью русских ракет»
Активист сообщил, что украинские полицейские сдают подполью в Николаеве данные о силовиках-конкурентах
Активист пророссийского подполья в украинском Николаеве не исключил, что в руководстве местных силовых структур решили «бороться за власть с помощью русских ракет».
Активист рассказал, что возглавляющий управление патрульной полиции Виталий Данила, кум главы Николаевской администрации Виталия Кима, решил сместить руководителя областного главка нацполиции, передает РИА «Новости».
По совам активиста, контакт подполья в областном главке «передал координаты местонахождения управления патрульной полиции». При этом «контакт» намекнул, что передача информации «санкционирована сверху». По словам активиста, «не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет».
В регионах Украины между собой конкурируют два органа внутренних дел: главк управления нацполиции и управление патрульной полиции. Первый является аналогом российского областного УВД, а второй подчиняется напрямую Киеву.
Напомним, в ноябре пророссийское подполье Николаева сообщило, что выяснило несколько адресов, где прятались сотрудники местного управления службы безопасности Украины от российских ракетных ударов.
Актер Аверин призвал не вырезать из фильмов уехавших из России артистов
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Вырезать из фильмов артистов, уехавших из России, нельзя, творчество и фильмы ни в чем не виноваты, заявил российский актер Максим Аверин.
Артист заявил, что не собирается кого-то поддерживать или запрещать, но, наверное, поспорил или даже подрался бы с близким другом, если бы он высказывался негативно. Аверин считает, что есть творчество, которое и нужно оценивать, а вырезать из кино артистов нельзя, пишет «Московский комсомолец».
Аверин признался, что не дает интервью в последнее время, потому что его постоянно просят высказаться на тему СВО, он не понимает, зачем артистам нужно озвучивать свою позицию в такой «глобальный период, когда идет переустройство мира».
По словам артиста, его раздражают постоянные разговоры о том, сколько миллионов зарабатывали в России те, кто уехал. Он заявил, что является русским артистом и не представляет свой жизни без России, всегда будет возвращаться обратно, куда бы ни поехал.
Ранее режиссер Константин Богомолов, муж Ксении Собчак, на ПМЭФ заявил, что уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись.
Снятый в зоне СВО клип Шамана набрал 2,5 млн просмотров
Клип Шамана на песню «Мой бой» набрал 2,5 млн просмотров меньше за три дня
Клип на песню «Мой бой» российского исполнителя Ярослава Дронова (Шамана), снятый в зоне СВО, набрал за три дня 2,5 млн просмотров.
В клипе есть хроника спецоперации и кадры выступления Дронова в зоне проведения СВО, он лидирует среди музыкальных видео на вкладке «В тренде», пишет «Российская газета».
Напомним, клип был опубликован в четверг днем, менее, чем за сутки, он набрал 1 млн просмотров на видеохостинге YouTube.
Военкоры сообщили о разгроме укрепрайона ВСУ у реки Жеребец
Военкоры сообщили о взятых российскими войсками высотах и разгромленном укрепрайоне ВСУ у реки Жеребец
На пути из ЛНР к Харьковской области российские войска разгромили укрепрайон вооруженных сил Украины и взяли высоты, сообщили военкоры.
Российские силы «проломили мощный укрепрайон ВСУ на Лиманском направлении», где украинские войска «долго готовили оборону у русла реки Жеребец», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что после мощных ударов российских артиллерии и авиации «штурмовики начали прорыв обороны противника в Кременском лесничестве». Один за другим захватывались «опорники» ВСУ, российские войска продвигались к «ключевым высотам». У Кармазиновки российские силы «форсировали реку Жеребец, выбив пехоту ВСУ из окопов и создав плацдарм на той стороне реки».
Напомним, у Масютовки в Харьковской области и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.