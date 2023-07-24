Названо необходимое дополнительное число специалистов для производства вооружения

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24 июля, понедельник | Последнее обновление — 15:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ
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Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу.
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Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования.
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Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после».
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В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Названо необходимое дополнительное число специалистов для производства вооружения
Вице-премьер Мантуров: ОПК нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для производства вооружения
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Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для развертывания производства вооружений и специальной военной техники, сообщил вице-премьер России Денис Мантуров на Совете при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе.
Министр промышленности и торговли отметил, что 16 тыс. специалистов нужны с учетом развертываемых мощностей, речь идет о рабочем персонале и о технических специалистах и инженерных кадрах, передает ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о многократном увеличении выпуска вооружений по сравнению с 2022 годом.
В США сказали, что ждет ВСУ под Харьковом
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом
Последние резервы украинских военнослужащих вскоре будут уничтожены под Харьковом, заявил бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube признался, что его не удивит, что уже в августе российские силы окружат Харьков. По его словам, сразу после этого ВС России укрепятся под городом и будут дожидаться атаки последних резервов ВСУ, которые «будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по его словам, завершится, как только НАТО покинет республику и перестанет оказывать дестабилизирующее влияние у российских рубежей. Украина в таком случае, уверен эксперт, должна стать нейтральным дружественным России государством, которое не примыкает к какому-либо военному блоку.
В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
Раскрыто тайное послание Зеленскому от западных лидеров
FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева
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Лидеры западных государств, вопреки публичным заявлениям, в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо, США) многие признавались, что не верят в победу вооруженных сил Украины на поле боя, пишут британские СМИ.
Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи и заверял партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты», передает РИА «Новости».
При этом американский экс-дипломат Филипп Зеликов заявил, что зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».
Американский адмирал призвал открывать огонь по кораблям ВМФ России
Отставной адмирал Ставридис: НАТО должно открыть огонь при атаке России на грузы с зерном
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Соединенные Штаты и НАТО могли бы сопровождать в Черном море корабли, которые вывозят украинское зерно, и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
Ставридис, слова которого приводит журнал Foreign Policy, отметил, что США и НАТО обладают достаточными возможностями, чтобы сделать это, объединившись с тремя крупными странами НАТО в Черном море – Болгарией, Румынией и Турцией, передает РИА «Новости».
Адмирал предложил повторить в Черном море операцию «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, в которой он принимал участие.
Ставридис призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с предложением незамедлительно созвать Совет Украина – НАТО по вопросу прекращения действия зерновой сделки.
Напомним, Минобороны России на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов. Россия намерена досматривать суда в Черном море.
Украинские военные стали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении
Врио губернатора Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий в эфире канала «Россия 24» сообщил, что такая картина наблюдается примерно последний месяц. Сдаются, по его словам, не один-два человека, как это было в весенний период, а целыми подразделениями.
«Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в понедельник командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщал, что за день удалось взять в плен 31 бойца вооруженных сил Украины, некоторые сдаются сами, другие попадают в плен в результате боевых действий.
Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Российский сапер рассказал о новых минах ВСУ
Российский сапер: ВСУ применяют новые термобарические мины, устанавливая их с дронов
Украинские националисты применяют новые мины на основе термобарического боеприпаса, они устанавливаются с помощью беспилотников и реагируют на движения, рассказал сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.
Рахматулла рассказал РИА «Новости», что украинские боевики дорабатывают штатные боеприпасы. Так, на тыльной части боеприпаса устанавливают чувствительное к движению – человека или техники – оборудование.
Для изготовления устройства ВСУ, по его словам, используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Российские саперы с ним уже знакомы и научились работать, сказал боец.
Ранее начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич» рассказал, что украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания.
В офисе генсека ООН отреагировали на гибель военкора Журавлева
В офисе генсека ООН выразили сожаления в связи с гибелью военкора Журавлева
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ООН выражает сожаления в связи с гибелью в ходе украинского конфликта еще одного журналиста, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик по поводу гибели российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.
Дюжаррик сообщил, что офис генсека ООН выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего, передает ТАСС.
Между тем журналиста Константина Михаильчевского, который получил ранение во время украинского обстрела, доставили в больницу Симферополя.
Ранее Дюжаррик выражал беспокойство применением ВСУ кассетных боеприпасов и говорил, что такой тип вооружений должен остаться в прошлом.
Напомним, четверо российских журналистов были ранены при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.
Москва при этом подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.
США заявили о согласии на риск в вопросе поставок оружия Украине
Салливан: США готовы идти на риски, предоставляя военную поддержку Украине
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Американская сторона готова к рискам в вопросе поставок вооружений Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан не согласился с мнением о том, что власти США не готовы предоставлять Украине те или иные вооружения из-за «опасений» по поводу реакции России. США, подчеркнул советник американского лидера по вопросам нацбезопасности, «готовы идти на риск и будут готовы рисковать в оказании поддержки Украине», передает ТАСС.
Вместе с тем, признал Салливан, страны – члены Североатлантического альянса, в том числе и США, учитывают возможную реакцию Москвы при принятии решений о военной помощи Киеву. Запад, считает он, проявляет «ответственный» подход, поскольку это касается безопасности стран и «глобальной стабильности».
Также Салливан сообщил, что подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Обычно, по его словам, процесс занимает длительное время, однако США, заверил Салливан, постараются ускорить процесс.
При этом советник президента США не считает, что поставки истребителей-бомбардировщиков Киеву сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Он отметил, что такого мнения, вопреки позиции «некоторых украинцев», придерживаются американские военачальники.
Кроме того, Салливан сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, решение на этот счет еще не принято.
Ранее Салливан заявил, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Президент Владимир Путин в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
На пост начштаба ВМС США впервые в истории выдвинули женщину
На пост начальника штаба ВМС США впервые в американской истории выдвинута женщина – адмирал Лиза Франкетти
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Президент США Джо Байден внес на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру адмирала Лизы Франкетти на должность начальника штаба ВМС США. Впервые в американской истории этот пост может занять женщина.
В письменном заявлении Байдена сказано, что Франкетти стала второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США, передает ТАСС.
В случае если ее кандидатура будет утверждена, Франкетти, став первой женщиной на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов ВС США, вновь войдет в историю, подчеркнул президент США.
Сейчас Франкетти занимает пост замначальника штаба американских ВМС.
Также Байден выдвинул Джеймса Килби на пост замначальника штаба ВМС, вице-адмирала Стивена Кейлера – на должность командующего ВМС на Тихом океане, а также адмирала Сэмюэла Папаро – на должность главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США.
Президент США попросил верхнюю палату Конгресса утвердить эти назначения как можно скорее.
В феврале Байден похвалился тем, что более половины сотрудников его администрации являются женщинами. При этом президент США допустил оговорку, сказав, что «более половины женщин в его администрации – женщины».
Авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
Российская авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
Авиация группировки войск «Восток» поразила более десятка мест скопления живой силы и техники украинских националистов в районах Пятихатки, Роботино и Приютное на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.
Также артиллеристы «Востока» сорвали попытку ВСУ провести ротацию в районе Новодаровки. А в районе Мирного ликвидирована украинская разведывательная группа. Там же огнем артиллерии уничтожен минометный расчет, передает РИА «Новости».
В направлении Роботино отражена атака украинских боевиков. В результате уничтожены танки, боевые бронированные машины, минометный расчет. ВСУ понесли потери в живой силе.
На Южнодонецком направлении, по словам Чехова, передовые подразделения «восточной» группировки при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ в районе западнее Макаровки.
«Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского. Расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса» сбито два БПЛА «Фурия» и два – «Валькирия», – добавил он.
Ранее в субботу начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 на Купянском направлении нанес удар по пункту дислокации подразделений украинских националистов.
Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях
Подразделения группировки «Юг» отразили атаки украинских войск на четырех направлениях
Подразделения «Южной» группировки войск отразили атаки штурмовых групп украинских националистов на четырех направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Астафьев сказал РИА «Новости», что ВСУ пытались перейти в наступление на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях. Поддержку украинским боевикам оказывали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях.
Российская разведка вовремя вскрыла выдвижение украинских сил, в результате бронетехнику врага уничтожили еще до перехода в атаку.
21 июля Астафьев сообщал, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Польша начала ремонт танков Leopard с Украины
Минобороны Польши сообщило о начале ремонта в республике танков Leopard с Украины
Польский центр по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину, приступил к работе, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.
Блащак написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что центр в Гливице начал работать. По его словам, первые два танка Leopard уже прибыли с Украины.
СМИ ранее писали, что западные страны собираются изменить стратегию по вооружению ВСУ: акцент планируется сделать не на поставки новых вооружений, а на ремонте поврежденной.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала проблемы, которые возникнут у НАТО при починке подбитых на Украине военных машин.
Российские бойцы-добровольцы показали уничтожение командного пункта ВСУ
Российские добровольцы показали кадры уничтожения командного пункта ВСУ на Запорожском направлении
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Российские бойцы, отправившиеся в зону спецоперации добровольцами, уничтожили командно-наблюдательный пункт украинских националистов на Запорожском направлении, сообщил заместитель командира бригады «Царские волки».
Источник рассказал РИА «Новости», что события разворачивались в районе Орехово во вторую неделю июля. Транспорт ВСУ, не соблюдавший меры маскировки при передвижении, вычислила группа разведчиков «Барс-1», сообщил он.
Координаты, по словам добровольца, были оперативно переданы операторами БПЛА минометной батарее добровольческого отряда. Командно-наблюдательный пункт, транспорт и живая сила противника были уничтожены в результате минометным расчетом, рассказал заместитель командира бригады «Царские волки».
Ореховское направление остается одним из наиболее тяжелых, ВСУ регулярно предпринимают попытки перейти в наступление в этом районе, однако российские силы останавливают противника.
В Германии заявили о серьезных проблемах с безопасностью в Бундесвере
Bild am Sonntag: В Бундесвере существуют серьезные проблемы с безопасностью
Бундесвер сталкивается с серьезными проблемами в сфере безопасности, пишут немецкие СМИ.
Как поясняет издание Bild am Sonntag, у вооруженных сил Германии есть собственная разведслужба – военная контрразведка (MAD), занимающаяся проверкой безопасности всех германских военнослужащих. Ее задача – не допустить, чтобы в ряды ВС ФРГ проникли враги государства в военной форме, передает ТАСС.
По состоянию на конец мая, проверку безопасности в MAD не прошли 69 тыс. 687 человек, а число тех, кто начал прохождение проверки, но не успел ее завершить, только увеличивается. Проверка, по данным издания, длится свыше 80 недель.
Подчеркивается, что почти 70 тыс. человек, которые ожидают проверки, – это почти половина всех немецких солдат (172 тыс. солдат, 81 тыс. гражданских лиц).
Как подчеркнул эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс, ситуация представляет собой серьезную угрозу безопасности.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ВС ФРГ не смогут защитить страну, если будет введено военное положение, так как у них слабая материальная база и недостаточно персонала. После этого министр принял решение об отставке самого высокопоставленного военного в Германии – генерального инспектора Эберхарда Цорна.
Российский Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ под Купянском
Минобороны: Российский Су-34 группировки «Запад» нанес удар по пункту дислокации ВСУ под Купянском
Истребитель-бомбардировщик Су-34 на Купянском направлении нанес удар по пункту дислокации подразделений украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский уточнил, что удар нанесен по пункту дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Петропавловка, передает ТАСС.
Кроме того, «западная» артиллерия остановила контратаку противника в районе Масютовки и Петропавловки на Двуреченском направлении. ВСУ потеряли до отделения живой силы, а также боевую машину пехоты.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, минометный расчет ВСУ. Помимо этого, средства противовоздушной обороны уничтожили украинский разведывательный дрон «Эльф».
Также на Купянском направлении огнем артиллерии была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили до взвода живой силы и один пикап, уточнил Зыбинский.
Накануне сообщалось, что на Двуреченском направлении у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у вооруженных сил Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.
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