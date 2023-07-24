Названо необходимое дополнительное число специалистов для производства вооружения

Вице-премьер Мантуров: ОПК нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для производства вооружения

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для развертывания производства вооружений и специальной военной техники, сообщил вице-премьер России Денис Мантуров на Совете при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе.

Министр промышленности и торговли отметил, что 16 тыс. специалистов нужны с учетом развертываемых мощностей, речь идет о рабочем персонале и о технических специалистах и инженерных кадрах, передает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о многократном увеличении выпуска вооружений по сравнению с 2022 годом.