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Зеленский объяснил, почему Украина не могла начать контрнаступление весной
Зеленский признал невозможность начать контрнаступление весной из-за нехватки оружия
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Из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Украина планировала начать контрнаступление весной, но у Киева на тот момент не было достаточно боеприпасов, оружия, а также не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Зеленский отметил, что поскольку Украина начала действовать позже, это дало России много времени построить несколько рубежей обороны, именно этим фактором можно объяснить такой медленный темп украинского наступления, Киев не желает терять своих людей, свой персонал и технику.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
Минобороны: Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
ВС России в результате группового удара высокоточным оружием уничтожили в академии сухопутных войск ВСУ во Львове польских и немецких наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны подтвердило, что большое количество польских и немецких наемников было уничтожено высокоточным ударов во Львове 6 июля, следует из данных в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что всего за время СВО было уничтожено около 4990 иностранных боевиков, еще 4910 иностранных военных сбежали, и уехали с Украины. Также Минобороны пообещало, что ВС России будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров.
Эксперт: ВС России готовы к наступлению на Купянском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ перебрасывают к Купянску подразделения из-под Харькова
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Российские войска постепенно продвигаются на Харьковском направлении. В районе Купянска бойцы ВС РФ уже готовы перейти в наступление. Для ВСУ складывается патовая ситуация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.
«В Харьковской области ведутся бои северо-восточнее Купянска. Российские войска постепенно продвигаются вперед. В частности, наблюдаются серьезные успехи в районе Синьковки, Лимана Первого и Масютовки. В районе Двуречного ведутся тяжелые бои. Однако наши бойцы стойко выдерживают натиск противника», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Нам удается не подпускать ВСУ к плацдарму на правом берегу реки Оскол. В целом в рядах противника наблюдается снижение морального духа: армейское руководство обещало рядовым легкий штурм в рамках контрнаступления, однако до сих пор на Харьковском направлении большого успеха Украина не возымела», – отмечает собеседник.
«Здесь они потеряли около двух бригад. Люди гибнут, но ВСУ продолжают стоять на месте. При этом ситуация на Купянском участке фронта для них усугубляется. Российские войска постепенно окружают город. Его уже видно с некоторых опорных пунктов. Фактически российские военные в этом районе уже готовы перейти в наступление», – подчеркивает эксперт.
«ВСУ понимают сложность сложившейся ситуации. На Купянское направление перебрасывают подразделения из-под Харькова. Противнику удается нас сдерживать, но лишь потому, что в нашем Генштабе хотят по максимуму «перемолоть» украинские силы перед тем, как двигаться вперед», – считает Онуфриенко.
«На Запорожском участке фронта ситуация стабилизировалась. Здесь ВСУ исчерпали наступательный потенциал, из-за чего вынуждены перегруппировываться. Из-за нехватки сил они не могут продолжать удерживать Пятихатки. На Ореховском направлении они увязли в районе Работино», – акцентирует собеседник.
«Российские военные не подпускают противника к занятым позициям. Регулярно ведется артиллерийский обстрел украинских подразделений, рискнувших пойти в атаку. Таким образом, Генштаб ВСУ медленно приходит к выводу, что самым большим успехом в рамках контрнаступления останется продвижение на Времевском выступе. Но пока они не признаются в этом, отправляя в мясорубки все большее количество техники и солдат», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Отмечается, что противник потерял более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Осуществлен авиаудар по украинским позициям в районе Колодезного. Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиацией были уничтожены БМП ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу противника с горюче-смазочными материалами у Дружковки.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
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Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.
В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.
Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.
Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Ракетным ударом по Николаеву уничтожены места дислокации солдат ВСУ и наемников
Российские силы уничтожили в Николаеве места дислокации солдат ВСУ и наемников
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В результате недавнего российского удара ликвидировано место дислокации украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в Николаеве ликвидировали несколько целей. В том числе удар пришелся по гостинице «Ингул», где базировались украинские военные вместе со своими иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».
Гостиница «Ингул» расположена на Адмиралтейской улице рядом с крупнейшим военным Николаевским судостроительным заводом, где в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.
Лебедев также сообщил, что были поражены цели на судоремонтном заводе «Нибулон». Кроме того, по словам местных жителей, большой удар пришелся по порту Ника-Тера.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Балицкий рассказал об обстоятельствах гибели военкора Журавлева
Врио губернатора Балицкий: Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины
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Военный корреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский получил ранения в Запорожской области во время обстрела со стороны ВС Украины, в ходе которого погиб другой военкор агентства Ростислав Журавлев, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами на пути из Васильевки к селу Владимировка. Погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, фотограф агентства Константин Михальчевский получил ранения, он находится в больнице, передает ТАСС.
В свою очередь, председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что погибшего военкора следует наградить орденом Мужества, и пообещал помощь семье, а также ходатайствовать перед верховным главнокомандующим о награде для Журавлева.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
В Крыму оценили угрозу Украины блокировать полуостров
Глава крымского парламента Константинов счел блефом угрозу Украины устроить морскую блокаду России
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Для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования, поэтому угрозы Киева перекрыть полуостров можно считать чистым блефом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава парламента заявил, что представители власти Украины «ведут себя как обезьяны», которые как бы ни кривлялись, людьми не станут, и перекрыть Крым они не смогут, для этого у них нет средств, передает РИА «Новости».
Константинов обратил внимание, что при этом Киев может устроит теракт и нанести удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Он отметил, что для такой атаки своих ресурсов у Украины нет, но киевские власти могут попросить помощи у англичан: пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение.
Ранее Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».
Минобороны Украины до этого заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря «запрещено как опасное» с 20 июля. Власти страны заявляли о готовности к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю.
Российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Эксперт назвал признаки попадания ракеты ЗРК ВСУ по собору в Одессе
Эксперт Кнутов: По характеру повреждения собора в Одессе можно сделать вывод о прилете ракеты ЗРК ВСУ
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Судя по опубликованным кадрам, можно сделать вывод, что удар по одесскому храму был нанесен не высокоточными российскими ракетами, а ракетами ЗРК или чем-то примерно равным им по силе удара. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что в результате некорректной работы украинской ПВО повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.
«Украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), расположенные внутри городской застройки, стали серьезной проблемой для жителей Украины. Зачастую ракеты ЗРК попадают по гражданским объектам. Это может быть вызвано рядом факторов, в частности возрастом комплексов – и имевшиеся у Украины, и поставляемые Западом достаточно стары, их техническое состояние не всегда отвечает нормативному», – сказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Вместе с тем украинские власти пытаются выдать разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора как последствие прилета наших ракет. Но если бы на храм действительно упали наши высокоточные крылатые ракеты, например, «Калибры», то от него максимум, что осталось бы – это несущие стены», – отметил он.
«Судя же по кадрам с места, последствия совсем не такие, значит, был прилет из ЗРК, составляющих украинскую ПВО, либо другого оружия, соразмерного по силе удара. В целом это не удивительно, система противовоздушной обороны у Украины крайне слабая, к тому же плохо обучены боевые расчеты», – добавил эксперт.
«Я допускаю, что произошедшее могло быть и намеренной провокацией украинской власти. В Одессе многие люди остаются верными православию. Поэтому для руководства страны выгодно уничтожить храм, чтобы потом обвинить в этом Россию. Вполне возможно, что ВСУ могли запустить и беспилотник для нанесения такого удара», – рассуждает собеседник.
Ранее стало известно, что в Одессе после обстрелов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщили очевидцы с места событий. Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла ракета, и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри.
Министерство обороны России официально опровергло спекуляции киевского режима о том, что храм был поражен российским ракетным ударом. Как сообщили в Минобороны России, все уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против России, располагались на безопасной дистанции от храма. Наиболее вероятной причиной разрушения собора, заявляют в Минобороны РФ, стало падение украинской зенитной управляемой ракеты.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что украинским властям выгодно, чтобы в результате попыток отразить российские обстрелы их ЗРК разрушали объекты культурного наследия, так или иначе связанные с русской историей.
В ночь на воскресенье стало известно о серии взрывов в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская». По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.
Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.
Российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов на Двуреченском направлении
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о пяти отбитых у ВСУ опорных пунктах
На Двуреченском направлении у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у вооруженных сил Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста, сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Запад» Сергей Зыбинский.
ВСУ потеряли более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки унистожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Нанесен авиаудар по украинским позициям в районе населенного пункта Колодезное.
Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российская авиация уничтожила боевые бронированные машины ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу ВСУ с горюче-смазочными материалами у Дружковки, передает ТАСС.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Острова и Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
Вассерман: Зенитные ракеты ВСУ уничтожают русскую историю Одессы
Вассерман назвал разрушения Спасо-Преображенского собора ответственностью Киева
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Украинским властям выгодно, чтобы в результате попыток отразить российские обстрелы их ЗРК разрушали объекты культурного наследия, так или иначе связанные с русской историей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее стало известно, что в результате некорректной работы украинской ПВО повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.
«Спасо-Преображенский кафедральный собор, конечно, жаль, он очень сильно пострадал. В постсоветское время его очень хорошо восстановили. Но Вооруженные силы России не причастны к его сегодняшнему разрушению», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Всему виной стали украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные посреди жилой застройки. Такая дислокация создает серьезные помехи для радиолокации, искажается сигнал, и ракета меняет траекторию. Кроме того, техническое состояние украинских ЗРК вызывает большие вопросы», – отметил он.
«Поэтому ответственность за любые повреждения храма при таких обстоятельствах всецело лежит на вооруженных силах Украины, а также совести украинской власти и ее союзников из НАТО», – акцентировал собеседник.
«Украина всеми способами уничтожает культурное наследие, причем русское. Это одна из целей, стоящих перед Киевом. Я напомню, что в 1864 году польский политик и историк Валериан Калинка, разбирая причины провала польского мятежа, выразил своеобразную мысль. Ее суть сводилась к тому, что раз уж полякам не удалось добиться, чтобы русские, несколько веков проживающие под польской властью, стали поляками, то необходимо хотя бы сделать так, чтобы они перестали быть русскими», – отметил депутат.
«Соответственно и сегодня, спустя много лет, любая попытка воплотить в жизнь польскую концепцию «Украина – не Россия», неизбежно сопровождается не только террором против русского большинства, проживающего на этих территориях, но и уничтожением русского культурного наследия. Поэтому совершенно очевидно, что произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культуры и культурного наследия, связанного с российской историей», – заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что в Одессе после обстрелов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщили очевидцы с места событий. Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла зенитная ракета, и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри. Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале предположил, что речь может идти о ракетах комплекса С-300.
В ночь на воскресенье стало известно о серии взрывов в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская». По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.
Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.
США признали неспособность F-16 изменить ход боевых действий на Украине
Представитель Белого дома Кирби указал на неспособность F-16 изменить ситуацию на поле боя на Украине
Вероятно, Украина получит истребители F-16 до конца 2023 года, но сами по себе они не изменят ход боевых действий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что вооруженные силы Украины нуждаются в артиллерии, танках и средствах ПВО. Кроме того, украинским войскам нужны боеприпасы. Он подчеркнул, что США передают Украине «все это». Кирби сказал, что от Вашингтона Украина получает «огромные объемы поддержки с беспрецедентной скоростью», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для ускорения наступления ВСУ необходимо 200–300 единиц бронированной техники и 60–80 истребителей F-16. Однако американские СМИ полагают, что западные истребители будут малоэффективны на Украине из-за российской ПВО.
ЦРУ заявило об отсутствии признаков подготовки России к применению ЯО
Глава ЦРУ Бернс заявил об отсутствии признаков какой-либо подготовки России к применению ядерного оружия на Украине
США не наблюдают какой-либо «конкретной подготовки» России к «потенциальному применению» ядерного оружия, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс заявил, что специально провел переговоры с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного оружия против Украины. Кроме того, по версии США, Китай также якобы «высказался по этому поводу», передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, заявил, что эта тема давно исчерпала бы себя, если бы шаги Запада не вынуждали Москву «указывать на риски стратегического характера».
Эксперт: Украина перепродает на черном рынке западное оружие
Эксперт Козюлин: США неспособны контролировать оборот западного оружия на Украине
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Уровень коррупции на Украине и отсутствие какого бы то ни было контроля за западным оружием со стороны США являются благодатной почвой для его продажи на черном рынке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину.
«Постсоветская Украина – это активный игрок черного оружейного рынка. В стране на складах осталось много советского оружия, а коррупция в государстве процветает. Кроме того, многое продавали из собственного производства, так как в наследие Украине были оставлены и оборонные предприятия», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Все это обеспечивало хороший заработок для участников процесса, эти связи и цепочки сохранены и сегодня, хотя периодически в схеме менялись посредники. У нас, к сожалению, мало деталей относительно этого процесса. Но очевидно то, что Украина перепродает на черном рынке западное оружие», – продолжает собеседник.
«Полагаю, что цепочка выглядит так: получая оружие, Украина предоставляет сертификат о том, что является конечным пользователем и никому ничего передавать не будет без согласия продавца. Но потом происходит подмена документа или даже самого вооружения», – полагает эксперт.
«А те страны, которые хотят приобрести оружие, но не могут сделать это официально, идут на черный рынок – в мире одновременно происходят порядка 30-50 конфликтов, так что спрос есть всегда. В числе основных покупателей такие страны как Ирак и Северная Корея, которые находятся под санкциями, а также Судан, Ливия, Эритрея и многие другие», – добавил он.
«Что касается отношения американцев к контролю, то достаточно вспомнить про 100 тыс. единиц оружия, которые просто «потеряли» в Афганистане. Тогда американский прокурор проводил расследование и выявил кучу недостатков. Это, на самом деле, все, что нужно знать об учете США», – отметил Козюлин.
«Попытки американцев проконтролировать эти процессы, провести инспекции, особенно в чужой стране – задача почти невыполнимая, а на Украине – просто невозможная. Украинцы постараются всячески осложнить работу американцам и даже взять их «в долю», лишь бы схемы не прикрыли. Кроме того, отличным аргументом станет заявление, что часть оружия была перенаправлена на другой склад, который в последствие был уничтожен российскими войсками», – заключил он.
Ранее в Пентагоне сообщили, что в 2022 году преступники, «бойцы-добровольцы» и торговцы оружием украли часть полученного Украиной от Запада оружия и снаряжения. В отчете, который датирован октябрем и охватывает период с февраля по сентябрь 2022 года, сообщается, что в итоге украденное оружие «было возвращено».
Как сообщил генеральный инспектор ведомства, с линии боевого соприкосновения было украдено военное снаряжение и бронежилеты на 17 тыс. долларов. В августе якобы спецслужбами Украины были установлены боевики добровольческого батальона, укравшие 60 винтовок и почти тысячу патронов. Как сказано в докладе, кражу они осуществили «предположительно, для продажи на черном рынке».
Как заявил инспектор, крупные объекты (например, ракеты и вертолеты) отследить проще, чем, к примеру, приборы ночного видения. В документе сообщается, что в октябре американская сторона возобновила инспекции на украинских оружейных складах, чтобы «лучше отслеживать, куда направляется оборудование».
Напомним, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху жаловался, что у границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине. Он добавил, что это одна из многих причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву.
Дезертирам из ВС России разрешили просить во Франции статус беженца
Национальный суд Франции разрешил «скрывшимся от мобилизации» россиянам и дезертирам обращаться за статусом беженца
Россияне, которые скрылись от мобилизации для участия в конфликте на Украине, а также мобилизованные, которые дезертировали, могут получить статус беженца, соответствующее решение вынес Национальный суд республики по праву на убежище (CNDA).
При этом суд пояснил, что лицам, которые хотят получить статус беженца, придется «предоставить все документы», свидетельствующие об «обязательности» для них военной службы по мобилизации или призыву. Подчеркивается, что просто состоять в резерве не достаточно для получения статуса беженца, передает ТАСС.
Напомним, в сентябре 2022 года глава российского государства Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Кроме того, Совфед одобрил поправки в УК, касающиеся военной службы.
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области
Губернатор Гладков: Украина обстреляла кассетными боеприпасами село Журавлевка⠀
В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он также уточнил, что ВСУ атаковали Журавлевку в том числе с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета, всего зафиксировано 10 выстрелов, следует из сообщения в Telegram губернатора.
Также, по его словам, украинские войска обстреляли село Щетиновка выпущено 9 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела, одно взрывное устройство было сброшено с беспилотника. Гладков заявил, что ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Ранее белгородский губернатор рассказал о более 80 выпущенных со стороны ВСУ снарядах.
ВС России пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр
Российские войска уничтожили пять лодок и 30 военных при двух попытках ВСУ форсировать Днепр
Вооруженные силы России за сутки пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области, уничтожены пять лодок и более 30 военных, сообщили в экстренных службах региона.
Соединения группировки войск «Днепр» в островной зоне пресекли попытки ВФУ форсировать Днепр около Кизомыса, где были уничтожены три лодки и 15 боевиков.
Вторая попытка ВСУ форсировать реку была в районе населенного пункта Антоновка, где были уничтожены российскими войсками две лодки и 19 боевиков ВФУ, передает ТАСС.
Кроме того, по данным экстренных служб, возле Приднепровского и Ивановки уничтожены два миномета с расчетами и боекомплекты к ним, на каховском направлении, и позиция ВСУ около Михайловки.
Ранее авиация группировки войск «Восток» поразила более десятка мест скопления живой силы и техники украинских националистов в районах Пятихатки, Роботино и Приютное на Запорожском направлении.