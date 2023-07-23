Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

Путин: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек

Безвозвратные потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лукашенко заявил, что с начала контрнаступления 4 июня потери вооруженных сил Украины составили 26 тыс. человек.

«Больше, уже больше», – констатировал Путин, передает ТАСС.

Кроме того, российский лидер заявил, что Россия будет доводить до сведения западной общественности информацию о масштабе потерь среди наемников из этих стран на стороне Украины. «Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери», – сказал он. Лукашенко уточнил, что большие потери из-за своей тактики. «Да, – согласился Путин, – из-за своей глупости».

Лукашенко также уточнил, что накануне за один бой уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 бронемашин Bradley, что стало рекордным показателем. «Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», – согласился Путин. Он добавил, что «с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой».

Белорусский лидер также выразил благодарность своему российскому коллеге за слова о том, что если будет совершена агрессия в отношении Белоруссии, то РФ за нее вступится. «Вы первый человек в России, который открыто, четко и понятно об этом сказал: не дай бог, агрессия против Беларуси – это как против России. Мы это учитываем при строительстве наших вооруженных сил», – отметил Лукашенко.

В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров российский лидер указал на провал контрнаступления Киева.

Ранее в Белом доме заявили, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.