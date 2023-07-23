Началась встреча Путина и Лукашенко в Петербурге

Эксперт: Развитие Арктики важно в условиях гибридной войны Запада против России

Политолог Линдигрин назвала главные задачи по развитию арктической зоны России

В нынешней ситуации России необходим самый строгий контроль над всеми оборонительными рубежами страны. И важно, чтобы защитники Родины в Арктической зоне России имели комфортные условия для жизни, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по развитию арктических городов и предприятий.

«Президент стремится полностью раскрыть потенциал всех территорий России – это совершенно логично и необходимо, поэтому арктическая зона – это тоже конкурентное преимущество страны», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем»

«Благодаря выбранной политике, грузопоток по Севморпути в пять раз превысил показатели советского времени. Также открыты возможности для разработки северных месторождений ресурсов. Развитие отечественных технологий сделало возможным разработку даже в арктической зоне. А дополнительные налоговые поступления от крупных добывающих предприятий предоставили северным регионам больше возможностей для социальных и инфраструктурных проектов», – отметила она.

«Также по поручению Путина в городах и закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) русской Арктики проводится комплексная социальная программа: строятся образовательные учреждения, спортивные и медицинские объекты. Вместе с местными властями президент продвигает новые форматы поддержки людей, к ним относится и программа льготной ипотеки для молодых семей. И жителям такой суровой климатической зоны это, безусловно, очень важно и значимо», – указала она.

«Ну и конечно, в условиях сегодняшней гибридной войны нам просто необходим самый строгий контроль над всеми оборонительными рубежами страны. И важно, чтобы защитники Родины имели комфортные условия для жизни. По поручению Путина проводится улучшение социальной инфраструктуры в военных поселениях, строится новое жилье взамен разрушающегося», – сказала аналитик.

«Президент поручил решить вопрос и с трудоустройством членов семей военнослужащих. Все это без преувеличения важные слагаемые укрепления российской оборонительной структуры», – резюмировала собеседница.

Ранее президент Владимир Путин на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов поручил в следующем году утвердить комплексные долгосрочные планы развития местных населенных пунктов, а реализацию их начать уже с 2025 года.

Он добавил, что дальневосточная льготная ипотека под 2% будет распространена на молодые семьи, которые живут в Арктической зоне России, она будет действовать до 2030 года. Задача развития арктических населенных пунктов имеет важное военное значение, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, люди должны жить в человеческих условиях, указал президент.

Также Путин поручил до 1 сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в арктической зоне, где находятся воинские формирования. План включает развитие жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры. Финансирование мероприятий этого плана должно осуществляться из разных источников.

При этом глава государства отметил что темпы работы в части социального развития «явно недостаточны», она должна быть более масштабной и системной. «Проблемы, которые требуют решения, накопились в арктической зоне, например, изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и ЗАТО эта проблема еще острее», – напомнил он.

Кроме того, на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк – Мурманск» Путин отметил, что проекты по производству сжиженного природного газа дают комплексный эффект для всей экономики России.

По его словам, это позволяет стране отвоевывать нужную долю на мировом рынке и развивать смежные отрасли. Президент выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ 2» реализуют в срок и с нужным качеством. Также Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2», передает РИА «Новости».