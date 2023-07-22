Лукашенко вылетел в Россию Лукашенко прилетел в Россию 22 июля 2023, 20:11 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого». В Telegram-канале опубликована фотография Лукашенко рядом с самолетом. Отмечается, что это кадры визита президента Белоруссии. Белорусского лидера встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе главы региона, передает ТАСС. Напомним, Лукашенко в субботу отправился с рабочим визитом в Россию. В воскресенье у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС. Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков. Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения. Путин предупредил об ответе в случае агрессии против Белоруссии Путин: Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии. «Что касается Белоруссии, это часть Союзного государства, и развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», – цитирует ТАСС Путина. Ранее министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер». До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства. Новости СМИ2 Путин: В Киеве готовы пойти на все ради спасения своей продажной шкуры

Фото: kremlin.ru

Текст: Ольга Никитина

Украинским властям безразлична судьба собственного народа и интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности. «Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить существование. Им плевать на народ Украины, на суверенитет и национальные интересы», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим. Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Текст: Ольга Никитина

Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент Владимир Путин, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим. «Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», – приводит его слова РИА «Новости». ВСУ, по словам российского лидера, в ходе попыток контрнаступления потеряли десятки тысяч человек, передает ТАСС. Глава государства констатировал, что весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», но главное, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин. «У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – продолжил глава государства. Новости СМИ2 Польша решила перебросить войска к границе с Белоруссией из-за учений с ЧВК «Вагнер» Минобороны Польши решило перебросить войска к границе с Белоруссией из-за маневров с ЧВК «Вагнер»

Фото: Jakob Ratz/ZUMA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер», сообщил представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман. По его словам, комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы «Вагнер», и решил отправить войска на восток Польши для учений и «сдерживания потенциального агрессора», передает ТАСС. Польские власти считают, что совместные маневры белорусской армии и ЧВК «Вагнер» – «это несомненная провокация». Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы. Путин велел составить список опорных населенных пунктов в Арктике Путин поручил определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны. Путин заявил, что для таких населенных пунктов необходимо разработать «мастер-планы развития на период до 2035 год». Президент отметил, что данный статус зависит не только от численности – «даже небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение». Путин заявил, что к 1 октября следует «утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов» на срок до 2035 года «с четкими источниками финансирования». Практическую реализацию, по его словам, нужно начать «не позже» 2025 года, передает ТАСС. Он также поручил завершить согласование плана развития арктических населенных пунктов, где дислоцированы воинские формирования, к 1 сентября. В частности, это касается модернизации первичного звена здравоохранения, ремонта школ, обновления системы ЖКХ, строительства жилья и благоустройства территорий. Президент поручил продумать варианты работы для родственников военных, живущих на Севере. Кроме того, президент поддержал предложение о запуске в Арктической зоне программы льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Он отметил, что такой механизм уже работает на Дальнем Востоке. Напомним, в четверг Путин прибыл в Мурманскую область. Он провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Новости СМИ2 Грызлов: Заявления Варшавы расцениваются как подготовка к провокации Грызлов: Заявления Варшавы про усиление военного присутствия у Белоруссии нельзя расценить иначе как подготовку к провокации 22 июля 2023, 18:05 Текст: Алексей Дегтярев

Действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Польша заявила о наращивании военного присутствия на границе с Белоруссией и о построении новых оборонительных сооружениях там, напомнил Грызлов, передает ТАСС. Эти высказывания «с точки зрения военной науки» невозможно классифицировать иначе как «подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям», указал дипломат. Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба. Россия в полном соответствии с союзническими обязательствами будет отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными силами и средствами, подчеркнул Грызлов. Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска. Путин продлил ответные меры России на санкции до конца 2025 года Президент России Путин продлил действие указа об ответных мерах на санкции до конца 2025 года

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа об ограничении ввоза в РФ и вывоза из страны отдельной продукции и сырья в ответ на санкции. Новый документ опубликован на официальном портале правовой информации. Решением президента срок действия указа об ограничении вывоза из России и ввоза в РФ отдельной продукции и сырья в ответ на санкции продлен до 31 декабря 2025 года. Предыдущая версия указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности действовала до 31 декабря 2023 года. Указ, подписанный главой государства 8 марта 2022 года, вводил ограничения на вывоз из России и ввоз в РФ некоторой продукции и сырья (кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования). Напомним, в утвержденный правительством перечень временно запрещенных к вывозу из России товаров вошло, в частности, ранее ввезенное в Россию технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Также был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур. Новости СМИ2 Кремль указал на агрессивность Польши и враждебность к Белоруссии Песков заявил об агрессивности Польши и враждебном отношении к России и Белоруссии 20 июля 2023, 14:14 Текст: Антон Никитин

Агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя сообщения о переброске Польшей военных бригад к восточной границе, представитель Кремля отметил, что агрессивность Польши, ее враждебное отношение и к Белоруссии, и к России – это, конечно, повод для повышенного внимания, передает ТАСС. В четверг Минобороны Белоруссии анонсировало учения с ЧВК «Вагнер» у границ Польши. В прошлую пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная политика Польши в отношении России вынуждает Москву на ответные меры. В МИД России подчеркнули, ни один враждебный шаг Варшавы без ответа не останется. Эксперт: Инновационные технологии станут конкурентным преимуществом России Политолог Мартынов: Цифровая экономика в России меняется взвешенно и обдуманно

Фото: kremlin.ru

Текст: Олег Исайченко

Совещание Владимира Путина с правительством показало глубокое понимание президентом текущих политических и экономических процессов. Обсудили широкий спектр вопросов: от устранения последствий ЧП в Крыму до цифровизации экономики страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее глава государства провел совещание с правительством РФ. «Совещание с правительством началось с обсуждения крупного ЧП: на военном полигоне в Крыму произошел пожар. Владимир Путин лично проконтролировал координацию федеральных, региональных и муниципальных структур по оказанию помощи гражданским лицам, оказавшимся в опасной ситуации», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. «Руководство России еще раз доказало – забота о населении является безусловным приоритетом в страны. Вспомним недавний теракт на Крымском мосту – процесс налаживания транспортных коммуникаций также происходил с невероятной скоростью. Видно, что у власти находятся проверенные люди, способные в кратчайшие сроки решать возникающие проблемы», – подчеркивает собеседник. «Несмотря на то что в настоящее время страна участвует в сложном военном конфликте, правительство не перестает работать над развитием России. Так, в рамках совещания обсудили создание системы «цифрового рубля». Приятно, что мы не отстаем от общемировых трендов и в техническом плане продолжаем шагать в ногу со временем», – отмечает эксперт. «Подобное нововведение в перспективе способно снизить платежно-финансовые риски. Кроме того, наше руководство под чутким присмотром президента закладывает возможности для дальнейшего развития сетевого бизнеса. Отмечу, что Россия – одна из первых стран, поднимающих тему цифровой валюты на государственном уровне», – уточняет Мартынов. «Примечательно, что в России к экономическим изменениям подходят комплексно. На совещании также обсудили вопрос внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в финансовую систему. Это позволит достигнуть качественно иного уровня эффективности труда. Фактически на наших глазах закладывается технологический фундамент, который может стать важным конкурентным преимуществом государства», – акцентирует собеседник. «Важно подчеркнуть, что правительство крайне ответственно подходит к внедрению нововведений. Вопрос искусственного интеллекта вызывает много дискуссий, и среди руководства этот феномен получает разные оценки. Подобное обсуждение позволяет взвесить все «за» и «против», достигнув наилучшего понимания необходимых реформ», – резюмирует Мартынов. Ранее состоялось совещание Владимира Путина с членами правительства. В начале встречи президент попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание. Руководитель региона отметил, что ситуация вернется в нормальное русло в течение суток благодаря «принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам». Путин также обсудил выход России из зерновой сделки. Он подчеркнул, что из-за дисконта в 30–40% на зерно на мировых рынках потери отечественных аграриев составили 1,2 млрд долларов. Президент уточнил, что РФ проявляла чудеса выдержки, продлевая инициативу, рассчитывая на то, что зарубежные коллеги «начнут в полном объеме соблюдать согласованные параметры и условия». При этом глава государства отметил, что Россия готова вернуться к договоренностям лишь в том случае, если интересы РФ будут соблюдены на международном уровне. Он подчеркнул, что западные страны полностью «извратили» изначальный гуманитарный посыл инициативы. Заявления о важности украинского зерна для мира президент назвал ложью. Он отметил, что доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, а Украины – меньше 5%. Уточняется, что Москва готова заместить зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе, тем более что в РФ в этом году вновь ожидается рекордный урожай. На совещании обсудили и другие важные для экономики вопросы. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Она подчеркнула, что перед масштабированием технологии ее необходимо тщательно протестировать. При этом ее внедрение начнется с базовых операций. Так, уже в следующем году запустятся платежи в одно касание (NFC). Испытания будут проводиться и в рамках переводов между юридическими лицами. Владимир Путин отметил, что Россия по многим направлениям использования цифровых решений уже находится в числе глобальных лидеров. Глава государства призвал укреплять уже достигнутые позиции и совершенствоваться в развитии научной и технологической базы. Он заметил, что на встрече прозвучали «новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта», что невероятно важно для будущего РФ. Новости СМИ2 Речь Путина стала самым большим его выступлением на оперативных Совбезах с первых дней СВО 21 июля 2023, 15:07 Текст: Ольга Никитина

Речь президента Владимира Путина по теме Украины, Польши и Запада стала самым продолжительным его выступлением в открытой части регулярных совещаний с постоянными членами Совбеза России за последние почти полтора года. Выступление главы государства заняло чуть больше десяти минут, а вместе с речью директора СВР Сергея Нарышкина открытая часть Совбеза России в пятницу заняла около 13 минут, передает ТАСС. С аналогичной по продолжительности речью на оперативных совещаниях Совбеза РФ президент в последний раз выступал еще в первые дни специальной военной операции – 3 марта 2022 года, когда его выступление заняло десять с половиной минут. На совещании в пятницу российский лидер коснулся вопросов неудачного характера попыток украинского контрнаступления и поставок оружия Запада на Украину. При этом Верховный главнокомандующий дал высокую оценку российским военным. «Командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически», – сказал Путин. Глава государства также прокомментировал планы создания литовско-польско-украинской военной бригады. Их он связал с намерением Польши оккупировать Западную Украину. По словам Путина, Западу стало мало украинского «пушечного мяса» и они хотят пустить в расход также поляков, литовцев и «всех, кого не жалко». Президент России назвал это «очень опасной игрой» и предупредил о последствиях, а также заверил, что попытки агрессии против еще одной страны – Белоруссии – будут рассматриваться Москвой как агрессия против России. Кроме того, президент обратил внимание на изменения в общественном мнении как на Украине, так и в Европе. «У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – считает Путин. Он подчеркнул, что США «выгодно и бесконечное затягивание украинского конфликта». «Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают. Во всяком случае, в этой логике они действуют», – объяснил Путин. Путин регулярно – как правило, по пятницам – проводит оперативные совещания с Совбезом России. С начала 2022 года состоялось два десятка таких встреч. Чаще всего они проходят практически полностью в закрытом режиме, кроме нескольких вступительных слов президента с обозначением повестки встречи. Расширенная открытая часть в этом году была еще на двух совещаниях Путина с постоянными членами Совбеза России: 22 июня, когда глава Минобороны России Сергей Шойгу и секретарь СБ России Николай Патрушев доложили о ситуации в зоне СВО, и 31 марта, когда глава МИД России Сергей Лавров доложил о новой Концепции внешней политики России. Помимо формата встреч в «узком составе», Путин периодически проводит и заседания так называемого большого Совбеза России. Последнее состоялось в апреле и было посвящено теме правопорядка и общественной безопасности в новых регионах России. Постоянными членами Совета безопасности России являются премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий Путин назвал Россию одним из глобальных лидеров по внедрению цифровых технологий 19 июля 2023, 21:40 Текст: Вера Басилая

Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, эти позиции необходимо укреплять, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «По многим направлениям использования цифровых решений Россия уже находится в числе глобальных лидеров, несмотря на недостатки, упущения и недоработки, о которых сейчас говорили коллеги», – отметил Путин, передает ТАСС. Президент призвал постоянно укреплять эти позиции на собственной научной и технологической базе. «Я все прекрасно понимаю, есть ограничения, и без определенных связей и контактов, наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах», – отметил президент. Путин сообщил, что на встрече прозвучали «новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта, говорили о внедрении этих технологий в системе государственного управления на всех уровнях, в экономике, в социальной сфере. «О важности таких усилий хорошо известно. Их эффект сегодня уже очевиден и касается скорости принятия управленческих решений, повышения качества, удобства услуг для граждан, бизнеса и так далее», – подчеркнул российский лидер. Ранее глава ЦБ Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Новости СМИ2 Эксперт: Развитие Арктики важно в условиях гибридной войны Запада против России Политолог Линдигрин назвала главные задачи по развитию арктической зоны России

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В нынешней ситуации России необходим самый строгий контроль над всеми оборонительными рубежами страны. И важно, чтобы защитники Родины в Арктической зоне России имели комфортные условия для жизни, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по развитию арктических городов и предприятий. «Президент стремится полностью раскрыть потенциал всех территорий России – это совершенно логично и необходимо, поэтому арктическая зона – это тоже конкурентное преимущество страны», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем» «Благодаря выбранной политике, грузопоток по Севморпути в пять раз превысил показатели советского времени. Также открыты возможности для разработки северных месторождений ресурсов. Развитие отечественных технологий сделало возможным разработку даже в арктической зоне. А дополнительные налоговые поступления от крупных добывающих предприятий предоставили северным регионам больше возможностей для социальных и инфраструктурных проектов», – отметила она. «Также по поручению Путина в городах и закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) русской Арктики проводится комплексная социальная программа: строятся образовательные учреждения, спортивные и медицинские объекты. Вместе с местными властями президент продвигает новые форматы поддержки людей, к ним относится и программа льготной ипотеки для молодых семей. И жителям такой суровой климатической зоны это, безусловно, очень важно и значимо», – указала она. «Ну и конечно, в условиях сегодняшней гибридной войны нам просто необходим самый строгий контроль над всеми оборонительными рубежами страны. И важно, чтобы защитники Родины имели комфортные условия для жизни. По поручению Путина проводится улучшение социальной инфраструктуры в военных поселениях, строится новое жилье взамен разрушающегося», – сказала аналитик. «Президент поручил решить вопрос и с трудоустройством членов семей военнослужащих. Все это без преувеличения важные слагаемые укрепления российской оборонительной структуры», – резюмировала собеседница. Ранее президент Владимир Путин на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов поручил в следующем году утвердить комплексные долгосрочные планы развития местных населенных пунктов, а реализацию их начать уже с 2025 года. Он добавил, что дальневосточная льготная ипотека под 2% будет распространена на молодые семьи, которые живут в Арктической зоне России, она будет действовать до 2030 года. Задача развития арктических населенных пунктов имеет важное военное значение, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, люди должны жить в человеческих условиях, указал президент. Также Путин поручил до 1 сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в арктической зоне, где находятся воинские формирования. План включает развитие жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры. Финансирование мероприятий этого плана должно осуществляться из разных источников. При этом глава государства отметил что темпы работы в части социального развития «явно недостаточны», она должна быть более масштабной и системной. «Проблемы, которые требуют решения, накопились в арктической зоне, например, изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и ЗАТО эта проблема еще острее», – напомнил он. Кроме того, на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк – Мурманск» Путин отметил, что проекты по производству сжиженного природного газа дают комплексный эффект для всей экономики России. По его словам, это позволяет стране отвоевывать нужную долю на мировом рынке и развивать смежные отрасли. Президент выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ 2» реализуют в срок и с нужным качеством. Также Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2», передает РИА «Новости». Путин: Для Севморпути потребуются ледоколы самого большого класса 20 июля 2023, 21:50 Текст: Алексей Дегтярев

Северный морской путь потребует ледоколы «самого большого класса», поскольку его загрузка увеличится, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область. «Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути, это совершенно очевидная вещь», – сказал президент о перспективах проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС. «Потому что после реализации второй части «Арктик СПГ – 2» Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем ледоколы самого большого класса», – добавил глава государства. Также в ходе визита в регион президент выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ – 2» запустят вовремя, и отметил важность подобных проектов для российской экономики. Новости СМИ2 В Петербурге родился полный тезка Путина 21 июля 2023, 17:35 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге на свет появился мальчик с именем, фамилией и отчеством полностью совпадающими с президентом России, сообщил комитет по здравоохранению города. Ребенок родился 10 июля 2023 года в роддоме №10, его зовут Владимир Путин, сообщил комитет, передает РИА «Новости». Его мать Виктория пояснила, что так зовут и деда мальчика, он тоже Владимир и также носит фамилию Путин. Отмечается, что родителям мальчика нравится «энергетика этого имени». Мама мальчика уверена, что ее сын «принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь». Она пожелала ему расти лидером и «победителем по жизни».