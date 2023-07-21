Названа дата встречи Путина и Лукашенко

Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России

Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС.

Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков.

Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения.