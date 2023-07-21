Названа дата встречи Путина и Лукашенко

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21 июля, пятница | Последнее обновление — 15:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Нанесен удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России
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Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир.
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Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт?
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Названа дата встречи Путина и Лукашенко
Анонсирована встреча Путина и Лукашенко
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Президент России Владимир Путин планирует встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье, сообщили в пресс-службе Кремля.
Лукашенко посетит Россию 23 июля, запланировано обсуждение актуальных вопросов развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщили в Кремле, передает ТАСС.
Также политики обсудят интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.
В конце июня Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией о региональной группировке войск.
Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России
Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС.
Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков.
Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения.
Путин: В Киеве готовы пойти на все ради спасения своей продажной шкуры
Украинским властям безразлична судьба собственного народа и интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.
«Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить существование. Им плевать на народ Украины, на суверенитет и национальные интересы», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
Польша решила перебросить войска к границе с Белоруссией из-за учений с ЧВК «Вагнер»
Минобороны Польши решило перебросить войска к границе с Белоруссией из-за маневров с ЧВК «Вагнер»
Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер», сообщил представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман.
По его словам, комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы «Вагнер», и решил отправить войска на восток Польши для учений и «сдерживания потенциального агрессора», передает ТАСС.
Польские власти считают, что совместные маневры белорусской армии и ЧВК «Вагнер» – «это несомненная провокация».
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.
Путин предупредил об ответе в случае агрессии против Белоруссии
Путин: Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России
Президент Владимир Путин предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.
«Что касается Белоруссии, это часть Союзного государства, и развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер».
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства.
Путин велел составить список опорных населенных пунктов в Арктике
Путин поручил определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны
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Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны.
Путин заявил, что для таких населенных пунктов необходимо разработать «мастер-планы развития на период до 2035 год». Президент отметил, что данный статус зависит не только от численности – «даже небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение». Путин заявил, что к 1 октября следует «утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов» на срок до 2035 года «с четкими источниками финансирования». Практическую реализацию, по его словам, нужно начать «не позже» 2025 года, передает ТАСС.
Он также поручил завершить согласование плана развития арктических населенных пунктов, где дислоцированы воинские формирования, к 1 сентября. В частности, это касается модернизации первичного звена здравоохранения, ремонта школ, обновления системы ЖКХ, строительства жилья и благоустройства территорий. Президент поручил продумать варианты работы для родственников военных, живущих на Севере.
Кроме того, президент поддержал предложение о запуске в Арктической зоне программы льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Он отметил, что такой механизм уже работает на Дальнем Востоке.
Напомним, в четверг Путин прибыл в Мурманскую область. Он провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ
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Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент Владимир Путин, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», – приводит его слова РИА «Новости».
ВСУ, по словам российского лидера, в ходе попыток контрнаступления потеряли десятки тысяч человек, передает ТАСС.
Глава государства констатировал, что весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», но главное, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин.
«У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – продолжил глава государства.
Путин: Для Севморпути потребуются ледоколы самого большого класса
Северный морской путь потребует ледоколы «самого большого класса», поскольку его загрузка увеличится, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область.
«Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути, это совершенно очевидная вещь», – сказал президент о перспективах проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС.
«Потому что после реализации второй части «Арктик СПГ – 2» Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем ледоколы самого большого класса», – добавил глава государства.
Также в ходе визита в регион президент выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ – 2» запустят вовремя, и отметил важность подобных проектов для российской экономики.
Путин прибыл в Мурманскую область
Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область, сообщают информационные агентства.
В прошлый раз в регионы глава государства выезжал в июне, тогда он посещал Дагестан, передает ТАСС.
В Мурманской области в последний раз президент был в июле 2014 года. Тогда он участвовал в праздновании Дня ВМФ в Североморске.
Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2»
Президент Владимир Путин в четверг в Мурманской области дал старт отправке по Северному морскому пути технологической линии сжижения газа к месту ее установки.
Линия для СПГ отправилась на основаниях гравитационного типа, специально смонтированных для «Арктик СПГ – 2», к месту эксплуатации на Гыданский полуостров, передает ТАСС.
Строительство двух линий сжижения для «Арктик СПГ – 2» ведется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэка».
«Арктик СПГ – 2» – второй проект «Новатэка» по СПГ, он предусматривает три линии производства СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год.
Напомним, в четверг Путин побывал на объекте «Новатэка» на берегу Кольского залива.
Путин выразил недовольство медленным развитием инфраструктуры в Арктике
Путин раскритиковал чиновников за слишком медленное развитие инфраструктуры для военных в Арктике
На совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов президент России Владимир Путин подверг критике работу чиновников из-за медленного развития инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны, где находятся воинские части.
Путин указал, что было принято решение «разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры», но «задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно», передает ТАСС.
По его словам, «благоустройство городов в суровых условиях Севера» требуется для «решения вопросов оборонного характера». В этой сфере у России «много интересов в сфере обороны и безопасности», так что люди «должны жить в человеческих условиях», сказал Путин, подчеркнув, что данная тема «имеет принципиальное значение».
Президент заявил, что скорость развития арктических городов «явно недостаточна». При этом он отметил, что «бюджетные возможности регионов ограничены». Путин подчеркнул, что «задачи развития ряда населенных пунктов напрямую связаны с вопросами национальной безопасности», так что «большая ответственность лежит на федеральном центре».
Путин сказал, что «Арктическая зона важна для страны стратегически». В регионе, по его словам, «накопились большие проблемы», например, изношенность коммунальной инфраструктуры «даже в крупных городах Заполярья достигает 70%», передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг глава государства прибыл в Мурманскую область. Путин заявил, что Северный морской путь потребует ледоколы «самого большого класса», поскольку его загрузка увеличится.
Путин прибыл на «Новатэк» в Мурманской области
Президент Владимир Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк» в Мурманской области.
Центр расположен в поселке Белокаменка, передает ТАСС.
На площадке ЦСКМС производятся основания гравитационного типа (ОГТ), ведется строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ, а также СПГ-оборудования, сообщает РИА «Новости».
Президента встретили глава правления компании Леонид Михельсон, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.
В четверг Путин прибыл в Мурманскую область.
Путин: Проект «Арктик СПГ – 2» реализуют в срок и с нужным качеством
Проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2» запустят вовремя, выразил уверенность президент России Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область.
«Первый проект был успешно реализован и работает. И есть теперь все основания полагать, что и «Арктик СПГ – 2» тоже будет реализован в срок и с нужным качеством», – цитирует президента ТАСС.
Напомним, в четверг глава государства в Белокаменке Мурманской области дал старт отправке по Северному морскому пути технологической линии сжижения газа «Арктик СПГ – 2» к месту ее эксплуатации.
Путин осмотрел строительство «Новатэком» линии сжижения природного газа
Президент Путин осмотрел строительство линии сжижения природного газа на объекте «Новатэка» на берегу Кольского залива
Президент России Владимир Путин побывал на объекте компании «Новатэк» на берегу Кольского залива, где познакомился с процессом производства металлических конструкций и посмотрел, как идет строительство технологической линии сжижения природного газа.
Экскурсию для главы государства провел руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон. Президенту показали цех изготовления металлоконструкций и цех финальной сборки модулей. Также Путин увидел, как сооружается вторая технологическая линия сжижения природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа, передает ТАСС.
Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк Мурманск» – первый в мире завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа. Центр ведет строительство линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании «Арктик СПГ – 2».
Специалисты отмечают, что в центре происходит локализация в РФ технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа. В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни российских предприятий, создано более 80 тыс. рабочих мест по всей России, в том числе более 17 тыс. рабочих мест в Мурманской области. Часть высокотехнологичной продукции российских производителей создана специально для данного проекта.
Производимые здесь основания гравитационного типа являются наиболее масштабными на сегодняшний день плавучими сооружениями в мире. Для их строительства предусмотрены два сухих дока, четыре бетонных завода, ряд других вспомогательных производств. Внутри оснований гравитационного типа располагаются резервуары для хранения готовой продукции, в которые могут свободно поместиться три самолета Boeing-737.
Готовая технологическая линия по производству СПГ будет отбуксирована по Северному морскому пути к месторождению «Утреннее» на полуострове Гыдан, где к ней подключат газопровод. В компании подчеркивают, что вклад в мировой рост производства СПГ от ввода «Арктик СПГ – 2» в 2023–2026 годах ожидается на уровне порядка 5%.
Ранее Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк» в поселке Белокаменка Мурманской области.
Песков: Вопрос об участии Путина в G20 в Индии пока не решен
Вопрос об очном участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Индии осенью 2023 года еще не решен, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет решения», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Саммит состоится 9-10 сентября в Нью-Дели.
Ранее Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи.
Путин отметил важность проектов по производству СПГ
Президент Путин отметил важность проектов по производству СПГ для развития экономики России
России важны проекты по производству сжиженного природного газа, потому что они позволяют развивать смежные отрасли и комплексно влияют на экономику в целом, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Мурманской области.
Путин отметил безусловную важность проектов по производству СПГ, которые дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют России развивать смежные отрасли и отвоевывать долю на мировом рынке СПГ, передает ТАСС.
Напомним, в четверг Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк» в поселке Белокаменка Мурманской области, где осмотрел, как идет строительство технологической линии сжижения природного газа, после чего дал старт отправке первой технологической линии сжижения газа «Арктик СПГ – 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров по Северному морскому пути.
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