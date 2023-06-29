Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией по РГВ

Глава Белоруссии Лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с РФ о региональной группировке войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Россией, касающегося деятельности региональной группировке войск (РГВ), соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документ свидетельствует о намерении Минска ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, передает ТАСС.

Протокол, подписанный в декабре 2022 года в белорусской столице министрами обороны двух стран Виктором Хрениным и Сергеем Шойгу, направлен на совершенствование нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества в военной сфере, уточняет понятийный аппарат, порядок планирования и финансирования мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (РГВ).

В частности, уточняются порядок дислокации соединений и воинских частей российской части РГВ и размещение объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил России, обеспечивающих их функционирование. Относительно обеспечения выделенных в состав группировки сил стороны пришли к соглашению о возможности делать это не только самостоятельно, но и «в ином порядке по договоренности сторон».

Протокол вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.

Напомним, 10 октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск. В середине октября первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Белоруссию.