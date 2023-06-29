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Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией по РГВ
Глава Белоруссии Лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с РФ о региональной группировке войск
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Россией, касающегося деятельности региональной группировке войск (РГВ), соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Документ свидетельствует о намерении Минска ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, передает ТАСС.
Протокол, подписанный в декабре 2022 года в белорусской столице министрами обороны двух стран Виктором Хрениным и Сергеем Шойгу, направлен на совершенствование нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества в военной сфере, уточняет понятийный аппарат, порядок планирования и финансирования мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (РГВ).
В частности, уточняются порядок дислокации соединений и воинских частей российской части РГВ и размещение объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил России, обеспечивающих их функционирование. Относительно обеспечения выделенных в состав группировки сил стороны пришли к соглашению о возможности делать это не только самостоятельно, но и «в ином порядке по договоренности сторон».
Протокол вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.
Напомним, 10 октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск. В середине октября первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Белоруссию.
Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
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В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.
Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: Бояться их нечего, мы ухо востро держим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
«Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут … Опыт, … расскажут, что сейчас важно», – заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.
«Вот мне (президент России Владимир Путин) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «бояться их нечего». «Мы же ухо востро держим», – подчеркнул лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Лукашенко высказался про алгоритм использования поступившего в Белоруссию ядерного оружия
Лукашенко заявил, что в Белоруссии определят алгоритм использования ядерного оружия
Белорусская сторона определит алгоритм применения тактического ядерного оружия при возможной агрессии в отношении нее, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич, министр обороны страны Виктор Хренин и председатель КГБ Иван Стартель определят алгоритм применения тактического ядерного оружия, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он подчеркнул, что настаивал на размещении такого оружия в республике, чтобы «сюда никто не сунулся».
Ранее Лукашенко сообщал, что Минск получил значительную часть ядерного оружия, которую обещала поставить Москва.
Лукашенко рассказал о подготовке белорусской оппозиции к мятежу на фоне событий в России
Лукашенко: Оппозиция на фоне событий в России готовилась к мятежу, но произошел фальстарт
Находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры на фоне событий в России решили продемонстрировать западным кураторам результаты своей «работы» и готовились к «вооруженному мятежу», но произошел фальстарт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа»: надо же отчитываться», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Он также заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжения о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко также заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Лукашенко рассказал о матерных переговорах с Пригожиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах, которые провел в субботу для пресечения попытки вооруженного мятежа.
Белорусский лидер рассказал, что тревожные новости из России начал получать утром. Он предложил президенту России стать посредником и поговорить с Пригожиным.
Установить контакт с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным президенту Белоруссии Александру Лукашенко помогли заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. По словам белорусского президента, немалая роль в организации переговоров принадлежит Евкурову, в них на первом этапе также участвовал Бортников, передает «БелТА».
Лукашенко отметил, что в 11.00 в субботу Пригожин мгновенно ответил на звонок, его позвал Евкуров. По словам президента Белоруссии, первые 30 минут они разговаривали «на матерном языке». Потом перешли на нормальный язык.
Ранее президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России
Лукашенко заявил, что Белоруссия получила большую часть ядерного оружия из запланированного
Белорусская сторона получила значительную часть ядерного оружия, которую обещала поставить российская сторона, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Большая часть из того, что планируется разместить в республике, уже достигла пункта назначения, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он также опроверг сообщения, что охраной ядерного оружия якобы займется ЧВК «Вагнер», и пояснил, что этим занимаются «россияне и белорусы». Лукашенко добавил, что персонально несет ответственность за сохранность этого оружия.
Напомним, в середине июня президент России Владимир Путин указывал, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
Лукашенко поручил привести войска в боевую готовность на фоне событий в России
Лукашенко рассказал, что привел войска в боевую готовность на фоне событий в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне событий в России распорядился привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность.
«Армия в течение полудня, все вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, приведены в полную боевую готовность», – сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Лукашенко напомнил, что «белорусы умеют защищать свою землю». «Мы были и будем сильнее любых вызовов», – подчеркнул он, передает ТАСС.
Он также рассказал, что находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры на фоне событий в России решили продемонстрировать западным кураторам результаты своей «работы» и готовились к «вооруженному мятежу», но произошел фальстарт.
Путин: Для избежания большой крови при подавлении мятежа потребовалось время
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Президент России Владимир Путин в телеобращении сообщил, что с самого начала мятежа незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации угрозы, защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан.
Путин сообщил, что по его прямому поручению были предприняты шаги, чтобы «избежать большой крови». На это «потребовалось время», в том числе чтобы успели «одуматься те, кто совершил ошибку», чтобы они смогли осознать, «что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул «усилия и вклад в мирное разрешение ситуации» президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом он указал, что «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль». «Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», – сказал Путин.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Минск готов подписать с Россией соглашение по авиатарифам
Посол Белоруссии в РФ Крутой: На Форуме регионов в Уфе Минск подпишет с Москвой соглашение о выравнивании авиатарифов
На Форуме регионов в Уфе Белоруссия подпишет с Россией соглашение о выравнивании тарифов в авиационной сфере, которое заработает с 2025 года, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
Белорусский дипломат выразил мнение, что это соглашение будет подписано на юбилейном 10-м Форуме регионов в Уфе. Он назвал это решение компромиссным для минтрансов России и Белоруссии. Как заявил Крутой РИА «Новости» в своем первом интервью в должности посла Белоруссии в России, соглашение по выравниванию, по сути, зеркальному выравниванию всех аэропортовых, аэронавигационных сборов, всех услуг связи, которые связаны с авиацией, заработает с 1 января 2025 года.
Он выразил мнение, что после начала действия соглашения ожидается увеличение интенсивности полетов, которая, как отметил дипломат, и сейчас «довольно неплохая». Он уточнил, что только между Москвой и Минском в неделю осуществляется 63 рейса. Глава белорусской дипмиссии сообщил, что, по плану властей республики, с каждым городом-миллионником в России должен быть налажен прямой рейс из Белоруссии.
Крутой пояснил, что кроме Москвы, Петербурга и Сочи речь идет о таких традиционных направлениях, как Казань, Уфа, открываются полеты в Пермь, Мурманск, Калугу, Череповец, Нижний Новгород, в проработке Новосибирск, Красноярск и Самара. По словам белорусского дипломата, существует огромный спрос на прямые рейсы с Минском. Он уточнил, что речь, в первую очередь, про туристов, бизнесменов, строителей. Как утверждает глава белорусской дипмиссии, последние данные показывают загрузку рейсов на уровне 90-95%.
При этом он обратил внимание на важность решения вопроса о субсидировании авиаперелетов между Белоруссией и Россией для открытия новых рейсов между городами двух стран. По словам дипломата, сейчас обсуждается схема субсидий 50 на 50, то есть 50% выделают регионы России, остальные 50% – бюджет Белоруссии. Крутой допустил, что к середине следующего года появится еще десяток прямых рейсов, если получится «сложить схему» субсидирования.
Накануне утром президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
В Польше назвали «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии
Дуда заявил о «негативном сигнале» для Польши из-за появления Пригожина в Белоруссии
Появление ЧВК «Вагнер» на белорусской территории – негативный сигнал для польской стороны, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Перемещение российских сил в виде группы «Вагнер» в Белоруссию и основателя группы Евгения Пригожина – «очень негативные сигналы» для Варшавы, заявил Дуда, передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.
Лукашенко: Союз Белоруссии и России – не закрытый клуб
Лукашенко: Россия и Белоруссия не объединяются против кого бы то ни было
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Союз Белоруссии и России не является закрытым клубом, страны не объединяются против кого бы то ни было, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к участникам X Форума регионов Беларуси и России в Уфе.
По его словам, жители Белоруссии и России заинтересованы в том, чтобы весь Евразийский регион развивался как единое целое, в том числе и для того, чтобы все соседи были экономически успешными – это важнейшее условие не только роста благополучия континента, но и мира на нашей общей земле, передает БелТА.
Также Лукашенко отметил, что в случае, если западноевропейские партнеры решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия, ни Россия, ни Белоруссия не будут выступать против этого.
«Впереди нас ждет большая работа. Надо держаться друг друга, быть как можно ближе – иной альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет», – заметил он.
Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что форуму регионов двух стран необходимо выходить за рамки Союзного государства, усилить активное взаимодействие с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, «кто готов с нами дружить и работать».
«Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив», – подытожил Лукашенко.
Ранее Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России в рамках тесного сотрудничества двух стран в атомной сфере.
Песков не стал комментировать оценки Лукашенко в отношении мятежа в России
Песков отказался комментировать слова Лукашенко в отношении событий в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать оценки лидера Белоруссии Александра Лукашенко относительно причин вооруженного мятежа в России.
«Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича», – сказал Песков, напомнив, что российский лидер Владимир Путин дал высокую оценку усилиям Лукашенко по урегулированию.
«Конечно, здесь главное все-таки – это усилия президента России, его воля не допустить худшего развития событий. Это было сделано», – добавил Песков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Путин и Лукашенко обмениваются мнениями и координируют действия буквально каждый день. «Лукашенко является главой братской и союзной нам Белоруссии, государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие … дружеские отношения давние», – сказал представитель Кремля, добавив, что это диктует характер особых отношений двух стран.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
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Лукашенко опроверг строительство лагерей для «Вагнера» в Белоруссии
На белорусской территории не ведется строительство лагерей для размещения членов ЧВК «Вагнер», заявил президент страны Александр Лукашенко.
Сейчас не ведется строительство лагерей, но если представители группы захотят, то их лагеря разместят, сказал Лукашенко, передает БелТА.
По его словам, сейчас «вагнеровцы» находятся в Луганске в своих лагерях.
Ранее Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.
Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Белоруссию
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится на белорусской территории, подтвердил президент страны Александр Лукашенко.
Пригожину предоставлены гарантии безопасности, обещанные президентом России Владимиром Путиным, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Сам основатель группы уже находится в Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что «вагнеровцы» смогут «перекантоваться» в стране какое-то время, но это будет «за счет» самих членов группы.
Лукашенко отметил, что глава белорусского Минобороны Виктор Хренин указывал, что подобное подразделение в армии Белоруссии «не помешало бы», и указал, что не против такого решения.
До этого президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.