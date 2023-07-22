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Лукашенко вылетел в Россию
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Белорусский президент Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, он проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что встреча политиков пройдет в воскресенье, 23 июля.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал ранее, что встреча президентов двух стран пройдет 23 июля.
Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России
Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС.
Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков.
Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения.
Путин предупредил об ответе в случае агрессии против Белоруссии
Путин: Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России
Президент Владимир Путин предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.
«Что касается Белоруссии, это часть Союзного государства, и развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер».
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства.
Путин назвал условия для возвращения России в зерновую сделку
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания.
«Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее», – передает его слова ТАСС.
Он отметил, что «только при одном условии – если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке». В качестве первого принципа Путин назвал «вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки».
«Базовое условие России для возвращения сделки – это восстановление ее изначальной гуманитарной сути», – сказал Путин.
Он напомнил о ряде обязательств перед Россией в рамках этих соглашений. «При исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы <…>, мы незамедлительно в эту сделку вернемся», – добавил он.
Также Путин заявил, что страны Запада полностью «выхолостили и извратили» изначально гуманитарную суть зерновой сделки, сделали ее инструментом обогащения спекулянтов.
«Вместо того чтобы помогать действительно нуждающимся странам, [Запад] использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, как я уже сказал, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке», – добавил Путин.
По его словам, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса является одним из условий возвращения России в зерновую сделку.
«Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима», – сказал он.
Напомним, Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Путин: В Киеве готовы пойти на все ради спасения своей продажной шкуры
Украинским властям безразлична судьба собственного народа и интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.
«Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить существование. Им плевать на народ Украины, на суверенитет и национальные интересы», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ
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Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент Владимир Путин, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», – приводит его слова РИА «Новости».
ВСУ, по словам российского лидера, в ходе попыток контрнаступления потеряли десятки тысяч человек, передает ТАСС.
Глава государства констатировал, что весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», но главное, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин.
«У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – продолжил глава государства.
Польша решила перебросить войска к границе с Белоруссией из-за учений с ЧВК «Вагнер»
Минобороны Польши решило перебросить войска к границе с Белоруссией из-за маневров с ЧВК «Вагнер»
Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер», сообщил представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман.
По его словам, комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы «Вагнер», и решил отправить войска на восток Польши для учений и «сдерживания потенциального агрессора», передает ТАСС.
Польские власти считают, что совместные маневры белорусской армии и ЧВК «Вагнер» – «это несомненная провокация».
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.
Путин велел составить список опорных населенных пунктов в Арктике
Путин поручил определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны
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Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны.
Путин заявил, что для таких населенных пунктов необходимо разработать «мастер-планы развития на период до 2035 год». Президент отметил, что данный статус зависит не только от численности – «даже небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение». Путин заявил, что к 1 октября следует «утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов» на срок до 2035 года «с четкими источниками финансирования». Практическую реализацию, по его словам, нужно начать «не позже» 2025 года, передает ТАСС.
Он также поручил завершить согласование плана развития арктических населенных пунктов, где дислоцированы воинские формирования, к 1 сентября. В частности, это касается модернизации первичного звена здравоохранения, ремонта школ, обновления системы ЖКХ, строительства жилья и благоустройства территорий. Президент поручил продумать варианты работы для родственников военных, живущих на Севере.
Кроме того, президент поддержал предложение о запуске в Арктической зоне программы льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Он отметил, что такой механизм уже работает на Дальнем Востоке.
Напомним, в четверг Путин прибыл в Мурманскую область. Он провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Путин продлил ответные меры России на санкции до конца 2025 года
Президент России Путин продлил действие указа об ответных мерах на санкции до конца 2025 года
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Президент Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа об ограничении ввоза в РФ и вывоза из страны отдельной продукции и сырья в ответ на санкции.
Новый документ опубликован на официальном портале правовой информации. Решением президента срок действия указа об ограничении вывоза из России и ввоза в РФ отдельной продукции и сырья в ответ на санкции продлен до 31 декабря 2025 года.
Предыдущая версия указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности действовала до 31 декабря 2023 года. Указ, подписанный главой государства 8 марта 2022 года, вводил ограничения на вывоз из России и ввоз в РФ некоторой продукции и сырья (кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования).
Напомним, в утвержденный правительством перечень временно запрещенных к вывозу из России товаров вошло, в частности, ранее ввезенное в Россию технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Также был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур.
Политолог назвала причину роста уверенности молодежи в самореализации
Политолог Кислицына: Платформа РСВ предоставила жителям новых регионов России обширные возможности для развития
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В России с 2020 года растет уверенность молодежи в возможности самореализации. Одна из причин этого – появление конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), которые дают возможность каждому реализовать свой талант и профессиональный потенциал, заявила политолог Дарья Кислицына. В среду состоялось заседание Наблюдательного совета РСВ с участием президента Владимира Путина.
«Платформа «Россия – страна возможностей» (РСВ) стала точкой притяжения для талантливых россиян, которые любят свою страну и готовы вкладываться в ее развитие. Деятельный патриотизм аккумулирован в энергии тех, кто участвует и побеждает в конкурсах и проектах», – говорит Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.
«Созидательной энергии нужно пространство для роста. Ценно, что РСВ предоставляет его каждому без ограничений. Власть вовремя и точно услышала запрос общества на всестороннее развитие человеческого капитала. Очень круто, к слову, что в мире нет аналогов платформы, это о многом говорит», – отмечает эксперт.
«Когда мы всей страной стали всестороннее поддерживать новые регионы, на авансцену вышли победители конкурсов и проектов РСВ. Проверка убеждений и ценностей на практике пройдена успешно. Более того, жители новых субъектов страны оперативно получили возможность участвовать в перспективных программах развития. Это сильное подспорье для скорейшей нормализации жизни», – продолжает политолог.
«Также с 2020 года в стране наметился показательный тренд – уверенность в возможности самореализации молодежи растет. В том числе потому, что появляется все больше новых инициатив РСВ», – полагает Кислицына. Она также отметила, что особую роль в этих процессах играет президент Владимир Путин, который возглавил Наблюдательный совет РСВ.
В среду в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», сообщается на сайте президента России. В рамках заседания глава государства отметил, что участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» вопреки всем сложностям приняли представители более 150 государств, в целом участниками программ стали более 20 млн человек.
Кроме того, Путин подчеркнул, что более 80% молодых россиян считают, что в России есть условия для самореализации молодых людей. «В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%. Ну, это в общем говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они необходимые результаты приносят», – сказал президент.
В ходе заседания одна из участниц предложила создать единый кадровый резерв в сфере образования. «Это хорошая идея», – отреагировал глава государства. По его словам, в советское время за работу с кадровыми резервами отвечали органы КПСС, теперь же в России нужно создавать «эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова».
Еще один важный аспект касался участников СВО. В частности, глава государства отметил, что именами героев спецоперации будут названы города, улицы и школы. Он также выразил убежденность в том, что военнослужащим спецоперации нужно дать возможность карьерного роста в гражданской жизни.
Кремль указал на агрессивность Польши и враждебность к Белоруссии
Песков заявил об агрессивности Польши и враждебном отношении к России и Белоруссии
Агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения о переброске Польшей военных бригад к восточной границе, представитель Кремля отметил, что агрессивность Польши, ее враждебное отношение и к Белоруссии, и к России – это, конечно, повод для повышенного внимания, передает ТАСС.
В четверг Минобороны Белоруссии анонсировало учения с ЧВК «Вагнер» у границ Польши.
В прошлую пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная политика Польши в отношении России вынуждает Москву на ответные меры. В МИД России подчеркнули, ни один враждебный шаг Варшавы без ответа не останется.
Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Крыму, где произошло возгорание
Президент России Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание.
«Как обычно, начнем с оперативных. И первый оперативный вопрос Аксенову Сергею Валерьевичу, как ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».
Также Путин отметил, что предстоит разобраться с причинами пожара.
Аксенов отчитался, что ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток. «Мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток», – сказал он.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек. Инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена.
Эксперт: Инновационные технологии станут конкурентным преимуществом России
Политолог Мартынов: Цифровая экономика в России меняется взвешенно и обдуманно
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Совещание Владимира Путина с правительством показало глубокое понимание президентом текущих политических и экономических процессов. Обсудили широкий спектр вопросов: от устранения последствий ЧП в Крыму до цифровизации экономики страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее глава государства провел совещание с правительством РФ.
«Совещание с правительством началось с обсуждения крупного ЧП: на военном полигоне в Крыму произошел пожар. Владимир Путин лично проконтролировал координацию федеральных, региональных и муниципальных структур по оказанию помощи гражданским лицам, оказавшимся в опасной ситуации», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Руководство России еще раз доказало – забота о населении является безусловным приоритетом в страны. Вспомним недавний теракт на Крымском мосту – процесс налаживания транспортных коммуникаций также происходил с невероятной скоростью. Видно, что у власти находятся проверенные люди, способные в кратчайшие сроки решать возникающие проблемы», – подчеркивает собеседник.
«Несмотря на то что в настоящее время страна участвует в сложном военном конфликте, правительство не перестает работать над развитием России. Так, в рамках совещания обсудили создание системы «цифрового рубля». Приятно, что мы не отстаем от общемировых трендов и в техническом плане продолжаем шагать в ногу со временем», – отмечает эксперт.
«Подобное нововведение в перспективе способно снизить платежно-финансовые риски. Кроме того, наше руководство под чутким присмотром президента закладывает возможности для дальнейшего развития сетевого бизнеса. Отмечу, что Россия – одна из первых стран, поднимающих тему цифровой валюты на государственном уровне», – уточняет Мартынов.
«Примечательно, что в России к экономическим изменениям подходят комплексно. На совещании также обсудили вопрос внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в финансовую систему. Это позволит достигнуть качественно иного уровня эффективности труда. Фактически на наших глазах закладывается технологический фундамент, который может стать важным конкурентным преимуществом государства», – акцентирует собеседник.
«Важно подчеркнуть, что правительство крайне ответственно подходит к внедрению нововведений. Вопрос искусственного интеллекта вызывает много дискуссий, и среди руководства этот феномен получает разные оценки. Подобное обсуждение позволяет взвесить все «за» и «против», достигнув наилучшего понимания необходимых реформ», – резюмирует Мартынов.
Ранее состоялось совещание Владимира Путина с членами правительства. В начале встречи президент попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание. Руководитель региона отметил, что ситуация вернется в нормальное русло в течение суток благодаря «принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам».
Путин также обсудил выход России из зерновой сделки. Он подчеркнул, что из-за дисконта в 30–40% на зерно на мировых рынках потери отечественных аграриев составили 1,2 млрд долларов. Президент уточнил, что РФ проявляла чудеса выдержки, продлевая инициативу, рассчитывая на то, что зарубежные коллеги «начнут в полном объеме соблюдать согласованные параметры и условия».
При этом глава государства отметил, что Россия готова вернуться к договоренностям лишь в том случае, если интересы РФ будут соблюдены на международном уровне. Он подчеркнул, что западные страны полностью «извратили» изначальный гуманитарный посыл инициативы. Заявления о важности украинского зерна для мира президент назвал ложью.
Он отметил, что доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, а Украины – меньше 5%. Уточняется, что Москва готова заместить зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе, тем более что в РФ в этом году вновь ожидается рекордный урожай.
На совещании обсудили и другие важные для экономики вопросы. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Она подчеркнула, что перед масштабированием технологии ее необходимо тщательно протестировать.
При этом ее внедрение начнется с базовых операций. Так, уже в следующем году запустятся платежи в одно касание (NFC). Испытания будут проводиться и в рамках переводов между юридическими лицами. Владимир Путин отметил, что Россия по многим направлениям использования цифровых решений уже находится в числе глобальных лидеров.
Глава государства призвал укреплять уже достигнутые позиции и совершенствоваться в развитии научной и технологической базы. Он заметил, что на встрече прозвучали «новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта», что невероятно важно для будущего РФ.
Речь Путина стала самым большим его выступлением на оперативных Совбезах с первых дней СВО
Речь президента Владимира Путина по теме Украины, Польши и Запада стала самым продолжительным его выступлением в открытой части регулярных совещаний с постоянными членами Совбеза России за последние почти полтора года.
Выступление главы государства заняло чуть больше десяти минут, а вместе с речью директора СВР Сергея Нарышкина открытая часть Совбеза России в пятницу заняла около 13 минут, передает ТАСС.
С аналогичной по продолжительности речью на оперативных совещаниях Совбеза РФ президент в последний раз выступал еще в первые дни специальной военной операции – 3 марта 2022 года, когда его выступление заняло десять с половиной минут.
На совещании в пятницу российский лидер коснулся вопросов неудачного характера попыток украинского контрнаступления и поставок оружия Запада на Украину. При этом Верховный главнокомандующий дал высокую оценку российским военным. «Командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически», – сказал Путин.
Глава государства также прокомментировал планы создания литовско-польско-украинской военной бригады. Их он связал с намерением Польши оккупировать Западную Украину. По словам Путина, Западу стало мало украинского «пушечного мяса» и они хотят пустить в расход также поляков, литовцев и «всех, кого не жалко». Президент России назвал это «очень опасной игрой» и предупредил о последствиях, а также заверил, что попытки агрессии против еще одной страны – Белоруссии – будут рассматриваться Москвой как агрессия против России.
Кроме того, президент обратил внимание на изменения в общественном мнении как на Украине, так и в Европе. «У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – считает Путин.
Он подчеркнул, что США «выгодно и бесконечное затягивание украинского конфликта». «Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают. Во всяком случае, в этой логике они действуют», – объяснил Путин.
Путин регулярно – как правило, по пятницам – проводит оперативные совещания с Совбезом России. С начала 2022 года состоялось два десятка таких встреч. Чаще всего они проходят практически полностью в закрытом режиме, кроме нескольких вступительных слов президента с обозначением повестки встречи. Расширенная открытая часть в этом году была еще на двух совещаниях Путина с постоянными членами Совбеза России: 22 июня, когда глава Минобороны России Сергей Шойгу и секретарь СБ России Николай Патрушев доложили о ситуации в зоне СВО, и 31 марта, когда глава МИД России Сергей Лавров доложил о новой Концепции внешней политики России.
Помимо формата встреч в «узком составе», Путин периодически проводит и заседания так называемого большого Совбеза России. Последнее состоялось в апреле и было посвящено теме правопорядка и общественной безопасности в новых регионах России.
Постоянными членами Совета безопасности России являются премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий
Путин назвал Россию одним из глобальных лидеров по внедрению цифровых технологий
Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, эти позиции необходимо укреплять, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«По многим направлениям использования цифровых решений Россия уже находится в числе глобальных лидеров, несмотря на недостатки, упущения и недоработки, о которых сейчас говорили коллеги», – отметил Путин, передает ТАСС.
Президент призвал постоянно укреплять эти позиции на собственной научной и технологической базе.
«Я все прекрасно понимаю, есть ограничения, и без определенных связей и контактов, наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах», – отметил президент.
Путин сообщил, что на встрече прозвучали «новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта, говорили о внедрении этих технологий в системе государственного управления на всех уровнях, в экономике, в социальной сфере.
«О важности таких усилий хорошо известно. Их эффект сегодня уже очевиден и касается скорости принятия управленческих решений, повышения качества, удобства услуг для граждан, бизнеса и так далее», – подчеркнул российский лидер.
Ранее глава ЦБ Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.
Путин: Для Севморпути потребуются ледоколы самого большого класса
Северный морской путь потребует ледоколы «самого большого класса», поскольку его загрузка увеличится, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область.
«Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути, это совершенно очевидная вещь», – сказал президент о перспективах проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС.
«Потому что после реализации второй части «Арктик СПГ – 2» Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем ледоколы самого большого класса», – добавил глава государства.
Также в ходе визита в регион президент выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ – 2» запустят вовремя, и отметил важность подобных проектов для российской экономики.