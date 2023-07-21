На пост начштаба ВМС США впервые в истории выдвинули женщину

На пост начальника штаба ВМС США впервые в американской истории выдвинута женщина – адмирал Лиза Франкетти

Президент США Джо Байден внес на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру адмирала Лизы Франкетти на должность начальника штаба ВМС США. Впервые в американской истории этот пост может занять женщина.

В письменном заявлении Байдена сказано, что Франкетти стала второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США, передает ТАСС.

В случае если ее кандидатура будет утверждена, Франкетти, став первой женщиной на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов ВС США, вновь войдет в историю, подчеркнул президент США.

Сейчас Франкетти занимает пост замначальника штаба американских ВМС.

Также Байден выдвинул Джеймса Килби на пост замначальника штаба ВМС, вице-адмирала Стивена Кейлера – на должность командующего ВМС на Тихом океане, а также адмирала Сэмюэла Папаро – на должность главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Президент США попросил верхнюю палату Конгресса утвердить эти назначения как можно скорее.

В феврале Байден похвалился тем, что более половины сотрудников его администрации являются женщинами. При этом президент США допустил оговорку, сказав, что «более половины женщин в его администрации – женщины».