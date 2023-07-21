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Состояние Маска сократилось на 20 млрд долларов из-за падения акций Tesla
Bloomberg: Илон Маск потерял 20 млрд долларов из-за падения акций Tesla
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Американский предприниматель Илон Маск за сутки потерял 20,3 млрд долларов после падения акций компании по производству электромобилей Tesla, его состояние сократилось до 234,4 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
Согласно индексу Bloomberg, это седьмой крупнейший спад в истории. После заявлений Маска о том, что компания может быть вынуждена продолжить снижать цены на свою продукцию, акции Tesla рухнули на 9,7%, передает ТАСС.
При этом Маск по-прежнему остался самым богатым человеком мира, несмотря на понесенные убытки.
Напомним, ранее сообщалось, что состояние Илона Маска оценивается в 234 млрд долларов.
Подтверждена утечка секретных данных саммита НАТО в Литве
Литовский Национальный центр управления кризисами подтвердил связь ИТ-систем Литвы с утечкой данных о саммите НАТО
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Литовский Национальный центр управления кризисами (НЦУК) подтвердил, что утечка данных о саммите НАТО на прошлой неделе связана со взломом правительственных систем Литвы.
Глава НЦУК Вилмантас Виткаускас подтвердил Baltic News Service (BNS), что был зафиксирован киберинцидент, масштабы ущерба от которого еще определяются. По его словам, глубина проблемы, скорее всего, больше, чем предполагалось сначала. Он заявил, что хакерами были использованы определенные слабые места, уязвимости в ИТ-системах, передает «Интерфакс».
Виткаускас также сообщил, что канцлер правительства Литвы обратился в Координационную комиссию по защите тайн с просьбой оценить подлинность, секретность и полноту опубликованных документов. Полиция ведет досудебное расследование.
Напомним, 10 июля появились данные, что в НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию. Позже стали известны детали согласованного странами НАТО плана атаки на Россию.
Украина выступила с угрозой в адрес идущих в российские порты судов
Украинское министерство обороны заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря запрещено как опасное с 20 июля.
Судоходство в районах северо-восточной части моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 5.00 мск 20 июля, сообщило министерство, передает РИА «Новости».
Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, добавили там.
Также ведомство сообщило, что с 21 июля киевский режим будет рассматривать следующие в акватории Черного моря в сторону российских портов суда как перевозчиков грузов «военного назначения с соответствующими рисками».
Напомним, Минобороны России сообщило в среду, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
ВС России нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские военные нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские силы в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске, а также по складам боеприпасов в Николаеве, сообщили в Минобороны.
Российские силы в ночь на четверг продолжили нанесение ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Кроме того, под Николаевом были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
Напомним, третью ночь подряд после теракта на Крымском мосту в Одессе, Николаеве и Сумах гремят мощные взрывы. В Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Жителям Берлина запретили выходить из дома
В немецкой столице заметили дикое животное, предположительно львицу, жителей предупредили об опасности, сообщило германское федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Дикий зверь замечен на окраинах Берлина, берлинская и бранденбургская полиция призвала жителей не выходить из дома, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Опасность грозит прежде всего южным районам столицы (Штеглиц, Мариенфельде и Нойкельн), также осторожными следует быть в общинах Кляйнмахнов, Тельтов и Штансдорф на границе Берлина.
Пока правоохранители не смогли установить, как животное попало в столицу, зоопарки, Цирки и приюты не сообщали о сбежавшем животном. Начата операция по поиску зверя.
Снявшаяся для Playboy госсекретарь Франции отправлена в отставку
BFMTV сообщил об отставке снявшейся для Playboy госсекретаря Франции Шьяппы
Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая снялась для Playboy, уходит в отставку, сообщают СМИ.
Как пишет BFMTV, отставка стала «расплатой за появление ее фотографий на обложке Playboy», передает РИА «Новости».
Напомним, Шьяппа дала журналу интервью о «женской свободе и феминизме». Журнал вышел с ее фото на обложке. Отмечалось, что это произошло в разгар недовольства пенсионной реформой.
Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
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Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.
«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.
«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.
«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.
«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.
Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.
Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады
Иосиф Пригожин: Санкции Канады против нас с Валерией – выстрел в пустоту
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«Ни я, ни Валерия не имеем никаких дел с Канадой и ехать туда не собирались. Кроме того, наше творчество никогда не было пропагандой чего бы то ни было. Поэтому санкции Канады непонятны и беспочвенны», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Ранее Канада ввела санкции против российских деятелей культуры и искусства, обвинив их в «пропаганде российского вторжения на Украину».
«Мы однажды уже были в Канаде – Валерия там выступала, я был ее сопровождающим, занимался организацией концертов. Мы побывали на Ниагарском водопаде, в Торонто, в других городах. Это красивая страна, но, учитывая нынешнюю обстановку, мы в ближайшее время не планировали туда снова ехать», – пояснил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Более того, Канада – это визовая страна. Если власти не хотят нас видеть, то достаточно было просто не давать визы, если б мы за ними обратились. Нам с Валерией не очень приятно становиться объектом таких новостей. Мы не дали ни одного комментария, порочащего какого-то отдельного человека, группу людей или какую-либо страну, и в нашем творчестве не делали ничего подобного», – подчеркнул он.
«Хочу отдельно коснуться запрета на любые имущественные и финансовые отношения на территории Канады или с канадскими гражданами. У нас нет ни того, ни другого. Вряд ли в надзорных органах Канады этого не знают. Это похоже на выстрел в пустоту. Это как запретить есть сахар человеку, который его и так не употребляет. Согласитесь, это выглядит как-то странно», – отметил собеседник.
«Ни творчество Валерии, ни мои проекты не являются и никогда не были пропагандой чего бы то ни было. Мы – люди искусства. Искусство объединяет людей. Творческие личности – это люди мира, добра и любви», – сказал Пригожин.
В четверг Канада объявила о введении санкций против 19 россиян, которые, как говорится в сообщении канадского кабмина, «используют свое искусство (музыку, актерское мастерство, кино) для пропаганды российского вторжения на Украину». Среди попавших под ограничения: певица Валерия, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, музыкант Тимати.
Также рестрикции были введены в отношении ряда деятелей культуры и образования, включая директоров музеев, которые якобы «причастны к повреждению или полному уничтожению культурных ценностей на Украине». Среди попавших под санкции – министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.
Рестрикции были введены и против российских сотовых операторов «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2, банков «Точка» и «Тинькофф», платежных систем «Мир» и Yandex Pay, а также Московского общества казаков.
Кроме того, в четверг Совет Евросоюза принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на полгода – до 31 января 2024 года. Таким образом, санкции против России в связи с ситуацией на Украине, впервые введенные в 2014 году и значительно расширенные в феврале 2022 года, продлены до конца января 2024 года.
F-16 активировали системы наведения в отношении самолета ВКС над Сирией
Контр-адмирал Гуринов сообщил о воздействии F-16 системами наведения на самолет ВКС над Сирией
Истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Кроме того, в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы, истребители F-16 и Rafale совершили десять нарушений воздушного пространства Сирии. Также Гуринов сообщил о 12 нарушениях коалицией протоколов деконфликтации – нарушения связаны с полетами беспилотников, которые не были согласованы с Россией, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов рассказал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России. Он указывал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России
Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС.
Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков.
Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения.
Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы
ВСУ применили на поле боя поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы
Украинские военные начали использовать на поле боя переданные Вашингтоном кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
В частности, в Киеве заявили, что ВСУ в ходе контрнаступления начали применять кассетные снаряды на юго-восточном участке фронта, пытаясь прорвать хорошо укрепленные российские позиции, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию РФ сотрудниках британской разведки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала главе службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарду Муру о том, что некоторые его подчиненные, вероятно, поддерживают спецоперацию на Украине.
Захарова напомнила, что недавно Мур призвал граждан России сотрудничать с британской разведкой.
«Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд цели СВО, судя по фото, разделяет», – написала Захарова в Telegram.
Она опубликовала фото, на котором Кобболд стоит рядом с мужчиной в футболке с буквой Z, которая стала одним из символов спецоперации России на Украине.
ЕС объявил о решении нарастить военную поддержку Украины в связи с отменой зерновой сделки
Боррель: ЕС нарастит военную поддержку Украины после решения России по судам в Черном море
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Решение Москвы считать все суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, в этой связи Брюссель принял решение увеличить военную поддержку Киева, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в сложившейся ситуации есть лишь одно верное решение – нарастить военную помощь Киеву. «Если их бомбят, мы должны предоставить средства ПВО, если российские военные используют беспилотники, мы должны предоставить им средства ПВО», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружения и техники Киеву. Также ЕС может рассмотреть вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих.
Как сообщает агентство DPA, по меньшей мере, 25 тыс. украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах Европейского союза. Текущие планы подготовки ВСУ, как указывает агентство, предусматривают обучение 30 тыс. украинских военных на территории ЕС.
Ранее Минобороны заявило, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы и воздушная тревога прозвучали ночью в Одессе
В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Позднее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах и в Одесской области, передает ТАСС.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 03.21 мск.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «тревога включилась уже после взрывов».
Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Эксперты прокомментировали убийство 11-летнего мальчика приятелем в Москве
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Жестокое обращение со стороны детей просто так не возникает, до инцидента у ребенка должны быть какие-то признаки агрессии, а также пугающие пунктики, которые не заметили окружающие его взрослые, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя убийство 11-летнего мальчика 13-летним подростком в парке в Москве.
В Москве в парке в районе Каширского шоссе был найден мертвым 11-летний мальчик, на его теле обнаружено 12 ножевых ранений. В совершении преступления признался его знакомый 2010 года рождения, с которым мальчик ушел гулять. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мотива у подозреваемого в убийстве не было: подростки спорили, кто из них сильнее. Кроме того, семьи обоих детей благополучные.
«Жестокое обращение со стороны детей – это история, которая вдруг не возникает. Как правило, у этого есть какая-то предыстория, какие-то предвестники, которые приводят в итоге к убийству или каким-то другим серьезным вещам. Подростковый возраст в этом смысле – очень уязвимый момент. Это гормональная и физиологическая, психическая перестройки ребенка, когда часто происходит манифест как раз различных психических расстройств. Но для этого, опять же, должны быть какие-то предвестники», – говорит психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева.
Она подчеркивает, что не бывает ситуаций, когда в семье растет милый, добрый, адекватный ребенок, а потом он внезапно убивает другого ребенка. Психолог убеждена, что подозреваемый в убийстве мальчика 13-летний подросток «наверняка имел какие-то пунктики». Возможно, за ним наблюдалось жестокое обращение с животными – это один из тех ярких признаков, увидев который родители обязательно должны забить тревогу и разобраться, почему ребенок ведет себя именно так. Также не исключено, что присутствовал буллинг по отношению к другим детям в школе или имела место быть травля, давление, агрессия.
«Все это, скорее всего, было в истории этого мальчика. Потому что не бывает так, что в один день человек сошел с ума и решил убить своего же сверстника. Поэтому это скорее следствие уже тех моментов, которые были у этого ребенка. Не исключено и наличие личностного расстройства либо что-то из ряда большой психиатрии. И здесь вопрос того, чтобы это как-то на государственном или образовательном уровне отслеживалось», – считает специалист.
По мнению собеседницы, для того чтобы свести подобные ситуации к минимуму и вовремя обнаружить те или иные странности поведения у ребенка, в России стоит ввести обязательную внутришкольную диагностику. Кроме того, сами родители должны уделять детям больше времени, чтобы следить за их поведением, состоянием психики и т. д.
«Опять же, если семья адекватная, социальная, то здесь просто нужно внимательно смотреть за тем, что происходит с ребенком, обращать внимание на какие-то пунктики, которые пугают, например, то же жестокое обращение с животными. Может быть, там была агрессия по отношению к учителям, которую никто не взял во внимание, или агрессия по отношению к самим родителям, младшим братьям, сестрам. Все вместе эти пунктики задают риск возникновения таких ситуаций», – объясняет эксперт.
Психолог обращает внимание на то, что на самом деле ребенку не просто проявить агрессию, ведь ему нужно перейти определенные границы, особенно если это касается нанесения ножевого ранения. «Это внутри должно быть что-то: отсутствие страха, отсутствие эмпатии. Обычно эта история бывает у психопатов, социопатов. Они не чувствуют границу страха, у них нет эмпатии по отношению к другому человеку – просто так работает мозг человека с психическими заболеваниями. Уверена, что у этой истории наверняка были предвестники, которые никто не заметил или заметил, но ничего с этим не сделал. В одночасье такое не происходит», – заключила Васильева.
Исходя из того, что подозреваемый в убийстве – лицо, не достигшее 14 лет, приговорить к лишению свободы его не могут, делится адвокат Александр Добровинский. «Согласно нашему законодательству, 13-летний подросток не может быть привлечен к уголовной ответственности в силу своего возраста. Он может быть поставлен на учет в полиции для наблюдения, а также может быть назначено прохождение обследования у психиатра. Вот исходя из того, что покажет это обследование, будет решаться его дальнейшая судьба», – рассказывает правозащитник. Исходов, по его словам, может быть очень много, поэтому он призвал для начала дождаться результатов судебно-психиатрической экспертизы.
В среду в Волгоградской области в ходе драки умер 14-летний мальчик. Несовершеннолетний поссорился с молодым человеком 18 лет. Уточняется, что смерть подростка наступила после удара в грудь, ребенок скончался на месте.
Ранее психолог Васильева в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как следует действовать родителям, дети которых замешаны в драке. В случае если конфликт детей дошел до физического воздействия, родителям следует вмешаться, оттолкнув детей друг от друга,либо встав между ними, не трогая чужого ребенка.
Волонтеры пытаются остановить депортацию русской гражданки Узбекистана с рожденным в РФ ребенком
Глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Альшанская рассказала о выдворении русской гражданки Узбекистана с новорожденным из России
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«По закону все правильно – девушка нарушила, и ее должны депортировать, но кроме закона есть еще и человеческое измерение», – сказала газете ВЗГЛЯД глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, комментируя решение властей выдворить из страны русскую по национальности гражданку Узбекистана с родившимся в России младенцем.
В своем блоге Альшанская ранее написала, что сейчас в спецприемнике Твери находится женщина с новорожденным ребенком, которая приехала год назад в Россию на заработки на стройку. Здесь она забеременела, но отец будущего ребенка отказался от ответственности. В результате женщина просрочила выезд из страны – и суд обязал ее покинуть Россию. Однако делать этого на последнем месяце беременности она не стала. В результате состоялся второй суд, где на нее наложили штраф, отправили с младенцем в спецприемник и вскоре должны выдворить из страны. В Узбекистане у нее нет ни нормального жилья, ни родни, ни возможности заработка.
«Истории, которые происходят у нас каждый день, разные, но обычно мы их не выносим в публичное пространство, потому что справляемся сами. Однако в этом случае та ситуация, где по закону все правильно – девушка нарушила, и ее должны депортировать. Но кроме закона есть еще и человеческое измерение», – объяснила свою публикацию в соцсети Альшанская.
Она рассказала, что сейчас сотрудники фонда думают, каким образом можно задержать депортацию девушки с младенцем на руках. В качестве идеи рассматривается возможность предоставления ей гражданства Российской Федерации, ведь этнически девушка русская: в советское время ее семья переехала в Узбекистан, поэтому в момент распада СССР они оказались гражданами этого государства.
Собеседница отмечает, что в России существуют облегченные форматы получения российского гражданства, причем не только для украинцев. Но в данном случае этот механизм применить нельзя – женщина уже получила предписание суда и обязана покинуть страну. Кроме того, есть большая вероятность того, что из-за нарушения миграционного законодательства въезд в Россию ей будет запрещен.
«Закон действительно не на ее стороне. Нам нужны какие-то исключения из правил, какие-то решения, которые нам можно будет найти, исходя из желания наших государственных органов ей помочь. У нас бывают случаи присвоения гражданства, но эти решения принимаются на уровне президента», – говорит Альшанская.
Собеседница посетовала, что из-за распада страны в прошлом русские люди оказались в разных республиках. Но пока полноценная защита наших соотечественников за рубежом не выстроена, считает Альшанская.