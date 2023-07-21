США решили усилить военное присутствие в Ормузском проливе

Пентагон заявил, что США отправят в Ормузский пролив два десантных корабля

США решили отправить в Ормузский пролив универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall для защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана, сообщило центральное командование Пентагона.

Военные десантные корабли США будут выполнять задачи в регионе вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35. Согласно заявлениям Пентагона, усиление военной группировки США в Ормузском проливе станет ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговле, передает РИА «Новости».

До этого США решили отправить в Ормузский пролив эсминец и самолеты F-16 и F-35.

Напомним, в Ормузском проливе Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, сообщил Пятый флот ВМС США.