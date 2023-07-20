В Британии назвали главное препятствие для наступления ВСУ

Financial Times: Российские минные заграждения стали самым сложным препятствием на пути наступления ВСУ

Установленные российскими войсками минные заграждения стали самым сложным препятствием на пути наступления вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила британская Financial Times.

Издание отмечает, что мины выводят из строя поставляемую странами НАТО бронетехнику, калечат солдат и подрывают моральный дух украинских военных, передает ТАСС.

Командир 78-го десантно-штурмового полка ВСУ с позывным Султан, который находится в полевом госпитале после того, как подорвался на мине-растяжке, сказал изданию, что украинские войска могут наступать хоть десятью бригадами, но это не поможет, потому что через каждые полметра установлены мины, мины повсюду.

По словам сотрудника Международного института стратегических исследований в Лондоне Франца-Стефана Гади, поставки западной спецтехники для борьбы с минами помогут ВСУ, но не решат проблему полностью. Он подчеркнул, что даже для хорошо оснащенных западных армий, включая США, было бы сложно прорвать эшелонированную оборону.

Как уточнил Роб Ли из американского Института исследований внешней политики, многие из российских минных заграждений специально устроены таким образом, чтобы свести к минимуму эффективность техники, которую украинские силы используют для разминирования. По его словам, сейчас для вооруженных сил Украины наиболее полезны были бы переносные системы разминирования, так как, по словам украинских военных, при наступлении через минные поля реже используется западная тяжелая техника, а предпочтение отдается пехоте, путь которой пытается расчистить артиллерия.

Как указал руководитель программы изучения ВС России американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман, минные поля, которые российская сторона способна быстро восстанавливать или усиливать, – лишь один из многих слоев российской обороны, которую крайне сложно преодолеть. Кофман подчеркнул, что настоящая проблема для украинских войск не в том, чтобы просто прорвать первый оборонительный рубеж. По его словам, ВСУ надо это сделать, сохранив достаточно ресурсов, достаточно горючего, чтобы воспользоваться прорывом и достичь стратегических целей этого наступления.

Ранее в США назвали «главную проблему» ВСУ при контрнаступлении.