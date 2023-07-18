США после разрыва зерновой сделки дали Украине 250 млн долларов на сельское хозяйство

USAID: США выделяют Украине 250 млн долларов на сельское хозяйство после выхода России из зерновой сделки

США через инициативу по сельскохозяйственной устойчивости Украины предоставляют дополнительно 250 млн долларов на помощь Киеву после решения России по зерновой сделке, сообщило Агентство по международному развитию страны (USAID).

Всего правительство США по этой программе предоставит Украине 350 млн долларов, которые, как предполагается, пойдут на помощь фермерам для производства, хранения и экспорта продукции и зерна на мировые рынки. В заявлении USAID отмечается, что выход России из зерновой сделки «резко сократило объем зерна, которое Украина в состоянии поставлять миру», передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова бесплатно заместить поставку украинского зерна для нуждающихся стран после выхода из зерновой сделки.

В понедельник Москва официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Отечественная зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.