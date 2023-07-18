Мишустин: Фортификация линий размещения войск почти завершена

Для восстановления Крымского моста решили построить временный

Вице-премьер Хуснуллин: Для восстановления Крымского моста будет построен временный 250-метровый мост

Для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин после совещания у президента Владимира Путина.

По его словам, с этого моста будет вестись работа большегрузными кранами для подъема пролетов Крымского моста, передает ТАСС.

Хуснуллин пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.

Вице-премьер отметил, что несколько сотен строителей и проектировщиков будут привлечены к работам по восстановлению моста в течение ближайших дней.

Ранее Хуснуллин заявил, что полностью запустить автомобильное движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября 2023 года.

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