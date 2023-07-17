Канадские волонтеры на Украине рассказали об усталости доноров от конфликта

The Globe and Mail рассказала об усталости спонсоров от помощи Украине

Волонтеры из Канады, занимающиеся поставками гуманитарной помощи Украине, опасаются сокращения пожертвований от доноров из-за усталости мировой общественности от украинской тематики по мере продолжения конфликта, сообщила газета The Globe and Mail.

Как рассказала изданию руководитель волонтерской организации One Team One Fight Эйприл Хаггетт, она беспокоится об угасании интереса каждый день и знает, что это усталость от войны», передает ТАСС.

По ее словам, организации за все время конфликта удалось собрать 200 тыс. долларов.

Другая подобная инициатива Helping Ukraine-Grassroots Support (HUGS) с момента основания в прошлом году собрала более 500 тыс. долларов.

По данным американской неправительственной организации Candid, отслеживающей пожертвования Украине через НКО, почти три четверти от общей суммы в 2,8 млрд долларов, выделенной донорами за весь период конфликта, были перечислены с февраля по июнь 2022 года.

Эксперты полагают, что небольшие волонтерские организации в конечном итоге могут помешать крупным международным инициативам по поддержке Украины. Как заявил газете канадский эксперт по борьбе с коррупцией Дональд Баузер, руководитель крупной НКО по помощи Киеву, мелкие поставки не имеют большого смысла, поскольку крупные организации могут закупать и доставлять оптом при сравнительно небольших административных расходах. По мнению Баузера, недостаточный надзор за мелкими организациями может привести к использованию ими средств не по назначению.

Ранее на Украине задержали главу Малоданиловского поселкового совета Харьковской области Александра Гололобова по подозрению в торговле гумпомощью.