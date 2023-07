Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киевский режим не устоит даже при вмешательстве НАТО

Киевский режим падет даже в случае вмешательства стран Запада, полагает бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

ВСУ не преуспели в контрнаступлении, и вынуждены отступать в ходе обороны, это значит, что украинская армия – это уже побежденная армия, заявил Джонсон в Youtube-каналу Through the eyes of, передает РИА «Новости».

Остается лишь вмешательство иностранного государства, к примеру Польши, но исход конфликта это не поменяет, выразил уверенность аналитик.

Джонсон указал, что ВСУ сейчас в тяжелом положении, но президент Украины Владимир Зеленский надеется, что украинские союзники направят собственные войска на поле боя.

Но даже в этом случае киевский режим проиграет, поскольку ВС России превосходят НАТО по численности и по военной мощи.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что российская армия способна Днепропетровск, Одессу и Харьков.