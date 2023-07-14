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Российские военные ликвидировали 12 диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении
Подполковник НМ ЛНР Марочко: Российские военные уничтожили 12 диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении
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Российские силы ликвидировали 12 диверсантов ВСУ, которые попытались проникнуть в тыл подразделений ВС России между населенными пунктами Терны и Невское, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинская диверсионно-разведывательная группа, используя рельеф местности и под огневым прикрытием своей артиллерии, попыталась проникнуть в тыл наших подразделений на краснолиманском направлении между населенными пунктами Терны и Невское, передает ТАСС.
Марочко добавил, что российские военнослужащие своевременно обнаружили ДРГ противника, вследствие чего группа из 12 военнослужащих была уничтожена тяжелой огнеметной системой.
Ранее сообщалось, что Киев перебросил иностранных диверсантов и саперов под Купянск.
Турчак прокомментировал отстранение от службы командующего 58-й армией ЮВО Попова
Турчак: Депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу
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Заявление генерал-майора Ивана Попова о его якобы отстранении от службы было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, но депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал из этого политическое шоу, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», – написал Турчак в Telegram.
Он также добавил, что совесть самого Попова чиста. «Такими командирами Родина может гордиться», – отметил Турчак.
Он также подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики.
Ранее командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он был отстранен от службы после доклада о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению».
Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
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Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.
Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.
Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.
Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
Министр обороны Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
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Российская ПВО с 4 июня сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Также, по его словам, в числе уничтоженной с 4 июня артиллерии 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции, передает РИА «Новости».
Также ВС России с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отметил, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, заключил он, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.
Он также добавил, что ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», передает ТАСС.
«Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии», – сказал он.
Ранее сообщалось, что украинские войска за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но не преуспели.
Командующий 58-й армией ЮВО заявил об отстранении от службы
Командующий 58-й армией Южного военного округа Попов заявил об отстранении от службы
Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он якобы был отстранен от службы.
Обращение Попова опубликовал депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев в своем Telegram. Попов связал кадровые изменения с его недавним докладом о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению», пишет «Коммерсант».
«Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы», – добавил Попов.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины
Взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Позднее воздушная тревога была отменена, передает ТАСС.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде). Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который удерживают украинские войска.
«Военкоры Русской весны» сообщили, что по Украине был нанесен комбинированный удар беспилотниками и ракетами «Калибр».
Напомним, несколько взрывов прогремело 11 июля в Одессе.
Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста
Сальдо рассказал о попытках вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста
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Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, «сказать, что противник там закрепился, нельзя» – большую часть украинских лодок российская артиллерия уничтожает, а те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», передает РИА «Новости».
Как пояснил Сальдо, «дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами», есть лишь одна дорога – «от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными». В результате ВСУ не могут покинуть район дач, где украинских военных «методично уничтожает наша артиллерия».
Однако Киев продолжает посылать туда солдат – «человеческого ресурса ему не жалко», сказал Сальдо, назвав это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу».
Сальдо отметил, что ВСУ хотели «выйти с Запорожского направления» к Крыму, но «этот план уже очевидно провалился».
Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста.
Российские войска начали наступление на Краснолиманском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: ВС России начали контратаку на Краснолиманском направлении
Российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, сообщил на канале «Соловьев Live» врио главы региона Денис Пушилин.
По его словам, на Краснолиманском направлении российские войска начали контратаку, подтянуты необходимые резервы, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что ВС России также фактически начали наступление на Авдеевском направлении, хоть и в непростых, даже жестких условиях.
Более того, врио главы ДНР подчеркнул, что уже имеются определенные успехи в северной части направления – Авдеевке, Ласточкино, также идет изменение позиций.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка.
Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ
Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.
По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru.
Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта.
Стало известно о возможности поставки США Киеву ракет ATACMS
NYT: Белый дом рассматривает возможность поставки Украине ракет ATACMS
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По словам источников в США и Европе, администрация США ведет «непубличные дискуссии» о поставке Киеву ATACMS. При этом представители оборонного сектора США уточнили, что арсенал ATACMS относительно небольшой, и эти ракеты предназначены для других планов Пентагона, передает ТАСС.
Пока, по данным The New York Times, Вашингтон не решается передать Киеву ракеты, хотя и признает, что ВСУ не хватает снарядов для контрнаступления.
Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Дальность действия ATACMS составляет около 300 км, что на 64 км больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.
Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP
Министр вооруженных сил Франции Лекорню указал радиус действия переданных Украине ракет SCALP – 250 км
Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
Лекорню заявил, что SCALP дадут вооруженным силам Украины возможность «наносить удары на глубину в ходе контрнаступления, в частности по командным центрам за линией фронта». При этом он заверил, что речь идет не об эскалации конфликта, а о возможности Украине «осуществлять оборону». Он подтвердил, что Украина обещала не применять SCALP против территорий, которые Киев и его союзники признают российскими, передает ТАСС со ссылкой на LCI.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия. SCALP планируется интегрировать с «незападными военными самолетами», сообщил французский военный источник.
Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР
Марочко: Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу
Российские военные успешно форсировали реку Жеребец, по которой идет линия фронта в Лиманском районе ДНР, и закрепились на противоположном берегу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские штурмовые подразделения форсировали реку Жеребец в районе населенного пункта Торское и заняли небольшой опорный пункт ВСУ.
«Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, вводя дополнительные резервы.
Ранее сообщалось, что группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться
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Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство».
«А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента.
Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard.
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент.
Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области.
Лавров подчеркнул невозможность возвращения к прежним отношениям с Западом
Лавров заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с недружественными странами
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Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, как в целом изменились внешнеполитические ориентиры России с начала специальной военной операции на Украине.
Лавров сообщил, что после начала СВО страны Запада «резко активизировали гибридную войну против России», начатую ими еще в 2014 году. Их действия «создают экзистенциальную угрозу для России», которая должна «всеми имеющимися средствами» защищать «свое право на свободное и суверенное развитие», сказал он.
Министр указал на то, что «возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет». В случае отказа коллективного Запада от «антироссийского курса» Москва «посмотрит, о чем конкретно идет речь». По словам Лаврова, Россия намерена исходить из собственных интересов, пишет Lenta.ru.
Он подчеркнул, что Глобальные Восток и Юг, где живет около 85% человечества, не поддержали санкции против России, «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия». Лавров отметил, что «укрепление многополярного мира – это реальность, а не чья-то прихоть».
Лавров заявил, что «в обновленной Концепции внешней политики провозглашена цивилизационная миссия России как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах». Как пояснил министр, Россия не намерена участвовать в структурах, где лишена «возможности защитить свои интересы».
При этом Россия будет способствовать «формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств», сказал он.
Напомним, весной российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
Россия объявила угрозой в ядерной сфере получение Киевом F-16
Лавров назвал угрозой в ядерной сфере со стороны Запада появление у Киева истребителей F-16, способных нести ЯО
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.
Комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, Лавров заявил, что эта тема исчерпала бы себя, «если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера». Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине страны, пишет Lenta.ru.
Лавров подчеркнул угрозу «катастрофических последствий» из-за рисков прямого вооруженного столкновения, создаваемых НАТО. В частности, он указал на планы передать Украине истребители F-16, которые могут нести ядерное оружие. «Никакие заверения тут не помогут», – сказал Лавров, отметив, что Россия «не может игнорировать» возникающие риски.
По его словам, российские военные «не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет». «Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил он.
Лавров отметил, что в вопросе российского видения урегулирования конфликта позиция Москвы «не претерпела кардинальных изменений». Должны быть обеспечены защита населения Донбасса и русскоязычных граждан и нацменьшинств на самой Украине, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с украинской территории; Украина должна сохранить внеблоковый и безъядерный статус; должны быть признаны новые территориальные реалии. Кроме того, как отметил министр, требуется «решить и вопрос о гарантиях безопасности России на западных рубежах».
Россия «открыта для диалога, но будет руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией «на земле», сказал он.
Лавров поблагодарил партнеров России за мирные инициативы по Украине, отметив, что не считает эти инициативы преждевременными. Он сказал, что для российской стороны «мир всегда находится в приоритете», но Запад и Украина отказываются «идти на любую форму деэскалации».
Кроме того, министр заявил об уверенности России в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. При этом «киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил». Лавров полагает, что подобного «в истории этого псевдосуда еще не было».
Глава МИД России отметил, что со стороны международных гуманитарных организаций «принципиальных оценок» на случившееся не последовало, как было и в ситуациях с диверсией на аммиакопроводе Тольятти – Одесса и терактом против «Северных потоков».
«Агентства ООН ограничивают свою роль показными попытками доставить гумпомощь нуждающимся через линию боевого соприкосновения. Знают, что это нереалистично в условиях военной операции, но все равно стремятся выполнить политический заказ Запада и киевского режима», – сказал он.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Шойгу: Российские военные на Краснолиманском направлении перешли в наступление
Российские войска на Краснолиманском направлении перешли в контратаку, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Российские войска продвинулись на полтора километра в глубину и два километра по фронту, передает ТАСС.
Министр отметил самоотверженность военнослужащих и добровольческих подразделений на Донецком направлении. «На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, – про них можно отдельно говорить», – сказал Шойгу.
Он отметил, что «эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные. Несмотря на то, что все ребята, казалось бы, добровольцы, но на всех направлениях, будь то Херсонское, Южно-Донецкое, Бахмутское, – везде ребята воюют очень и очень достойно».
Шойгу подчеркнул, что ВСУ продолжают безрезультатно пытаться прорвать оборону ВС РФ на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии.
Ранее Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления.