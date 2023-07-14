Российские войска отбили попытки ВСУ атаковать на двух направлениях

Минобороны: ВСУ пытались атаковать на двух направлениях, но понесли потери и были отброшены

Украинские националисты предприняли попытки атаковать на Сватовском и Краснолиманском направлениях, но понесли потери и были отброшены на ранее занимаемые позиции, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Савчук уточнил, что в атаку на российские позиции перешло 66-е подразделение механизированной бригады ВСУ под Сватово и 63-е подразделение под Красным Лиманом. В результате уничтожены боевая машина пехоты, два пикапа ВСУ, есть существенные потери в живой силе противника, передает ТАСС сообщение начальника пресс-центра группировки.

Кроме того, он сообщил, что под Красным Лиманом при помощи тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» нанесено огневой поражение по пяти целям, две из которых – опорные пункты украинских националистов. Также авиация группировки «Центр» нанесла удары двум пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и скоплению боевиков в районах н.п. Невское, Новая Егоровка и Серебрянского Лесничества. Зенитным ракетным комплексом «Тор-М1» сбиты беспилотный летательный аппарат и дрон-камикадзе, добавил Савчук.

Между тем глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские националисты после серии провалов и неудачных попыток организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку.