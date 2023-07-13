Володин предложил Байдену лечение в России

Володин назвал правильным предложить Байдену лечение в России

Президент США Джо Байден «глубоко больной и несчастный» человек, в его стране нет врачей, способных помочь ему, поэтому будет правильно предложить ему медицинскую помощь в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению спикера Госдумы, в институте имени Сербского есть специалисты, способные помочь Байдену. Также он добавил, что США все больше создают напряженность в мире, и всем специалистам следует оказать помощь Байдену, передает РИА «Новости».

«Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Поэтому надо этим заняться. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему лучше», – сказал Володин.

Напомним, паркинсоники нередко падают и спотыкаются. Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей.