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Володин предложил Байдену лечение в России
Володин назвал правильным предложить Байдену лечение в России
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Президент США Джо Байден «глубоко больной и несчастный» человек, в его стране нет врачей, способных помочь ему, поэтому будет правильно предложить ему медицинскую помощь в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению спикера Госдумы, в институте имени Сербского есть специалисты, способные помочь Байдену. Также он добавил, что США все больше создают напряженность в мире, и всем специалистам следует оказать помощь Байдену, передает РИА «Новости».
«Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Поэтому надо этим заняться. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему лучше», – сказал Володин.
Напомним, паркинсоники нередко падают и спотыкаются. Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей.
На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
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Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.
Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».
Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.
Экс-советник Пентагона: Украина висит на волоске
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряна, военные поставки ничего не изменят
Ничто, включая поставки вооружений, не может помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина «потеряна». По его словам, Украина «висит на волоске в худшем смысле этого выражения». Происходящее сейчас в этой стране он назвал катастрофой, подчеркнув, что какие-либо поставки туда «ничего не изменят».
«Слишком поздно, это конец», – приводит его слова РИА «Новости».
Многие страны Запада находятся «в отчаянии» из-за конфликта на Украине и раскола внутри Североатлантического альянса, констатировал эксперт. Полковник считает, что для Украины нет иного выхода, кроме как провести переговоры и по их итогам получить, «что возможно». Киев находится не в том положении, чтобы диктовать России условия, заключил Макгрегор.
Ранее подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений. По его словам, США потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
Байден объявил о плохих новостях для Зеленского
Байден заявил Зеленскому, что Украина никуда не денется от США
Украинская сторона «никуда не денется» от американской, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.
«Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», – обратился в шутку Байден к Зеленскому, передает ТАСС.
До начала встречи с Байденом украинский президент в Twitter (заблокирован в РФ) заявил, что на переговорах планируется обсудить безопасность Украины и все, что ее усилит.
Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Шойгу: Москва тоже будет использовать кассетные боеприпасы в случае их применения ВСУ
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Отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Западные страны оправдывают поставку кассетных боеприпасов по-разному, часть утверждает, что обычные боеприпасы у ВСУ закончились, это повлияет на затягивание конфликта, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».
Российская сторона, украинская сторона и Соединенные Штаты не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам, но Россия, понимая какую угрозу они несут мирному населению, воздерживалась и воздерживается от их применения в СВО, подчеркнул он.
При этом в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
У России есть на вооружении такие боеприпасы, и они «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».
До этого подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение США отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных запасов вооружений у Вашингтона. Гауб отметил, что Пентагону потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
Госдеп: Украину не примут в НАТО при Джо Байдене
Представитель Госдепа Миллер: Принятие Украины в НАТО во время боевых действий означало бы войну США с Россией
Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет, передает ТАСС.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО
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Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась.
Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат.
Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими».
Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».
Пушков назвал чушью утверждения, что Украина «первая линия обороны» США и Европы
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Утверждения, что безопасность США и Европы начинается на Украине, и что эта страна вообще – их «первая линия обороны», не просто не соответствуют действительности, а являются полной чушью, считает сенатор Алексей Пушков.
Пушков указал в своем Telegram-канале, что во времена, когда Украина была в составе СССР от нее никоим образом не зависела безопасность Запада. «Не зависела и после распада СССР. Не зависит и сейчас. Единственное, для чего Западу нужна эта пропагандистская химера – для обоснования огромных трат на военную поддержку Украины и оправдания курса на ее затягивание в зону военной активности НАТО», – отметил он.
Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Захарова назвала свидетельство моральной капитуляции США
Захарова: Вбросы США о «секретных» переговорах с Лавровым говорят о моральной капитуляции Вашингтона
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Вбросы с американской стороны о якобы имевших место «секретных» переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с чиновниками США говорят об «абсолютной моральной капитуляции» Вашингтона, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире «Первого канала» отметила, что на фоне агонии киевского режима, обращающимся к своим «создателям» с предупреждениями о том, что если те вновь не вольют дозу вооружений и финансов, то «уже ничего не будет», это большой проигрыш со стороны американцев, передает РИА «Новости».
Подобные вбросы, пояснила спикер российского внешнеполитического ведомства, нужны затем, чтобы начать «виртуальную», не имеющую ничего общего с действительностью «возню вокруг якобы желания России начать второй, третий трек» мирных переговоров.
Такая интрига, отметила Захарова, требует повышенного внимания, она не закончена и будет идти по нарастающей.
Американские СМИ ранее заявляли, что представители Вашингтона якобы ведут секретные переговоры с Россией. При этом официально Белый дом открестился от участия в таких переговорах.
Захарова говорила, что Белый дом выдает за секретные переговоры по урегулированию на Украине одну из дискуссий Лаврова с политологами на полях ООН.
Байдена раскритиковали за фамильярности с Карлом III
DT: В Британии удивились слишком фамильярному обращению Байдена с Карлом III
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Президент США Джо Байден удивил британцев излишне фамильярной манерой держаться на встрече с Его Величеством Карлом III в Лондоне, пишут британские СМИ.
Как поясняет газета The Daily Telegraph, Байден отступил от строгого протокола общения с монархом, когда во время рукопожатия пять секунд держал короля за локоть левой рукой. Кроме того, он дважды ненадолго положил руку на плечо монарха, передает ТАСС.
Во взгляде короля, как отмечает издание, читалось удивление, когда Байден решил использовать обе руки для подчеркнуто дружеского приветствия. Газета добавляет, что привыкшие к строгому королевскому протоколу британцы «недоуменно поднимали брови». Другие же настаивают, что такие «проявления тактильности» со стороны Байдена являются частью его стиля, добавляет DT.
Эксперт по невербальной коммуникации Джуди Джеймс в комментарии газете The Sun призвала не считать такое обхождение со стороны Байдена оскорбительным. При этом, отмечает она, это явно необычно, поскольку протоколом предписано не прикасаться к монарху, пока он первым не прикоснется к гостю. Также протокол не позволяет идти впереди монарха. Джеймс добавила, что в наши дни соблюдение протокола со стороны президента является знаком вежливости, но не является обязательным.
Газета The Daily Mail в свою очередь обратила внимание на неловкую ситуацию, возникшую, когда король вел американского президента через двор Виндзорского замка. Лидеры шли вдоль шеренги валлийских гвардейцев в алых мундирах и высоких шапках из медвежьего меха. Байден остановился возле одного из них, завязав короткую беседу, что стало для монарха неожиданностью. Карл III жестом призвал Байдена продолжать путь, однако тот снова повернулся к гвардейцу и что-то сказал ему. Королю пришлось улыбнуться и повторить жест.
Встреча президента США с Карлом III была первой после состоявшейся в мае коронации британского монарха. Саму церемонию Байден пропустил. В понедельник глава Белого дома также провел в Лондоне переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком. Встреча продлилась всего 42 минуты.
В Конгрессе США предложили запретить экспорт кассетных бомб
В Конгрессе США инициировали поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных боеприпасов
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Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, представляющий штат Флорида, заявил о намерении выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, которая запрещает властям направлять Украине или какой-либо другой стране кассетные боеприпасы.
Гетц в эфире своего онлайн-шоу Firebrand сообщил, что поправку, согласно которой «никакая военная помощь не должна затрагивать кассетные боеприпасы», внесла конгрессмен-демократ Сара Джейкобс, передает РИА «Новости».
Также внесенная поправка ограничивает выдачу экспортных оборонных лицензий на кассетные боеприпасы, запрещает их продажу и передачу другим странам технологий, связанных с этим видом оружия.
Гетц уверен, кассетные боеприпасы не смогут положить конец конфликту на Украине, однако их применение, по его мнению, является отличительной чертой «самых кровавых и бесчеловечных войн» в мире.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснил решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы истощением американских запасов.
Байден пользовался шпаргалкой на встрече с премьером Британии
Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Британии Риши Сунаком в Лондоне использовал шпаргалку, сообщает газета Daily Mail.
Сообщается, что Байден поддерживал диалог с Сунаком в Лондоне, используя карточки-шпаргалки и ключевые слова, передает РИА «Новости».
На фото, опубликованных газетой, видны заметки Байдена. Вверху карточки крупными буквами написано слово «НАТО», ниже «Турция», «F-16», «Атлантическая декларация» и «искусственный интеллект». В статье говорится, что этот факт доказывает, что умственные способности Байдена снижаются.
Также опубликовано видео, на которой во время чаепития с Сунаком Байден держит на коленях перед собой карточку, куда периодически смотрит.
Байден пообещал продать F-16 Турции
Байден выразил уверенность в успехе продажи истребителей F-16 Турции
Соединенные Штаты преуспеют в продаже Турции истребителей F-16, заявил глава Белого дома Джозеф Байден после саммита НАТО в Вильнюсе.
Байден выразил уверенность в том, что США смогут продать F-16 Турции и успешно закрыть сделку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент поддерживает идею о поставках F-16 Турции. Анкара запросила у Вашингтона 40 таких истребителей.
США отказались называть возможные условия завершения конфликта на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Миллер не назвал возможные условия завершения конфликта на Украине и срок ее принятия в НАТО
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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер отказался указывать возможные условия завершения конфликта на Украине, а также прогнозировать сроки ее вступления в НАТО.
Миллер заявил, что США не считают целесообразным «назначать какие-либо временные сроки». По его словам, когда члены НАТО согласятся, что «обозначенные условия выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», передает ТАСС.
В Госдепе подчеркнули, что для вступления Украины в НАТО требуется завершение боевых действий. Тогда у него спросили, что США подразумевают под этим, в частности, в связи с «вероятностью заморозки конфликта». Миллер сказал, что на данный вопрос трудно дать ответ, «не углубляясь в гипотетические предсказания в отношении ситуации, которая очень непредсказуема». Он заявил, что не хочет «делать каких-либо предсказаний в отношении того, как и при каких условиях может завершиться» конфликт.
Напомним, Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией. Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.
Байден встретился с Тихановской в Вильнюсе
Байден перед вылетом из Вильнюса провел встречу с Тихановской
Глава американского государства Джо Байден перед тем, как вылететь в Финляндию, провел в Вильнюсе встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщили в Белом доме.
Байден заверил Тихановскую в приверженности США защите прав человека, в том числе «проведению свободных и честных выборов в Белоруссии», передает ТАСС.
Байден прибыл в Финляндию для участия в саммите Северных стран, который состоится в четверг. Это первый в истории Финляндии визит президента США, не связанный с переговорами с лидерами России или СССР, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем. Тихановской она также рекомендовала «приготовиться».
Суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы в связи с заговором с целью захвата госвласти неконституционным путем.
Эрдоган на встрече с Байденом объявил о новом этапе отношений между странами
Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений между странами
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с главой США Джо Байденом объявил о начале нового этапа отношений республики с США, сообщает телеканал ТРТ.
Эрдоган заявил, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма, передает ТАСС.
«Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», – сказал Эрдоган.
Он также пожелал успеха Байдену в предстоящих выборах президента США.
Переговоры Эрдогана и Байдена были запланированы до начала саммита НАТО и считаются в Анкаре важным этапом для нормализации отношений в свете как двусторонних разногласий, так и по линии НАТО.