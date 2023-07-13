В России предложили разрешать покупку собак только после прохождения спецкурса

Глава СПЧ Фадеев предложил разрешать покупку собак только после прохождения спецкурса

Необходимо выдавать разрешение на приобретение собак только тем владельцам, которые прошли специальные курсы по обращению с животными, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Фадеев напомнил, что в Советском Союзе разрешение на покупку щенка выдавали только после прохождения курсов, и предложил вернуть эту норму, передает РИА «Новости».



По его мнению, это «правильное решение».

Ранее он сообщил, что российское правительство не поддержало предложения Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по предотвращению случаев нападения собак на людей.