Российские военные отбили атаку ВСУ в Васильевском районе Запорожской области

Балицкий: Силы России отбили атаку ВСУ в Васильевском районе Запорожской области

Российские силы отбили попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону на линии боевого соприкосновения в Васильевском районе Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, противник пытался прорвать оборону на участке Луговое-Малые Щербаки в Васильевском районе, направив основные усилия на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки, передает ТАСС.

Балицкий добавил, что в ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение, потери противника существенные, достичь своих целей ему не удается.

Ранее руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении уничтожена украинская штурмовая группа.