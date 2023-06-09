В Госдуме ответили на угрозы Киева стихами Пушкина

Депутат Госдумы Ивлев ответил на угрозы Киева захватить Крым стихами Пушкина

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, отвечая на угрозу Киева захватить Крым, процитировал стихи русского поэта Александра Пушкина.

Парламентарий заявил, что в Крыму всегда готовы встретить украинских военных так, что мало не покажется. По этому поводу Ивлев также вспомнил стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России», передает РИА «Новости».



«Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов», – процитировал депутат русского поэта.

Парламентарий также напомнил, что на полуострове уже есть кладбища иностранных захватчиков, и могут появиться новые.

Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил у Киева нет конкретные даты захвата Крыма, но это произойдет когда «будет тепло».

В начале июня министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес не исключит, что украинские войска смогут захватить Крым в этом году, однако его мнение расходится с позицией других официальных лиц НАТО.