Кличко пожаловался Зеленскому на давление со стороны глав районов Киева

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что его лишают рычагов управления Киевом, из-за этого Киевский горсовет обратится к президенту Владимиру Зеленскому с требованием соблюдать права местного самоуправления.

Также Кличко призвал Службу безопасности Украины (СБУ) проверить действия глав районных администраций Киева, которые, по словам Кличко, разрушают систему управления городом, передает ТАСС.

Так, по словам мэра, в четверг Киевский городской совет рассмотрит обращение к Зеленскому, парламенту и правительству с призывом вернуть мэру Киева право подавать предложения об увольнении глав районов столицы и кандидатуры для назначения на эти должности.

Ранее глава Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Ратников в связи со скандалом вокруг закрытых бомбоубежищ предложил мэру украинской столицы Виталию Кличко вместе сложить полномочия.

Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги люди не смогли попасть в бомбоубежище, так как дверь оказалась закрытой. Президент Украины Владимир Зеленский и Кличко пытаются переложить вину друг на друга. Так, Кличко заявил, что за ситуацию с бомбоубежищем ответственность лежит на главах районных администраций столицы, которых назначает офис президента.