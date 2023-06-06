В Африке решили обсудить с Путиным и Зеленским мир на Украине

Канцелярия президента ЮАР: Главы шести стран Африки договорились обсудить с лидерами России и Украины установление мира

Лидеры Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР договорились взаимодействовать с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по прекращению огня и установлению прочного мира в регионе, сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы.

Канцелярия президента ЮАР сообщила по итогам встречи лидера Южно-Африканской Республики с коллегами из Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и нынешним председателем Африканского союза, президентом Коморских Островов Азали Ассумани, что главы шести стран Африки договорились, что будут взаимодействовать и с президентом России Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно элементов прекращения огня и прочного мира в регионе, передает РИА «Новости».

В канцелярии отметили, что главы африканских стран поручили своим министрам иностранных дел доработать элементы дорожной карты по урегулированию на Украине, а также подтвердили способность посетить Украину и Россию в середине июня.

Напомним, 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Путин и Зеленский якобы согласились принять мирную миссию Африки. Позже президент ЮАР отправил министров в страны G7 для обсуждения Украины.