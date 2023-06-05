В Кремле назвали тревожными данные о попытке госпереворота в Киргизии

Американский разведчик сказал, что случилось с Залужным

Экс-разведчик США Риттер: Главком ВСУ Залужный получил тяжелое ранение при российском ударе под Херсоном

Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил также, что российским ВКС удалось ликвидировать многих сотрудников киевской разведки, которые тесно сотрудничали с коллегами из Британии и США, в бункерах на украинской территории, передает РИА «Новости».

С начала мая Залужный исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.

В конце мая в Telegram-канале Залужного появилось сообщение, что он якобы провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли.