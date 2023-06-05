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Песков сообщил о регулярных контактах Путина с ответственными по теме спецоперации
Песков: Путин регулярно поддерживает связь с ответственными на местах по теме спецоперации
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Президент Владимир Путин регулярно поддерживает связь по теме спецоперации с ответственными на местах, но публиковать стенограммы таких бесед не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что у Путина всегда разные источники получения информации, особенно когда речь идет о спецоперации. «Наряду с официальными докладами, он регулярно совершает звонки и получает информацию непосредственно с земли. Он делал это всегда и продолжает делать, связь налажена, все по команде президента делается достаточно оперативно», – сказал Песков, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, не планируется ли публиковать стенограммы таких бесед, Песков уточнил, что Путин раскрывает информацию о таких беседах, когда считает это необходимым. «Вряд ли можно говорить, что можно публиковать какие-то сокращенные стенограммы», – добавил Песков.
Ранее сообщалось о телефонных разговорах Путина с главой атакованного Вооруженными силами Украины Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиром Ждановым, а также с замкомандующего 2-м армейским корпусом, командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.
«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.
Рогов рассказал о более масштабных попытках ВСУ к наступлению
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ предпринимают более масштабные попытки к наступлению, ситуация тревожная
Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, утром в понедельник украинские военные «полезли большим объемом, чем вчера». В комментарии ТАСС он уточнил, что удары по направлению наносятся восточнее, чем в воскресенье. «Ситуация тревожная», – сказал Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на запорожском направлении рано утром в понедельник.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
СМИ: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
Лента.ру: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал 17-летний российский подросток
Нападение диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний российский подросток, в его смартфоне нашли фотографии военных и силовиков, а также подозрительные переписки.
Молодой человек был задержан на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. В ходе досмотра в его смартфоне обнаружили снимки военнослужащих и сотрудников силовых структур, сообщает Лента.ру со ссылкой на Mash.
Кроме того, в телефоне были найдены координаты российских военных и переписки, предположительно, с представителями Вооруженных сил Украины. Подростка задержали, его родственников и знакомых опрашивают.
На прошлой неделе украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, позже ДРГ рассеяли артиллерийским огнем.
Российские военные ликвидировали большую часть 53-й бригады ВСУ под Авдеевкой
Большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой, рассказал пленный боец ВСУ Валентин Иваненко.
По его словам, на одной позиции находились три разведчика и четыре пехотинца, однако позднее на позиции выводили четыре, пять или шесть разведчиков, так как пехоты уже не было – большая часть была ликвидирована российскими военными, передает ТАСС.
Иваненко рассказал, что выжившие бойцы пехоты стремятся спастись от участия в боях, массово дезертируют или сдаются в плен.
Иваненко рассказал, что в марте этого года в составе 53-й отдельной механизированной бригады в качестве стрелка оказался под Авдеевкой, позднее попал в окружение российских сил и сдался, не оказывая сопротивления. Ранее в Минобороны заявили, что в боях за Марьинку и Авдеевку Вооруженными силами России за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих.
В районе Времевского выступа возобновились активные боевые действия
Рогов сообщил о возобновлении боевых действий в районе Времевского выступа
Активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на Запорожском направлении рано утром в понедельник, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил в своем Telegram, что начавшиеся в воскресенье активные боевые действия в районе Времевского выступа возобновились около 4.00 в понедельник. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
В боях за Марьинку и Авдеевку за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих
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Российские военные в ходе боев уничтожили на Донецком направлении 200 украинских военнослужащих за сутки, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка.
Отмечается, что ВС России поразили до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того, в Минобороны уточнили, что в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка ДНР уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области.
В Харьковской области, ЛНР и ДНР пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, а за сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа и гаубица Д-20, добавили в пресс-службе.
В Минобороны заявили, что на Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР, ЛНР, а в районе населенного пункта Григоровка ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Кроме того, на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
В сообщении говорится, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская армия уничтожила подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР.
За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град», пояснили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах.
В ДНР сообщили о попытке наступления ВСУ на Донецком направлении
Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о наступлении ВСУ на Донецком направлении
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Украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Он уточнил, что ВСУ попытались организовать наступление на ряде направлений, в том числе на Донецком. «Наиболее горячими участками на линии фронта на Донецком направлении остаются Марьинка, Угледар и Авдеевка», – сказал Гагин, передает ТАСС.
Он отметил, что российские военные отбили атаку украинской стороны, ВСУ понесли существенные потери, но все еще продолжают вести огонь и наращивают силы.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
Средства ПВО перехватили за сутки две крылатые ракеты Storm Shadow
Минобороны: Российские средства ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow и 14 снарядов HIMARS
Российские средства ПВО за сутки перехватили больше десятка различных снарядов, включая две крылатые ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в числе перехваченных оказались также две тактические ракеты «Точка-У». Отмечается, что ВС РФ поразили 21 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, а также над акваторией Черного моря.
Как указали в Минобороны, российскими войсками в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах.
В сообщении говорится, что в районе города Днепропетровска ВС РФ уничтожили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов, а в районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что в боях за Марьинку и Авдеевку ВС России за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих.
Военный эксперт назвал цель попыток наступления ВСУ на пяти направлениях
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ оказывают давление по всей линии фронта в поиске слабого места линии обороны ВС РФ
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Противник оказывает давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить наши слабые места и там попытаться развить наступление. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя мощные попытки противника перейти в контрнаступление.
«По политическим соображениям украинское командование выбрало для наиболее активного наступления южный участок фронта – в Запорожской области. На данный момент мы видим активность по пяти направлениям. Однако не исключаю, что в перспективе их будет еще больше», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Задействованы две бригады из той самой «гвардии наступа», которую ВСУ собирали для так и не состоявшегося весеннего наступления. Силами от роты до батальона противник пытается прорвать линию фронта. Кроме того, противник обстреливает дорогу в районе Васильевки, чтобы разорвать наши пути снабжения. Интенсифицировались удары по тылам. Одновременно с этим ВСУ пытаются воспрепятствовать нашим попыткам перерезать трассу из Орехова в сторону Авдеевки. Идут бои южнее Угледара, восточнее Гуляйполя», – рассказал эксперт.
«Наиболее успешным для ВСУ стал удар в районе Времевского выступа, западнее Угледара. Им удалось продвинуться, занять несколько опорных пунктов, сейчас идут наиболее упорные бои. Однако я не стал бы это переоценивать, преимуществ противнику это не даст. Насколько известно, ВСУ в этой части задействовали несколько десятков единиц бронетехники, батальон личного состава. Вместе с тем противник несет достаточно высокие потери, ведь мы со своей стороны готовились к удару. На Запорожском участке фронта находится и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, что также подтверждает нашу готовность», – отметил он.
«В целом сейчас противник оказывает давление по всей линии фронта, наносит удары, чтобы создать локальный перевес на узких участках, а затем на наиболее успешное для них направление бросить подкрепление и основные силы. Полагаю, что так они хотят прорвать линию обороны ВС РФ и развивать наступление», – считает Онуфриенко.
«Стоит также обратить внимание на то, что попытки атаки противника севернее и южнее Артемовска были блокированы. Наши вооруженные силы наступают в районе Двуречной, там укреплен плацдарм на правом берегу реки Оскол. Чуть северо-восточнее Двуречной нами освобожден населенный пункт Новомлынск. А в Марьинке на западной окраине города батальон «Ахмат» ведет бои в малоэтажной застройке», – рассказал эксперт.
«Можно ожидать, что противник в ближайший месяц будет задействовать дополнительные силы, поскольку сейчас из 12 сформированных бригад используются только две. Кроме того, противник пытается отвлечь наше внимание и растянуть силы на Белгородское направление. Именно поэтому там идут постоянные обстрелы и налеты БПЛА. Также беспилотники регулярно падают в Курской области и других российских регионах, что вновь говорит о попытках растянуть силы ВС РФ», – заключил он.
В понедельник утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.
Позднее в ДНР заявили, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке. Ранее стало известно, что большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
По словам Конашенкова, на одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Конашенков также сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.
Противник, по словам официального представителя российского военного ведомства, ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Своих задач ВСУ не добились, подчеркнул Конашенков.
При попытке атаковать украинская стороны задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
В воскресенье сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.
Пушилин передал девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина
Девочка Ира из Енакиево получила в подарок от президента России Владимира Путина щенка померанского шпица, об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, что девочка написала письмо президенту с просьбой подарить ей щенка. В воскресенье врио главы ДНР посетил семью Алексея и Яны Морозовых и передал их дочери Ирине подарок от Путина.
В ответ девочка попросила передать президенту вышитую бисером картину с изображением шпица.
Ранее Путин позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, ее мечту он выбрал на «Елке желаний».
В Госдуме предрекли Киеву «скорый и ужасный конец» после контрнаступления
Депутат Госдумы Бабашов предрек Киеву «скорый и ужасный конец» после контрнаступления
Депутат Госдумы Леонид Бабашов уверен, что украинское контрнаступление станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима.
Бабашов уверен, что шансов на успешное наступление у киевского режима нет. По мнению депутата, контрнаступление станет для Украины «началом скорого и ужасного конца», передает РИА «Новости».
По словам депутата, российские военные серьезно укрепились на своих боевых позициях и любые наступательные действия со стороны Киева приведут к огромному числу потерь ВСУ. Бабашов также напомнил, что громкие заявления о некоем наступлении от украинских чиновников и военных звучат последние месяцев восемь.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
Марочко сообщил об атаках ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях
Военный эксперт Марочко сообщил об атаках ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях
Подразделения Вооруженных сил Украины ведут обстрел из артиллерии на Купянском и Донецком направлениях, а также пытаются прорвать оборону на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, с утра понедельника украинские военные активизировались на всех направлениях: Купянском, Краснолиманском и Донецком, передает ТАСС.
Так, на Купянском и Донецком направлениях замечено увеличение артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. На Краснолиманском участке фронта противник пытается прорвать оборону российских военных на протяжении последних двух суток, но российские военнослужащие отражают все атаки.
«Ситуация сложная, но контролируемая», – сообщил Марочко, добавив, что военнослужащие Южной группировки войск «справляются со всеми вызовами со стороны врага».
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная.
Пескова спросили о контрнаступлении ВСУ
Песков посоветовал задать Минобороны вопрос о контрнаступлении ВСУ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о контрнаступлении Вооруженных сил Украины, предложив обратиться за комментариями к Минобороны.
Отвечая на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать новости о начале контрнаступления ВСУ, Песков заявил, что это связано с ходом спецоперации. «Здесь абсолютная прерогатива у Министерства обороны», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
В Киеве назвали критической обстановку с бомбоубежищами
Глава министерства стратегических отраслей Украины Камышин назвал критической обстановку с бомбоубежищами
Фактически обстановка с бомбоубежищами в Киеве является критической, половина проверенных укрытий не соответствуют требованиям, заявил глава министерства стратегических отраслей Украины Александр Камышин.
По его словам, по итогам второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева выявлено, что в данный момент проверена треть укрытий города, половина проверенных укрытий не готовы, передает ТАСС.
Газета ВЗГЯД писала, что президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко конфликтуют из-за бомбоубежищ в Киеве.