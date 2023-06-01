Глава Шебекина сообщил о разговоре с Путиным

Глава белгородского города Шебекино Владимир Жданов рассказал, что ему звонил президент России Владимир Путин и поинтересовался, какая необходима помощь.

По словам Жданова, он доложил Путину о сложившейся обстановке, рассказал о действиях и планах. Президент поблагодарил в ответ, передает РИА «Новости».

«Мне показалось так: президент настолько владеет ситуацией, понимает, что происходит. Первое, о чем он спросил – какая нужна помощь», – рассказал он.

Ранее в четверг Путин наградил Жданова орденом Мужества за самоотверженность при исполнении гражданского долга.

Ранее также сообщалось об эвакуации населения города из-за обстрелов ВСУ. Губернатор Гладков сообщил, что в результате нападения ВСУ украинские снаряды попали в общежитие в Шебекино.