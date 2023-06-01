Командир спецназа «Ахмат» рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Командир спецназа «Ахмат»: Путин знает всю полноту картины ситуации на Марьинском направлении

Российский президент Владимир Путин обладает всей полнотой знаний об обстановке на Марьинском направлении и обеспечивает необходимым всех военнослужащих, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов по итогу телефонной беседы с главой государства.

Президент позвонил вечером 31 мая, в ходе беседы он показал, что погружен в «данную тему», заявил Алаудинов в интервью каналу «Звезда».

Путин досконально владеет ситуацией на это направлении, президент отметил важность этого участка, и подчеркнул, что полагается на российских военных, указал собеседник.

Путин проявил «отеческую заботу» о раненых военных, и подтвердил, что обеспечит их всем необходимым, сделает все необходимое, что зависит от него.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с РИА «Новости» подтвердил, что Путин общался с Алаудиновым. Песков отметил, что глава государства часто общается с командирами подразделений.