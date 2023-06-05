Военный эксперт Марочко сообщил об атаках ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях

Подразделения Вооруженных сил Украины ведут обстрел из артиллерии на Купянском и Донецком направлениях, а также пытаются прорвать оборону на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, с утра понедельника украинские военные активизировались на всех направлениях: Купянском, Краснолиманском и Донецком, передает ТАСС.



Так, на Купянском и Донецком направлениях замечено увеличение артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. На Краснолиманском участке фронта противник пытается прорвать оборону российских военных на протяжении последних двух суток, но российские военнослужащие отражают все атаки.

«Ситуация сложная, но контролируемая», – сообщил Марочко, добавив, что военнослужащие Южной группировки войск «справляются со всеми вызовами со стороны врага».

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная.