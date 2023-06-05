В ДНР сообщили о попытке наступления ВСУ на Донецком направлении

Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о наступлении ВСУ на Донецком направлении

Украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он уточнил, что ВСУ попытались организовать наступление на ряде направлений, в том числе на Донецком. «Наиболее горячими участками на линии фронта на Донецком направлении остаются Марьинка, Угледар и Авдеевка», – сказал Гагин, передает ТАСС.



Он отметил, что российские военные отбили атаку украинской стороны, ВСУ понесли существенные потери, но все еще продолжают вести огонь и наращивают силы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная.

В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.