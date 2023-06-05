Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ предпринимают более масштабные попытки к наступлению, ситуация тревожная

Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, утром в понедельник украинские военные «полезли большим объемом, чем вчера». В комментарии ТАСС он уточнил, что удары по направлению наносятся восточнее, чем в воскресенье. «Ситуация тревожная», – сказал Рогов.



Ранее Рогов сообщил, что активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на запорожском направлении рано утром в понедельник.

В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.