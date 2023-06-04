Гладков сообщил о бое с проникшей в Белгородскую область ДРГ

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, с ДРГ идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».

Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.

«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.

Ранее Гладков сообщил [H1] о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.

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