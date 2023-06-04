В боях за Марьинку и Авдеевку за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих

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4 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:02  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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США скрывают свою выгоду от конфликта на Украине

Блинкен лично запорол перезагрузку отношений США и КНР REUTERS
Вашингтон вмешался в конфликт на Украине и противостоит Москве для того, чтоб лучше противостоять Пекину. Такие выводы можно сделать из заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Разумеется, он недоговаривает – польза от конфликта для американцев в другом. Но хорошо, что он говорит именно это: некомпетентность Блинкена работает на Россию. Подробности...
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Искусственный интеллект разочаровал военных

Боевой дрон под управлением искусственного интеллекта уничтожил оператора US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.  Подробности...
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Как США могут помочь процветанию России

Госсекретарь США Блинкен – лжец и лицемер Andrew Harnik/AP/ТАСС
«Мирная, безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», заявил не кто-нибудь, а госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова являются не просто феерическим образцом лжи и лицемерия. Блинкен пытается скрыть то, как на самом деле вели себя США по отношению к России все последние десятилетия. Если же США действительно хотят что-то исправить – им следует сделать вот какие шаги. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Троица» Андрея Рублева как символ сакральной победы

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Культурно-историческая роль иконы «Троица» Рублева в воплощении идеи Святой Руси. В этом смысле икона равноценна, как символ, Киево-Печерской лавре и Киеву, которые пока не являются российскими. Подробности...

Брусиловский прорыв показал, что воспользоваться победой важнее, чем ее одержать

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
4 июня 1916 года Юго-Западный фронт под командованием генерала Алексея Брусилова начал наносить серию ударов по австро-венграм. Предприятие имело неожиданный для многих успех – позиционный фронт был прорван. По меркам Первой мировой это было довольно редким явлением. Но это было только началом дела. Подробности...

ЮАР пытается избавиться от колониального «ордера»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения. Подробности...
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Кому нужен украинский язык в России

Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
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    В боях за Марьинку и Авдеевку за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих

    		   
    4 июня 2023, 14:55
    Фото: РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские военные в ходе боев уничтожили на Донецком направлении 200 украинских военнослужащих за сутки, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка.

    Отмечается, что ВС России поразили до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

    Кроме того, в Минобороны уточнили, что в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка ДНР уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

    Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области.

    В Харьковской области, ЛНР и ДНР пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, а за сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20, добавили в пресс-службе.

    В Минобороны заявили, что на Красно-Лиманском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР, ЛНР, а в районе населенного пункта Григоровка ДНР уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа.

    Кроме того, на данном направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

    В сообщении говорится, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская армия уничтожила подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР и Запорожской области.

    За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град», пояснили в Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах.

    В Чехии назвали «самую русофильскую» страну Восточной Европы
    Чешское издание Parlamentni listy назвало Словакию «самой русофильской» страной в Восточной Европе
    		   
    3 июня 2023, 18:02
    Фото: Samot/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Результаты опроса аналитического центра Globsec показали, что Словакия является «самой русофильской» страной в Восточной Европе, сообщило чешское издание Parlamentni listy.

    В материале утверждается, что Словакия якобы больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине. В статье говорится, что в Словакии сильнее других стран Центральной и Восточной Европы распространены пророссийские и антизападные настроения.

    Больше половины опрошенных в Словакии считают, что в вооруженном конфликте на Украине виноваты Запад и киевский режим, передает РИА «Новости».

    Напомним, в марте Словакия передала Украине истребители МиГ-29, после чего Россия обвинила Словакию в нарушении международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства.

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    Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
    Телеведущий Владимир Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
    		   
    3 июня 2023, 15:52
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.

    Телеведущий Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале видео, где депутат Львовского горсовета с фамилией Пипа, решила вызвать полицию из-за того, что юноша исполнял композиции Виктора Цоя. В ответ на угрозы, парень затянул на русском языке строчки из песни «Чужое небо из чужого окна».

    Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, за что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».

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    В США рассказали о нацеленных на Украину российских спутниках «с точностью до метра»
    Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от сверхточных космических спутников России

    3 июня 2023, 23:12

    Текст: Ольга Никитина

    Используемые Россией в космосе сверхточные спутники наблюдают за передвижениями украинских военнослужащих и их действиями, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.

    Риттер в эфире U.S. Tour of Duty на YouTube заявил, что у российских спутников радиолокационного наблюдения есть камеры, которые позволяют с точностью до метра «видеть все», даже облачность и дожди им не мешают. Российские радары, по его словам, имеют высочайшее разрешение, и скрыть что-либо от этих спутников невозможно, передает РИА «Новости».

    Офицер ВС США добавил, что такое передовое оборудование способно изменить ход украинского конфликта. Риттер считает, что российские военные могут тщательнее отслеживать происходящее на авиабазах, а также складах с боеприпасами, предназначенными для украинских вооруженных сил. После этого Россия нарастит ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, заключил он.

    Ранее Риттер заявлял, что на Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно.

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    Американский полковник рассказал об открытии украинских военных о Зеленском
    Полковник Макгрегор: Украинские военные поняли, что их жизни ничего не значат для Зеленского
    		   
    4 июня 2023, 00:33
    Фото: James McGill/Keystone/GlobalLookPress
    Текст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что дела у ВСУ идут «не очень хорошо», и украинские военные начали это понимать. Также, по мнению полковника ВС США, они постепенно осознают, что их жизни «ничего не стоят». «Люди, сидящие в Киеве», подчеркнул Макгрегор, являются коррумпированными преступниками, которые отправляют военных погибать впустую, передает РИА «Новости».

    Экс-советник главы Пентагона отметил, что многие украинские военные думают о возможности «устранения» президента Украины Владимира Зеленского, который бездумно жертвует соотечественниками.

    Ранее Макгрегор заявлял, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».

    В свою очередь бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.

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    Песков: Запад не дает России добиться целей СВО мирными средствами
    Пресс-секретарь главы государства Песков: Запад не дает России возможности добиться целей СВО мирными средствами
    		   
    3 июня 2023, 17:25
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин остается открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции (СВО), но Запад не дает такой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, что президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения задач иными средствами, чем СВО. Как отметил представитель Кремля, «если это будет возможно, это будет предпочтительно». При этом он подчеркнул, что страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют, передает ТАСС.

    Комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении мирного саммита по Украине в Париже, Песков отметил, что Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора для урегулирования украинского конфликта, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто – активный участник конфликта, причем участник со стороны Украины.

    Напомним, в мае в Кремле заявляли, что предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет, говорить об этом пока преждевременно, специальная военная операция продолжается до достижения поставленных целей. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что поставки вооружений Украине не способы отменить цели и задачи спецоперации. Президент Путин говорил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить войну против нашего народа.

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    В Польше заявили о «захвате» города украинскими беженцами
    Lublin112: Беженцы с Украины захватили польский город Красныстав и держат в страхе жителей

    4 июня 2023, 04:13

    Текст: Ольга Никитина

    Беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей», сообщают местные СМИ.

    Речь идет, как сообщает местный портал Lublin112, о группе из нескольких десятков приезжих с Украины, имеющих «цыганские корни».

    Сначала с украинскими беженцами не было проблем, люди не обращали на них внимания, однако, как сообщает издание, постепенно стали происходить тревожные и даже «шокирующие» события. В частности, в статье описывается случай, когда сотрудники полиции пытались поговорить с одним из беженцев, а более дюжины его соотечественников стали прогонять правоохранителей. Помешала им лишь угроза применения силы со стороны стражей порядка, передает РИА «Новости».

    Местные жители рассказали изданию, что беженцы в магазинах ходят между прилавками, открывают упаковки различных товаров, «угощаются», а затем, не делая покупок, кладут товар обратно на полку.

    В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешательства мэр Красныстава Роберт Костюк, который пообещал следить, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.

    Жалобы на поведение украинских беженцев звучат регулярно. Так, на прошлой неделе сообщалось, что соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия.

    Власти Польши сообщают, что в республике в настоящее время остаются 950 тыс. беженцев с Украины. В общей сложности в стране проживают 2,3 млн украинцев.

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    Российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску
    В администрации Бердянска сообщили о ракетном ударе ВСУ по городу и уничтожении шести ракет российской системой ПВО

    3 июня 2023, 19:37

    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ракетного удара по Бердянску, предварительно, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть ракет, сообщили в администрации города.

    Администрация сообщила в своем Telegram-канале, что около 18.40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Как пояснили городские власти, террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу.

    По предварительной информации оперативных служб, российская система ПВО сбила шесть ракет.

    Накануне в результате ракетного удара ВСУ по порту Бердянска пострадали девять человек.

    Коментарии (31)
    «Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации украинских военных
    Российские военные с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили около Гуляйполя пункт дислокации ВСУ
    		   
    4 июня 2023, 05:15
    Фото: MOD Russia/GlobalLookPress
    Текст: Ольга Никитина

    Российские военные при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

    Кроме того, как сообщил Чехов, барражирующими боеприпасами «Ланцет» российские подразделения уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, а также БМП и автомобиль в районе села Сухие Ялы, передает РИА «Новости».

    В районе Шевченко на Южнодонецком направлении российская артиллерия группировки «Восток» уничтожила склад боеприпасов и живую силу противника. В районе Времевки поврежден опорный пункт националистов, а в районе Великой Новоселки и Полтавки – пункты временной дислокации ВСУ, сообщил начальник пресс-центра. Кроме того, минометный расчет уничтожен в районе Новомихайловки.

    Чехов добавил, что расчеты РСЗО «Град» поразили живую силу на позициях бригады территориальной обороны ВСУ в Полтавке.

    Огнем САУ «Малка» и расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» на Запорожском направлении поражены два пункта временной дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, уничтожена живая, автомобильная техника, склад боеприпасов.

    Ранее Минобороны показало боевую работу «Солнцепека».

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    В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
    Замглавы офиса Зеленского Жовква: ВСУ не хватает оружия для контрнаступления
    		   
    3 июня 2023, 23:36
    Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
    Текст: Ольга Никитина

    Украинским вооруженным силам для перехода в контрнаступление не хватает оружия, заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

    Жовква в интервью The Times заявил, что для успешного контрнаступления нужно все, что есть в распоряжении, включая артиллерию, танки, бронетехнику. «Поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Замглавы офиса украинского президента заявил, что за последний месяц Зеленский посетил так много стран, поскольку стремился получить больше оружия для ВСУ. По его словам, удары российской артиллерии истощают украинские запасы ракет ПВО, в том числе Patriot. Снарядов для американских ЗРК, добавил Жовква, также не хватает.

    Ранее Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. При этом он заявил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ.

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    В Джанкое сбили дрон
    Советник главы Крыма Крючков: В Джанкое сбит беспилотник

    4 июня 2023, 06:36

    Текст: Ольга Никитина

    Беспилотный летательный аппарат, по предварительной информации, сбили в городе Джанкой на севере Крыма, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

    Крючков сообщил в Telegram-канале, что в результате в нескольких домах частного сектора оказались повреждены остекления.

    Все службы работают, добавил советник главы Крыма, пообещав позднее предоставить официальную информацию.

    19 мая российские ПВО сбили над Крымом четыре дрона.

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    Киев сделал демарш Венгрии за публикацию карты Украины без Крыма

    3 июня 2023, 16:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Временный поверенный Украины в Венгрии сделал демарш после публикации правительством видео с картой Украины без Крымского полуострова, сообщили в МИД Украины.

    Сообщается, что 30 мая правительство Венгрии опубликовало видео с «некорректным обозначением карты Украины» – Крымский полуостров не входил в состав Украины, передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД.

    Отмечалось, что это противоречит заявлениям и позиции Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

    Украинская сторона попросила Венгрию прекратить провокации и соблюдать обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

    Ранее сообщалось, что видеоролик правительства Венгрии содержит призыв к началу мирных переговоров.

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    В Киеве объявлена воздушная тревога
    В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога

    4 июня 2023, 02:01

    Текст: Ольга Никитина

    Воздушная тревога в ночь на воскресенье, 4 июня, объявлена в Киеве и еще ряде украинских регионов.

    По данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, в украинской столице сирены зазвучали после 01.48 мск. Также тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

    Между тем украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что в городе Запорожье прогремел взрыв, передает РИА «Новости».

    К 02.35 мск воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, передает ТАСС.

    В ночь на пятницу в Киеве прогремел мощный взрыв.

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    На Украине придумали новый способ мобилизации
    РИА «Новости»: На Украине начали мобилизовать мужчин, стоящих в очереди за гумпомощью

    4 июня 2023, 07:15

    Текст: Ольга Никитина

    Украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан, теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи, сообщил сотрудник российских силовых структур.

    Источник РИА «Новости» со ссылкой на информаторов в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины (военкомате) рассказал, что устное распоряжение о том, чтобы всех мужчин забирать из очередей на пунктах выдачи гуманитарной помощи забирать и отправлять на фронт, поступило с июня 2023 года. Уточняется, что действует распоряжение по всему правобережью Днепра.

    Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в стране готовится проект закона, предусматривающий ответственность для тех украинцев, которые незаконно покинули страну во время боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД писала о способах, которыми украинские граждане избегают мобилизации.

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    ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
    		   
    4 июня 2023, 14:41
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.

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    Проходящих службу в армии срочников наградили за отражение атаки террористов в Шебекино
    Минобороны наградило проходящих службу в армии по призыву срочников за отражение атаки террористов в Шебекино

    3 июня 2023, 15:38

    Текст: Вера Басилая

    Министерство обороны наградило военнослужащих, в том числе контрактников и проходящих военную службу по призыву, отразивших террористическую атаку Украины в Белгородской области.

    Военнослужащим вручили государственные и ведомственные награды: ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За боевые отличия», следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны России.

    Ранее защищавшим Шебекино от террористической атаки Украины военнослужащим российской группировки войск в зоне спецоперации «Запад» вручены государственные награды.

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