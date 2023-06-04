В боях за Марьинку и Авдеевку за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих

Российские военные в ходе боев уничтожили на Донецком направлении 200 украинских военнослужащих за сутки, заявили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка.

Отмечается, что ВС России поразили до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка ДНР уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области.

В Харьковской области, ЛНР и ДНР пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, а за сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20, добавили в пресс-службе.

В Минобороны заявили, что на Красно-Лиманском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР, ЛНР, а в районе населенного пункта Григоровка ДНР уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа.

Кроме того, на данном направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

В сообщении говорится, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская армия уничтожила подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР и Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град», пояснили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах.