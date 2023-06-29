Экс-советник ЦРУ допустил подрыв Украиной Запорожской АЭС

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина может взорвать Запорожскую АЭС для обвинения России в заражении стран НАТО радиацией

Украина впадает в отчаяние и может попытаться устроить атаку на Запорожскую АЭС под чужим флагом, взорвать атомную электростанцию в целях обвинения России в заражении территории стран НАТО радиацией, что приведет к прямому конфликту РФ с альянсом, предупредил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Рикардс выразил мнение в своей статье для The Daily Reckoning, что все более отчаянная Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом. Он также допустил, что Киев может совершить акт экологического терроризма на ЗАЭС, так как ранее Украина уже совершала такие действия, передает РИА «Новости».

По мнению Рикардса, все вопросы о том, способна ли Украина пойти на такой шаг, отпадают, если учесть предыдущие действия киевского режима. Бывший советник ЦРУ напомнил, что есть достоверные доказательства (согласно данным немецкой разведки) того, что украинские спецслужбы несут ответственность за разрушение газопровода «Северный поток – 2» – крупнейший из когда-либо совершавшихся актов экологического терроризма.

Рикардс также отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы Россию обвинили в распространении радиации на территории членов НАТО. Заражение территории Румынии, Польши и Словакии будет расцениваться как нападение на альянс, что приведет к прямому конфликту России и НАТО.

В качестве еще одного аргумента Рикардс указал возможное участие Киева в разрушении Новокаховской ГЭС для ослабления позиции России в этом районе, что также привело к экологической катастрофе.

Бывший советник ЦРУ предупредил, что Украина впадает в отчаяние, а отчаянные времена требуют отчаянных мер. «Если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность», – резюмировал эксперт.

Ранее Москва призвала мир осудить преступные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС.

Напомним, в понедельник бывший американский разведчик обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке устроить ядерную катастрофу на Запорожскую АЭС в отчаянной попытке изменить ход конфликта после неудач украинской армии.