Зеленский: Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО В пригороде Львова снесли памятник «Родина-мать» 28 июня 2023, 16:07

Памятник «Родина-мать», расположенный под Львовом, демонтировали, сообщили в городском совете. Монумент перенесут в специализированный музей города. Также в украинском поселке Винники планируют снести памятник «Воин», передает ТАСС. Переименование объектов и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. Ранее сообщалось, что в Полтавской области снесли памятник Максиму Горькому. На Украине предложили переименовать город Запорожье

На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине. До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета». Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики». Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода. Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией. Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди

Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду. Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все. По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер. В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли 27 июня 2023, 22:58

Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге. Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС. Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание. Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя. Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины. Российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении 28 июня 2023, 04:42 Текст: Антон Никитин

Российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении 28 июня 2023, 04:42

Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил РИА «Новости», что российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении. По имеющимся у него данным, удар был нанесен с целью срыва переброски подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, которое остается под контролем российской армии. Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ только на Ореховском направлении, которое Киев считает главным направлением удара, и только за последние семь дней потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк. Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ на границе с Белгородской областью Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся пройти в Белгородскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в сторону двух поселков в Белгородской области, чеченские подразделения пресекли это, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Инцидент произошел 26 июня, бойцы чеченских подразделений собрали разведданные, благодаря чему удалось обстрелять артиллерией вражескую группу в зоне ответственности, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Он пояснил, что бойцы действовали на опережение, предотвратив попытку ДРГ прорваться к позициям, и уничтожили противника. NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков

В ходе эксплуатации украинской армией военной техники США выявились ее неготовность к местным условиям и сложность, указал американский журналист Патрик Дреннан. Американские боевые машины нередко испытывают проблемы в полевых условиях, танки Abrams непригодны к починке во время боя, указал Дреннан в статье для National Interest. Для замены разбитой оптики этого танка нужно извлекать целые подсистемы машины, отправлять их на склад, расположенный потенциально за сотни миль, и заказывать подсистемы на замену, пояснил журналист, передает РИА «Новости». Производство Abrams может обходиться в 10 млн долларов, а Leopard 2 стоит порядка 6 млн долларов, указал он. Логистические проблемы в этих ситуациях делают перспективу починки «похожей на сущий ад», заключил Дреннан. Ранее американский журнал Military Watch рассказывал, как российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает западные танки. Рогов: Запорожцы не потерпят вольного отношения к названию города и региона

Власти Украины предприняли очередную попытку наказать запорожцев за непокорность. При этом основные события на этом участке фронта ждут нас впереди – ситуация постепенно накаляется. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении. «Желание Нацкомиссии Украины по стандартам государственного языка сменить название города Запорожье буквально втаптывает в грязь мнения и чаяния местных жителей. Вероятно, это еще одна попытка наказать население непокорного региона за то, что жители города не хотят разделять западенские нарративы», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Кроме того, сама попытка выставить действующее название как пережиток имперского прошлого абсурдна. В 1921 году большевики в рамках процесса украинизации переименовали Александровск в Запорожье. Разумеется, в детали местная комиссия по государственному языку вдаваться не собирается. Их задача – примитивная и оголтелая борьба со всем, что хоть немного напоминает русское», – отмечает эксперт. «Конечно, подобная тенденция пугает местных жителей. Многие и борются против самовольства офиса Зеленского, а также всяких госкомиссий. Здесь, на Запорожском направлении, мы понимаем, что главные битвы ждут нас впереди. И здесь, как ни странно, можно согласиться с министром обороны Украины Алексеем Резниковым», – подчеркивает собеседник. «ВСУ до сих пор используют подразделения, которые пострадали в предыдущие месяцы конфликта. Формирования, готовившиеся исключительно под нужды контрнаступления, все еще находятся в тылу. В этом плане главным событием текущего этапа СВО станет введение в бой непосредственно новых бригад, прошедших подготовку в странах НАТО», – считает Рогов. «Тем не менее накал боевых действий на Запорожском участке фронта продолжает усиливаться. Боевые действия здесь проводятся по трем направлениям. В районе Времевского выступа противнику удалось взять под оперативный контроль несколько населенных пунктов. Ситуация непростая, но наши бойцы продолжают сдерживать натиск ВСУ», – отмечает эксперт. «На Ореховском направлении дела обстоят более успешно: нашим бойцам удалось «обнулить» продвижение украинских войск. На васильевском участке главным достижением ВСУ можно назвать лишь переход населенного пункта Пятихатки в серую зону боевых действий», – резюмирует Рогов. Ранее на Украине предложили переименовать город Запорожье. С инициативой выступила Нацкомиссия по стандартам государственного языка. Как отмечают чиновники, нынешнее название может не соответствовать лексическим нормам украинского языка и «касаться российской имперской политики». Между тем глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» контрнаступления на Запорожском и других направлениях еще впереди. Об этом сообщает издание Financial Times. По его словам, появление военных ВСУ в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются кульминацией происходящего, но представляют собой лишь «предварительный просмотр» более масштабных действий. При этом Резников подтвердил, что основные воинские резервы Украине еще предстоит задействовать в контрнаступлении. Между тем бои на Запорожском направлении продолжаются. Так, российским военным удалось отбить атаку ВСУ, пытавшихся продвигаться в сторону Жеребянки. Как отмечает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в результате многочасовых боевых действий высокой интенсивности, противник понес существенные потери. Были подбиты танки и БМП ВСУ. Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны сообщил, что украинские солдаты потеряли с начала контрнаступления 259 танков и 780 бронемашин. ВСУ нанесли удар по Горловке и Лисичанску из РСЗО Военные наблюдатели зафиксировали удар ВСУ по Горловке и Лисичанску из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу Горловка в Донецкой народной республике и жилому сектору Лисичанска в Луганской народной республике, сообщили военные наблюдатели. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что вооруженные формирования Украины в 20.45 нанесли удар по Калининскому району Горловки из РСЗО из района населенного пункта Нетайлово, передает ТАСС. Кроме того, в силовых структурах ЛНР сообщили, что украинские военные нанесли ракетный удар по жилому сектору Лисичанска, предположительно, из РСЗО HIMARS. В городе есть разрушения. Новости СМИ2 ВС России сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении Минобороны: Российские артиллеристы за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Кисловки, Новоселовского и Ольшан 28 июня 2023, 05:59 Текст: Антон Никитин

Российские артиллеристы в течение суток сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Российский офицер сообщил, что артиллерией группировки «Запад» сорваны три попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское. По имеющихся у него данным, потери противника составили более взвода живой силы и один пикап, передает ТАСС. Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра, экипажи вертолетов и самолетов нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны Украины. Зыбинский также информировал, что в ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Ковшаровка. В свою очередь артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы в районе Песчаного уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) иностранного производства, а расчет САУ «Акация» уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Берестовое. Накануне российские военные сорвали попытку ротации личного состава ВСУ под Кременной. Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании Рождества на Украине 25 декабря Зеленский подал в парламент законопроект, предлагающий изменить дату празднования Рождества на 25 декабря 28 июня 2023, 12:25 Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде Украины перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, также внесен законопроект об изменении дат еще двух праздников. Зеленский подал в парламент законопроект, предлагающий изменить даты трех праздничных дней: 25 декабря – Рождество Христово (сейчас 7 января), 15 июля – День украинской государственности (сейчас 28 июля), 1 октября – День защитников и защитниц Украины (сейчас 14 октября), передает РИА «Новости». Отмечается, что целью законопроекта является «отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января» Напомним, Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией. Минобороны рассказало об отражении украинских атак на шести направлениях

Украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское, сообщили в Минобороны России. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое (ДНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab. Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР. На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехов, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка,

Нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее МИД Украины пожаловался на статус страны в рамках саммита НАТО. «Отношение к членству Украины в НАТО свидетельствует о том, что лица, принимающие ключевые решения, постепенно возвращаются в реальность. Украина не соответствует статусу альянса. И более того, многие страны, включая Венгрию, отчасти Турцию и ряд западноевропейских стран, не хотят ее видеть в альянсе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Та реакция на вступление в НАТО, которую Украина сейчас получает – это реальная оценка ее статуса и положения дел в стране. Наверное, если бы для Украины военные действия были феноменально успешными, то ей бы могли предложить план действий по членству в НАТО», – отметил он. «Но то, что предлагают Украине сейчас – это исключительно формальность и смена одного декоративного названия на другое, вместо Комиссии «Украина – НАТО» ей предлагают Совет «Украина – НАТО», что подается как повышение статуса отношений. Но все это служит только для того, чтобы подпитывать ее деньгами и оружием, а также толкать на дальнейшее противостояние с Россией», – акцентировал собеседник. «На примере недавнего принятия в НАТО Финляндии и Швеции мы видим: когда руководство альянса действительно заинтересовано в участии той или иной страны, то им не выдвигают каких-либо дополнительных или невыполнимы условий. Их принимают в альянс сразу», – отметил эксперт. «А Украину, очевидно, не хотят видеть в составе альянса, в ней не видят равного партнера. Власти в Киеве должны осознать, что Брюссель и Вашингтон водят Украину за нос и используют лишь как таран и инструмент давления на Россию», – считает Ткаченко. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит. Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха». Вслед за этим Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в Североатлантическом альянсе. В интервью Financial Times он отметил: Украина отдает себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно. Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт «сдерживания русских» и применяет для этого оружие НАТО. По данным FT, глава Минобороны Украины установил прочные отношения с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который, по словам Резникова, называет его «своим близким другом». Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге заявил, что организация должна оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли. Новости СМИ2 В США заявили о находящихся на грани развала ВСУ Полковник ВС США Макгрегор: ВСУ находятся на грани развала, ситуация для Зеленского весьма печальна 28 июня 2023, 10:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Ситуация в конфликте с Россией становится все хуже для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его армия находится на грани полного развала, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, ВСУ находятся на грани развала, они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Макгрегор добавил, что люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине, а у режима Зеленского большие проблемы. По словам специалиста, на данный момент ситуация для украинского лидера весьма печальна, поскольку его армию уничтожают в ходе неудачного наступления, и Киев уже испытывает трудности с набором новобранцев для восполнения потерь. Макгрегор отметил, что «это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников», передает РИА «Новости». Ранее Макгрегор заявил, что НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт, чтобы спасти политическое будущее президента США Джо Байдена после разгрома Россией Вооруженных сил Украины.

На Украине надеются получить F-16 до конца года Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Украине передадут F-16 до конца года 27 июня 2023, 20:25 Текст: Кристина Цыцура

Украина может получить от стран Запада первые истребители F-16 до конца 2023 года, заявил глава офиса ее президента Андрей Ермак. Он отметил готовность почти всех западных стран передать Украине F-16. Некоторые из этих стран готовы это сделать до конца года, утверждает глава офиса украинского президента, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения передать Киеву F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации, Москва учтет это в своих планах. Ранее сообщалось, что Запад может начать поставки самолетов F-16 на Украину в начале 2024 года. Новости СМИ2 Стал известен размер посуточных выплат боевиков «Азова» в Турции Посол Украины в Турции: Боевики «Азова» в Турции получают 728 долларов в сутки и просят оплатить отдых их семьям 28 июня 2023, 10:23 Текст: Александра Юдина

В мае в украинский МИД было направлено прошение о продлении на 90 дней выплат находящимся в Турции участникам националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) суточных и средств на аренду жилья, следует из запроса посла Украины в Турции Василия Боднара. В письме посла указана просьба согласовать продление превышения ими суммы суточных расходов (62 доллара США) и предельной суммы расходов на наем жилого помещения за сутки (120 долларов США) до 248 и 480 долларов США соответственно, на 90 суток с 1 июня 2023 года, передает РИА «Новости». Также Боднар обозначил просьбу ио командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной «Волына»), побывавшего в российском плену, и Дениса Прокопенко (позывной «Редис») организовать выезд на отдых в Турцию их родственников за счет государства. Как отметил представитель российских силовых структур, киевские власти «активно обхаживают» Волынского, в то время как из нескольких тысяч обычных бойцов 36-й бригады они вернули из плена не больше 15 человек. Кроме того, в письме Боднара отмечено, что в Турции вышеуказанные военнослужащие намерены поднять вопросы об организации для их близких родственников, которые получили серьезные психологические травмы, оздоровительно-реабилитационных мероприятий в Турции сроком до 12 суток за счет государства.