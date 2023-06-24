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В Полтавской области снесли памятник писателю Максиму Горькому
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В Полтавской области власти приняли решение в рамках так называемой «декоммунизации» снести памятник в честь советского писателя Максима Горького.
В публикации Telegram-канал «Деколонизация.Украина» говорится, что история с памятником завершилась. Демонтировали памятник Горькому, находившийся в селе Верхняя Мануйловка, передает РИА «Новости».
Памятник представлял собой бетонный постамент, на котором находился бюст Горького.
Ранее в Киеве демонтировали памятник советской разведчице Зое Космодемьянской.
Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.
В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Business Insider: Новая воздушная тактика ВКС России напугала Киев
Киев тревожится из-за новой тактики российских ВКС, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider.
Беспокойство по поводу «превосходства России в авиации и артиллерии» в ходе контрнаступления ВСУ выражают высокопоставленные украинские военные чиновники, передает РИА «Новости».
В Киеве также подтверждают, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями».
Издание пишет, что особенно эффективными проявляют себя ударные вертолеты Ка-52. ВСУ выходят за пределы действия своих систем ПВО, это позволяет «Аллигаторам» свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами.
Также ВС России разместили свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше не делали.
Пикрелл считает, что российские системы радиоэлектронной борьбы являются серьезной помехой для украинских войск, а минные поля создают постоянную проблему для саперов.
«Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует», – пишет автор материала.
Ранее двое представителей стран Запада и представитель Пентагона заявили CNN, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий.
В Кремле отреагировали на иск «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов
Песков заявил, что Россия проработает все аспекты для защиты прав по иску «Нафтогаза»
Москва проанализирует все юридические аспекты, чтобы защитить собственные права по иску украинского «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов за крымские активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться, будут рассматриваться варианты по обеспечению законных прав России, передает ТАСС.
Ранее «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.
В апреле Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы.
Медведев назвал Дуду «польской мразью»
Медведев предположил, что президента Польши Дуду в XVIII веке четвертовали бы на Красной площади за его высказывания о России
Переговоры с польской стороной после предложений президента страны Анджея Дуды «пристрелить Россию», как «дикого зверя», невозможны, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Польская мразь по имени «Дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, в переговорах с польской стороной после подобных высказываний нет смысла, «и патрона на такое говно жалко».
Зампред Совбеза указал, что в XVIII веке Дуду привезли бы на Красную площадь, где его бы «казнили четвертованием». Россия же – гуманист, и она «отомстит по-другому», заключил Медведев.
Напомним, в интервью украинским СМИ Дуда заявил, что России нельзя дать победить, поскольку она «как дикий зверь, который задирает человека», и такого зверя необходимо «просто выследить и пристрелить».
Сальдо заявил о серьезных повреждениях Чонгарского моста
Сальдо заявил о более серьезных, чем предполагалось, повреждениях Чонгарского моста
Повреждения Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, оказались значительнее, чем предполагалось, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Мост поврежден сильнее, чем предполагалось первоначально, в ближайшие 15–20 дней или даже больше он не будет пригоден для передвижения, сказал Сальдо в эфире «России 24», передает ТАСС.
ВСУ 22 июня ударили по Чонгарскому мосту. Изначально власти Херсонской области сообщили, что восстановление не будет долгим. В Крыму указали, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В Геническе прогремели не менее трех взрывов
Не менее трех взрывов прогремели в Геническе в Херсонской области, над городом поднимается столб черного дыма.
Взрывы прогремели около 14.00, предположительно удары по городу нанесли ВСУ, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ.
В офисе Зеленского обвинили Обаму в «критических ошибках» после его слов о Крыме
Высказывание 44-го президента США Барака Обамы о Крыме – это попытка оправдать себя, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Необходимо признавать критические ошибки и не «придумывать новые оправдания», заявил Подоляк в Twitter, комментируя слова Обамы, передает РИА «Новости».
Из-за подобных высказываний сейчас «международного права практически не существует», и бизнес не хочет покидать российский рынок, заключил он.
Напомним, Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма действительно поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поправил американского политика, отметив, что воссоединения со страной желала не «определенная часть» жителей Крыма, а почти все его население.
Жителей Ростовской области призвали не покидать дома без необходимости
Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области не выходить из дома без необходимости
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Правоохранительные органы предпринимают все меры для обеспечения безопасности жителей Ростовской области, заявил губернатор Василий Голубев.
Глава региона в своем Telegram-канале написал, что ситуация в настоящее время требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка.
Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.
Чуть позднее Голубев попросил жителей воздержаться от поездок в центр города.
Кроме того, губернатор сообщил, что поручил ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения предпринять меры с целью сохранения нормальной работы всех городских систем.
Кроме того, главное управление МЧС по Ростовской области в своем Telegram-канале предупредило жителей о ложной информации, которая распространяется от имени ведомства. В фейковом сообщении, которое разоблачило ведомство, утверждается, что в регионе якобы вводится комендантский час. Данное сообщение, как подчеркнули в ведомстве, не соответствует действительности.
По информации ТАСС, автомобильное движение по трассе М-4 «Дон» в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону перекрыто. Транспортный поток, как сообщается, направляют обратно в город. На выезде из города усилены посты полиции.
Напомним, Минобороны ранее опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». ФСБ возбудила дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.
Украинский генерал решил позаимствовать военные хитрости у древних греков
Украинский генерал Сырский заявил, что учится воевать у древних греков и римлян
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Военному делу можно учиться у древних греков и римлян, поскольку принципы ведения боевых действий не изменились, так прокомментировал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский большие потери и отсутствие успехов в ходе украинского контрнаступления.
Как указал Сырский в интервью Guardian, после прочтения греческого философа Плутарх и просмотра документальные фильмы об истории Древней Греции, можно подытожить, что в те времена использовались такие же принципы ведения боевых действий, как и сегодня, передает РИА «Новости».
Он привел в пример битву при Каннах между Ганнибалом и римлянами, и указал, что там присутствуют те же принципы, что и в наше время. По его словам, там действуют и атака на врага с фланга, и окружение противника, и сосредоточение центральных усилий на слабом месте противника. Сырский предположил, что изменилась, может быть, только сложность оборудования и степень автоматизации процессов.
Издание сообщило, что у Сырского на прикроватной тумбочке находится работы немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица, служившего в армии России во время Отечественной войны.
Ранее Сырский заявил, что у украинских войск наблюдается сложная ситуация на передовой из-за серьезной обороны российской стороны.
В офисе Зеленского возложили на Запад вину за отсутствие успехов в контрнаступлении
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что в отсутствии успехов контрнаступления ВСУ виноват Запад
Украине слишком долго пришлось ждать западное вооружение, что дало России время на подготовку линии обороны и привело к отсутствию успехов широко анонсированного Киевом контрнаступления, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, пока Киев пытался убедить Запад поставить Украине вооружение, российские силы построили линию обороны и создали систему минных полей. «Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход», – написал он в Twitter (заблокирован в РФ) и призвал не ждать быстрых результатов, передает ТАСС.
Ранее двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства заявили CNN, что проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий.
Украина внесла Geely в список «спонсоров войны»
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) добавило в список «спонсоров войны» автопроизводителя из Китая Geely за продолжение платить налоги в российский бюджет, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что представителем китайского производителя в России является компания ООО «Джили-моторс». Ее выручка за прошлый год составила примерно 800 млн долларов. В ведомстве уточнили, что компания якобы внесла в российский бюджет налогов на сумму свыше 51,4 млн долларов, передает ТАСС.
Ранее НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка и работы в ДНР и ЛНР.
Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Минобороны: Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, сообщили в Министерстве обороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Отмечается, что все цели достигнуты, а объекты поражены.
Ранее Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ в Запорожье.
ВС России отразили три атаки на Времевском выступе
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За последние сутки самые активные попытки наступления ВСУ предпринимали на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Южно-Донецком направлении в результате грамотных действий подразделений группировки «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Положском направлении, а также в районе Марфополя Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за прошедшие сутки составили более 130 военнослужащих, пять танков, три машины пехоты, три бронемашины, две гаубицы Д-20, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab.
На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки возле Первомайского, Бердычей и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). В ходе боев уничтожены более 90 военнослужащих, две бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Кроме того, у Часова Яра ДНР уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.
На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск в течение последних суток ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, а также польская самоходная артустановка Krab. Около Тимковки Харьковской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Площанки Луганской народной республики (ЛНР), а также Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков.
Возле Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность двух ДРГ.
За минувшие сутки уничтожены до 90 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении за сутки ликвидированы свыше 40 военнослужащих и американская артсистема М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО перехвачены четыре тактические ракеты «Точка-У», а также 15 снарядов РСЗО HIMARS и американских управляемых авиационных бомб JDAM.
Уничтожены 11 украинских беспилотников в районах Спорного, Липового, Красной Поляны ДНР, Акимовки и Копани Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Военный эксперт рассказал о переброске колонн ВСУ с резервами под Купянск
Военный эксперт Марочко рассказал, что украинское командование перебрасывает колонны с резервами под Купянск
Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, в колоннах следует новая тяжелая техника, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что движение украинской боевой техники, ранее не участвовавшей в боевых действиях, замечено с северо-западного направления в направлении населенного пункта Купянск. В состав колонн входят танки, автомобильная и бронированная техника.
Марочко добавил, что в грузовых автомобилях едет личный состав и перевозят материальное имущество, передает РИА «Новости».
Ранее Марочко сообщал, что украинские военнослужащие по приказу Киева совершают дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания российских военных на Купянском направлении.
В ВСУ объяснили безрезультатность контрнаступления умением российской армии воевать
CBS News: Украинские военные рассказали, что оттеснить российские силы в ходе контрнаступления очень сложно
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Украинские военнослужащие признают, что в ходе контрнаступления «очень сложно» оттеснить российские силы, поскольку Российская армия умеет воевать, сообщают американские СМИ.
Военный ВСУ заявил американскому телеканалу CBS News, что Российская армия организовала внушительную защиту. Кроме того, по его словам, российские военные «знают, как сражаться», передает РИА «Новости».
Другой источник телеканала, который также служит в ВСУ, рассказал, что украинские военные «молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей».
Канал добавляет, что чиновники США оценивают украинское наступление как «медленное и неравномерное», и отмечают, что Россия дает более жесткое сопротивление, «чем ожидалось».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские военные ведут самоубийственное контрнаступление, которое стоило больших жертв ВСУ, Киев ни во что не ставит интересы украинского народа.