Кириенко посетил позиции 114-й бригады на Авдеевском направлении

Офицер: Российские силы выбивают ВСУ из-под Антоновского моста

Офицер: Российские военные выбивают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста

Российские военные планомерно уничтожают остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост вблизи города Алешки Херсонской области после разлива Днепра, вызванного разрушением Каховской ГЭС, сообщил начальник штаба полка с позывным Белый.

По его словам, после разрушения Каховской ГЭС ВС России убрали свои наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове между двумя берегами, и противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и «залез под Антоновский мост», передает РИА «Новости».

По его словам, противник там находится в небольших количествах, и по нему наносится огневое поражение, проводятся разведпоисковые действия, ведется планомерное систематическое уничтожение.

«Мы их потихонечку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, вывозят своих погибших и раненых. Но мы наносим огневое поражение», – сказал офицер.

Он отметил, что высадки десанта на левом берегу никогда не было, украинские боевики находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек. По его словам, в действиях украинского командования больше политической подоплеки, чем практического смысла. Белый назвал самоубийством действия ВСУ на Антоновском мосту.

Сапер российского подразделения, выполняющего зачистку острова, с позывным Рязань-1, который три дня находился под мостом, участвовал в боях и прокладывал пути в минных заграждениях для российских военных, рассказал, что в составе ВСУ на Антоновском мосту действуют наемники, но у них мало получается сделать и они несут большие потери, чем ВС России, потому что очень хорошо работает наша артиллерия.

«Шансов у них нет и не будет. То, что киевским властям оружие кто-то поставляет, но оружием тоже не все можно решить. Для этого нужны люди, а людей у них осталось мало. Их отправляют, как в мясорубку, как пушечное мясо. Отправляют, чтобы их просто перебили здесь», – сказал боец.

Как сообщил российский оператор БПЛА с позывным Джокер, Антоновский мост, соединявший ранее остров вблизи левого берега Днепра с правым, на котором расположен занятый ВСУ город Херсон, в плачевном состоянии, по нему не перебраться. Он добавил, что малый Алешкинский мост, который соединяет остров с левым берегом Днепра, подвергся атаке ВСУ. «Большое количество разрывов, и состояние его не особо хорошее», – отметил он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сообщения о том, что украинские войска якобы смогли закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, являются ложью и распространяемой Киевом дезинформацией.