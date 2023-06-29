|
|
Кириенко посетил позиции 114-й бригады на Авдеевском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: Кириенко посетил позиции 114-й бригады на Авдеевском направлении
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил позиции 114-й бригады на Авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он указал, что на Авдеевском направлении как всегда горячо. Тем не менее, по словам командира Ильи Малого, обстановка в районе Авдеевки внушает оптимизм – технические разработки подразделения и интересные решения помогают бить противника.
Как прокомментировал в своем Telegram-канале российский блогер Владимир Соловьев, Кириенко и Пушилин также посетили один из объектов культуры Донецкой республики – сельский клуб, где предстоят ремонтные работы, в том числе и потому, что здание пострадало в результате обстрела со стороны противника.
«Украина десятилетиями не уделяла внимания обветшалым объектам культуры. Теперь они в фокусе внимания властей на федеральном и региональном уровне. Всего в этом году предстоят ремонты в 20 учреждениях культуры региона, включая целый ряд сельских клубов», – рассказал он.
Ранее Пушилин заявил о значительном улучшении позиций российских сил на Краснолиманском направлении.
ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников
|
|
Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там «была целая куча». По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА «Новости».
По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения.
Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Обозреватель Forbes раскрыл катастрофические детали разгрома ВСУ под Малой Токмачкой
|
|
Вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Журналист пишет, что поражение ВСУ под Малой Токмачкой оказалось с большими потерями, чем думали в США. По его словам, аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 47-й бригады, хотя сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, передает РИА «Новости».
Экс отметил, что было обнаружено 25 подбитых украинских машин: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Он напомнил, что ВСУ получили всего 100 американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, пишет Forbes.
Таким образом, пишет журналист, за час или два была уничтожена пятая часть Bradley и Leopard 2A6 и половина поставленных Leopard 2R.
Публицист отметил, несмотря на то что США готовы поставить Киеву еще Bradley, на танки Leopard придется скинуться европейцам, добавив, что бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ.
Между тем Швейцария не одобрила продажу Германии предназначенных для Киева танков Leopard.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Названа цель удара ВС России по Краматорску
Минобороны России назвало цель удара по Краматорску в ДНР
|
|
Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое ДНР.
Также в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Киева в гибели мирного населения после удара по Краматорску. Он заявил, что ВС России не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а бьет только по объектам военной инфраструктуры.
В США признали поражение наемников ударом ВС России по Краматорску
CNN: В результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников
|
|
Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников.
Американский телеканал привел слова наемника из США Ника Дакворта, который заявил, что он и его «коллеги», в том числе наемник из Британии Мо Хорник, в результате удара российской армии по Краматорску получили легкие ранения, передает РИА «Новости».
В то же время американский наемник выступил с утверждением, что в месте, по которому был нанесен удар, якобы было «очень мало» военных. По его версии, в пункте временной дислокации якобы проходила «детская вечеринка», на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.
Согласно сообщению Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Минобороны рассказало об отражении украинских атак на шести направлениях
|
|
Украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское, сообщили в Минобороны России.
Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое (ДНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab.
Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР.
На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехов, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
Западная группировка войск на Купянском направлении поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Синьковка, Кисловка, Тимковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). У Тимковки уничтожена украинская ДРГ. Потери украинской стороны составили более 30 человек и три машины.
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у поселков Кузьмино (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Авиация и артиллерия поразили подразделения 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-й полк нацгвардии Украины возле поселков Червоная Диброва, Невское (ЛНР), Ямполовка, Терны и Григоровка (ДНР). Там за сутки уничтожено до 115 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, машина РСЗО «Град», САУ «Акация» и гаубица Д-30.
На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
Колумбия решила выразить России протест из-за удара по Краматорску
Президент Колумбии распорядился выразить России протест в связи с ранением трех граждан этой страны в Краматорске
Президент Колумбии Густаво Петро распорядился выразить России протест в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске.
Президент Колумбии поручил внешнеполитическому ведомству этой южноамериканской страны передать России дипломатическую ноту протеста, передает ТАСС.
Он заявил, что в Колумбии ждут возвращения домой живыми и здоровыми Серхио, Эктора и Каталину, которые, как утверждает Густаво Петро, якобы были «беззащитными гражданскими лицами», в связи с чем он обвинил Россию в «нарушении правил войны».
По данным портала «Инфобае», экс-советник президента Колумбии Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали из Киева в Краматорск. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы не получили серьезных ранений.
Напомним, по данным Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.
Киев усилил ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар
Военный эксперт Марочко: ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар
Командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Так, по его словам, в районе Артемовска и Соледара со стороны украинских сил отмечается усиление действий наступательного характера. Ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава, передает ТАСС.
Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов.
Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
ВВС России уничтожили в ДНР склад ракет и боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады украинской армии, сообщает Минобороны России.
По информации ведомства, близ населенного пункта Новопавловка в ДНР уничтожен склад ракет и боеприпасов, а в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое в ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское.
Кремль ответил на обвинения Киева в гибели мирного населения после удара по Краматорску
Песков: Россия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины
Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а бьет только по объектам военной инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ответ на прозвучавшие из Киева обвинения в гибели гражданских в Краматорске, Песков заявил, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, передает ТАСС.
Ранее воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
В США назвали последнюю надежду Зеленского
Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский рассчитывает, что НАТО введет войска на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что полностью уничтоженное западное вооружение приведет к прямому вмешательству НАТО в конфликт, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его YouТube-канале.
Бывший разведчик считает, что Зеленский понимает, что западное вооружение не изменит исход на поле боя, он продолжает требовать больше поставок: уничтожение вооружения НАТО послужит мотивацией для альянса принять непосредственное участие в конфликте, чтобы спасти киевский режим, передает РИА «Новости».
Риттер указал, что НАТО тоже ничего не сможет сделать.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт, чтобы спасти политическое будущее президента США Джо Байдена после разгрома Россией Вооруженных сил Украины.
Офицер: Российские силы выбивают ВСУ из-под Антоновского моста
Офицер: Российские военные выбивают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста
Российские военные планомерно уничтожают остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост вблизи города Алешки Херсонской области после разлива Днепра, вызванного разрушением Каховской ГЭС, сообщил начальник штаба полка с позывным Белый.
По его словам, после разрушения Каховской ГЭС ВС России убрали свои наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове между двумя берегами, и противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и «залез под Антоновский мост», передает РИА «Новости».
По его словам, противник там находится в небольших количествах, и по нему наносится огневое поражение, проводятся разведпоисковые действия, ведется планомерное систематическое уничтожение.
«Мы их потихонечку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, вывозят своих погибших и раненых. Но мы наносим огневое поражение», – сказал офицер.
Он отметил, что высадки десанта на левом берегу никогда не было, украинские боевики находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек. По его словам, в действиях украинского командования больше политической подоплеки, чем практического смысла. Белый назвал самоубийством действия ВСУ на Антоновском мосту.
Сапер российского подразделения, выполняющего зачистку острова, с позывным Рязань-1, который три дня находился под мостом, участвовал в боях и прокладывал пути в минных заграждениях для российских военных, рассказал, что в составе ВСУ на Антоновском мосту действуют наемники, но у них мало получается сделать и они несут большие потери, чем ВС России, потому что очень хорошо работает наша артиллерия.
«Шансов у них нет и не будет. То, что киевским властям оружие кто-то поставляет, но оружием тоже не все можно решить. Для этого нужны люди, а людей у них осталось мало. Их отправляют, как в мясорубку, как пушечное мясо. Отправляют, чтобы их просто перебили здесь», – сказал боец.
Как сообщил российский оператор БПЛА с позывным Джокер, Антоновский мост, соединявший ранее остров вблизи левого берега Днепра с правым, на котором расположен занятый ВСУ город Херсон, в плачевном состоянии, по нему не перебраться. Он добавил, что малый Алешкинский мост, который соединяет остров с левым берегом Днепра, подвергся атаке ВСУ. «Большое количество разрывов, и состояние его не особо хорошее», – отметил он.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сообщения о том, что украинские войска якобы смогли закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, являются ложью и распространяемой Киевом дезинформацией.
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения ВСУ
Минобороны: Российская авиация нанесла ракетные удары по восьми районам сосредоточения вооруженных сил Украины
Российская авиация нанесла ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
Офицер сообщил, что штурмовики Су-25 российской группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Кроме того, добавил представитель Минобороны, экипажи самолетов Су-34 нанесли бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации, опорному пункту и узлу связи противника, передает ТАСС.
Савчук также информировал, что расчетом зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Краснолиманском направлении сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия», а на Торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыты подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины.
Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Центр» сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены позиции ствольной артиллерии и минометов противника.
Офицер добавил, что в результате артиллерийских ударов уничтожены боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пять пикапов, противник понес значительные потери личного состава.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.
Украинские нацгвардейцы открыли огонь по пытавшимся дезертировать военным ВСУ
Марочко: Украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать
Национальная гвардия Украины открыла огонь по военнослужащим 67-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшимся самовольно оставить позиции у села Серебрянка в ДНР, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в районе Серебрянки с позиций Нацгвардии Украины обстреляли позиции 67-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины, передает ТАСС.
Марочко предположил, что таким образом нацгвардейцы пытались пресечь попытку военнослужащих ВСУ «самовольно оставить позиции».
Ранее в перестрелке между бойцами теробороны ВСУ и Нацгвардии Украины погибли семь человек.
Депутат ЕР рассказал о подготовке медиков-волонтеров к работе в новых регионах
Депутат ЕР Хубезов рассказал о подготовке медиков-волонтеров к работе в новых регионах
В больницах и госпиталях Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях отработали более 800 медиков-волонтеров и 1,2 тыс. активистов МГЕР и «Волонтерской роты», сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов.
«В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои и помощь врачей была нужна, как «воздух». В те дни «Единая Россия» открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города – «Аполлония». Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа – яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более, чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали на Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным», – заявил Хубезов, который сам в третий раз отправился добровольцем на фронт.
Ежедневно с июня 2022 года помощь пациентам и врачам больницы интенсивного лечения Мариуполя, больницы им. Калинина в Донецке, военного госпиталя в Луганске, а также жителям Херсонской области в пунктах временного размещения оказывают волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», говорится в сообщении на сайте «Единой России».
По словам, председателя МГЕР Антона Демидова, волонтеры-медики делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь. Кроме того, при необходимости выезжают с бригадами скорой, а также помогают эвакуировать раненых, транспортируют тяжелобольных пациентов: переносят их на процедуры и обратно, помогали в госпитале в Лисичанске, который находится вблизи линии боевого соприкосновения.
Подготовить волонтеров к работе в медучреждениях новых регионов помогают специально организованные «Единой Россией» курсы.
«Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины. По линии «Единой России» вместе с коллегами из партийного проекта «Здоровое будущее» планируем внести новое положение народной программы – обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», – отметил Дмитрий Хубезов.
Отвечать за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. По словам Дмитрия Хубезова, для помощи жителям новых регионов привлекают лучшие кадры. Так, главным внештатным специалистом по первой помощи в четырех новых субъектах назначен Артем Катулин.
В МИД раскритиковали Францию за поддержку вступления Украины в НАТО
МИД: Поддержка Парижем вступления Украины в НАТО может привести к трагическим последствиям
Планы поддержать присоединение Украины к НАТО говорит о том, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству, которое видит альянс стороной конфликта, сообщили в МИД России.
В МИД заявили, что о достоверности информации о смене позиции Франции по поводу вступления Украины в НАТО можно судить по итогам саммита альянса в Вильнюсе, передает РИА «Новости».
В дипведомстве напомнили, что Париж под нажимом Вашингтона уже согласился с перспективой вступления Украины в НАТО еще в ходе Бухарестского саммита альянса в 2008 году, поэтому если информация подтвердится, то это говорит о радикальной позиции Франции, которая хочет любым способом сделать НАТО стороной конфликта на Украине.
Поставками вооружений на Украину и помощью ВСУ французы подстегивают именно такой сценарий, считают в МИД.
В дипведомстве сожалеют о метаморфозах французской внешней политики, которая уже потеряла самостоятельность и здравомыслие и следует линии Вашингтона и натовского Брюсселя. В министерстве удивлены трактовкой авторов статьи в «Монд», что Франция форсирует вступление Киева в НАТО для того, чтобы Россия прекратила спецоперацию. Дескать присоединение Украины к альянсу заставит Москву согласиться на мир на «украинских условиях». В МИД подчеркнули, что авторы статьи не понимают причинно-следственных связей нынешнего кризиса.
Ранее источник во французском правительстве газеты Le Monde сообщил, что возможность одобрения вступления Украины в НАТО обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.
Между тем американские СМИ писали, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в Вильнюсе. Президент США Джо Байден со своей стороны говорил, что американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс.
В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы Российского государства начать спецоперацию.