Со дна Атлантики подняли предполагаемые останки экипажа «Титана»

Береговая охрана США подняла со дна Атлантики обломки батискафа «Титан», а также, предположительно, человеческие останки

Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки батискафа «Титан», а также, предположительно, человеческие останки, сообщила пресс-служба ведомства.

В Береговой охране США сообщили, что подняли с морского дна с места гибели глубоководного аппарата «Титан» обломки и вещественные доказательства. Там также информировали, что медработники в США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения, передает ТАСС.

Обломки батискафа и предполагаемые человеческие останки были подняты на борт судна Horizon Arctic, после чего доставлены в порт канадского Сент-Джонса (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).

Накануне появились первые кадры поднятых со дна Атлантики обломков батискафа «Титан». Бывший капитан британской атомной подлодки Райан Рэмси выразил мнение, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог стать дефект корпуса. В свою очередь российский океанолог, герой России Анатолий Сагалевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что экипаж батискафа «Титан» раздавило давлением в 300 атмосфер.