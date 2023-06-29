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Со дна Атлантики подняли предполагаемые останки экипажа «Титана»
Береговая охрана США подняла со дна Атлантики обломки батискафа «Титан», а также, предположительно, человеческие останки
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Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки батискафа «Титан», а также, предположительно, человеческие останки, сообщила пресс-служба ведомства.
В Береговой охране США сообщили, что подняли с морского дна с места гибели глубоководного аппарата «Титан» обломки и вещественные доказательства. Там также информировали, что медработники в США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения, передает ТАСС.
Обломки батискафа и предполагаемые человеческие останки были подняты на борт судна Horizon Arctic, после чего доставлены в порт канадского Сент-Джонса (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).
Накануне появились первые кадры поднятых со дна Атлантики обломков батискафа «Титан». Бывший капитан британской атомной подлодки Райан Рэмси выразил мнение, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог стать дефект корпуса. В свою очередь российский океанолог, герой России Анатолий Сагалевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что экипаж батискафа «Титан» раздавило давлением в 300 атмосфер.
В Кремле назвали спекуляцией слухи об осведомленности Суровикина о мятеже
Сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что вокруг событий 23-24 июня будет много пересудов и спекуляций. Заявления о якобы осведомленности Суровикина как раз являются таким примером, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну.
Блинкен рассказал, как завершится конфликт на Украине
Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем
Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.
При этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже, передает ТАСС. Блинкен заявил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира». При этом сроки завершения конфликта он называть не стал.
Ранее СМИ сообщали, что официальные переговоры по ситуации на Украине могут состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла встреча по Украине.
Названа цель удара ВС России по Краматорску
Минобороны России назвало цель удара по Краматорску в ДНР
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Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое ДНР.
Также в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Киева в гибели мирного населения после удара по Краматорску. Он заявил, что ВС России не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а бьет только по объектам военной инфраструктуры.
Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ
Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду.
Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все.
По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер.
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив значимый вклад общины в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.
«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
Президент отметил большую, созидательную роль мусульманской общины в жизни страны, ее значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения.
«Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Желаю вам здоровья и успехов», – заявил глава государства.
Появились первые кадры поднятого со дна батискафа «Титан»
Обломки затонувшего батискафа «Титан» подняли со дна, этот момент запечатлели на камеру, сообщило издание The Independent.
Части аппарата доставили на пирс Береговой охраны Канады, передает RT.
Ранее бывший капитан британской атомной подлодки Райан Рэмси заявил, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог стать дефект корпуса.
Напомним, батискафе находились туристы, которых должны были доставить к месту крушения «Титаника».
В Германии решили не признавать обязательства по Акту Россия – НАТО
В Германии заявили, что Акт Россия – НАТО не может быть ограничителем для усиления восточного фланга
Акт Россия – НАТО в сложившейся ситуации больше не может быть ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
По его словам, основополагающий акт «опирается на обстановку в сфере безопасности, при которой не стреляют». Это положение, считает Вагнер, «Россия в последние годы все больше осложняла – вплоть до развязывания захватнической войны сегодня в Европе», передает ТАСС.
Напомним, новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса по «защите» от «России и террористических групп» предусматривают необходимость развертывания еще больших сил НАТО по всей территории альянса, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании в Брюсселе.
Путин вышел к собравшимся в центре Дербента людям
Журналист Зарубин: Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям
Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям, сообщил журналист Павел Зарубин.
Зарубин сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Жители встретили его восторженными возгласами, сообщает РИА Новости.
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Ранее в среду Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по вопросам туризма, встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым и участия в других мероприятиях. В ходе рабочей поездки в Дагестан президент России посетил одну из древнейших мечетей в мире.
Зеленский: Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО
Вступление Украины в НАТО представляет интерес даже для России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции Украины.
Он заявил, что для России было бы правильно просить, чтобы Украину взяли в НАТО. Зеленский считает, что Россия как никакая другая страна якобы заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. НАТО же, по его мнению, защищает союзников, а не «кидается на соседей», передает «Газета.Ru».
Политолог Станислав Ткаченко оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО, заметив, что нежелание руководства Североатлантического альянса торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране.
Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке»
Российский президент Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России.
«Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», – заявил Байден в ответ на вопрос о том, ослабил ли российского лидера мятеж 24 июня, передает РИА «Новости».
Ранее Байден на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди в Вашингтоне перепутал гимн своей страны с гимном Индии.
Украинский пленный рассказал, как иностранные инструкторы учат солдат ВСУ убивать русских
Украинские военнослужащие, проходившие обучение на территории европейских стран, проходили через обработку, им внушали, что нужно убить как можно больше русских, заявил украинский пленный в ролике Минобороны России.
Военнопленный Виталий Серый заявил, что прошел подготовку во Франции, но особых боевых навыков не получил, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Он уточнил, что в ходе обучения ВСУ делался упор на психологическую работу, украинцам внушали, что нужно убивать больше русских.
Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные, попавшие в плен на Краснолиманском направлении, рассказывали о внушении ненависти к русским в ходе обучения в Германии и Словении.
Российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении
Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении. По имеющимся у него данным, удар был нанесен с целью срыва переброски подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, которое остается под контролем российской армии.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ только на Ореховском направлении, которое Киев считает главным направлением удара, и только за последние семь дней потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк.
Байден заявил о «колоссальных проблемах» у Китая
Пул журналистов Белого дома: Президент США Байден заявил о «колоссальных проблемах» у Китая
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы», но не стал вдаваться в подробности, сообщили журналисты из пула Белого дома.
Как утверждают журналисты из пула Белого дома, в ходе своего выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию Байден переключился на Китай и сказал, что у КНР «колоссальные проблемы». При этом глава администрации США сказал, что не будет вдаваться в детали, передает РИА «Новости».
Накануне на Тайвань прибыла представительная делегация Конгресса США, которую возглавил председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам. Ранее председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай «вопиющим провалом».
NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков
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В ходе эксплуатации украинской армией военной техники США выявились ее неготовность к местным условиям и сложность, указал американский журналист Патрик Дреннан.
Американские боевые машины нередко испытывают проблемы в полевых условиях, танки Abrams непригодны к починке во время боя, указал Дреннан в статье для National Interest.
Для замены разбитой оптики этого танка нужно извлекать целые подсистемы машины, отправлять их на склад, расположенный потенциально за сотни миль, и заказывать подсистемы на замену, пояснил журналист, передает РИА «Новости».
Производство Abrams может обходиться в 10 млн долларов, а Leopard 2 стоит порядка 6 млн долларов, указал он.
Логистические проблемы в этих ситуациях делают перспективу починки «похожей на сущий ад», заключил Дреннан.
Ранее американский журнал Military Watch рассказывал, как российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает западные танки.
Потерявшегося в амурской тайге ребенка спасла собака
В Амурской области несовершеннолетний, заблудившийся в лесу, встретил знакомую собаку, отогнавшую диких зверей, четвероногий друг спас ему жизнь, рассказала волонтер поисково-спасательного отряда «Амур» Ольга Веретельник.
Мальчик исчез днем, он пошел с отцом в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, но в какой-то момент отошел и пропал, передает РИА «Новости».
Его искали сутки и нашли живым. Веретельник пояснила, что в 700 метрах от того места, где он прятался, была берлога медведя, в которой затаилась медведица с медвежатами. По ее словам, в глубине тайги есть пасеки, которые охраняла собака.
Пес учуял ребенка и пришел к нему на помощь. Дикие звери, почуяв собаку, не подходили к ребенку. Пес лежал с мальчиком рядом и не оставлял его. Он сидел под кустом с ним до тех пор, пока мальчика не нашли, добавила поисковик.