Соцфонд анонсировал повышение размера пособия по уходу за ребенком на 49%

Глава Соцфонда: Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет на 49%

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих матерей увеличится в следующем году на 49% и составит более 49 тыс. рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Он объяснил, что после объединения ПФР и ФСС граждане страхуются с учетом порогового взноса, который был раньше в Пенсионном фонде, что влечет увеличение максимального размера всех пособий по временной нетрудоспособности. Так, в следующем году пособие по уходу за ребенком в следующем году вырастет на 49% , передает РИА «Новости».

Максимальный размер пособия для работающих матерей по уходу за ребенком в 2024 году составит более 49 тыс. рублей, а к 2025 году – больше 66 тысяч рублей.

Чирков также напомнил о том, что пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тысяч рублей будет выплачиваться матерям и при выходе на работу с частичной занятостью.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство по поручению президента Владимира Путина проиндексирует с 1 января 2024 года МРОТ на 18,5%.