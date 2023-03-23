Мишустин анонсировал индексацию МРОТ с 1 января 2024 года

Премьер-министр Мишустин: Правительство проиндексирует МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%

Правительство по поручению президента Владимира Путина проиндексирует с 1 января 2024 года МРОТ на 18,5%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства за 2022 год, заявил, что правительство будет последовательно увеличивать МРОТ, с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован на 18,5%, передает РИА «Новости».

Глава правительства отметил, что по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум – с 1 июня прошлого года и с начала января текущего он вырос более чем на 13,5%, а МРОТ – на 17%. По словам Мишустина, доходы 15 млн человек удалось сохранить, причем речь идет в том числе о семьях с детьми, которые оказались в непростой финансовой ситуации.

С 1 апреля прошлого года была расширена ежемесячная выплата на всех нуждающихся родителей с детьми от восьми до 17 лет, ее размер составляет в среднем от 6 до 12 тыс. рублей в месяц. Это пособие помогло поддержать более чем 3,5 млн семей, где воспитывается порядка 5,5 млн детей.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил проиндексировать на 10% дополнительно с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда, чтобы МРОТ вырос на 18,5%.