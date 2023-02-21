Путин предложил проиндексировать МРОТ на 18,5% с 2024 года

Президент Владимир Путин предложил увеличить МРОТ до 19 тыс. 242 рублей

Минимальный размер оплаты труда нужно проиндексировать на дополнительные 10% с 1 января 2024 года, чтобы МРОТ вырос на 18,5%, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По его словам, с 1 января 2024 года предлагается вдобавок к запланированному повышению провести еще одно – на дополнительные 10%. Таким образом, МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 тыс. 242 рубля, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что показатель МРОТ в 2022 году был повышен дважды в сумме почти на 20%, а с начала текущего года – проиндексирован на 6,3%.

«Перед правительством и субъектами федерации поставлена предметная задача – обеспечить заметный ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор, точка отсчета здесь – это минимальный размер оплаты труда, как мы хорошо понимаем. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат», – заключил президент.