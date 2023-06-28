В Германии призвали экономить воду на фоне дефицита

Министр охраны окружающей среды Германии Штеффи Лемке в интервью немецкой газете Tagesspiegel призвала жителей ФРГ экономить воду из-за ее нехватки.

По ее словам, экономить следует жителям частного сектора. Кроме того, следует задуматься об использовании сточных вод, передает ТАСС.

На фоне усиливающейся жары вода будет испаряться все сильнее. Поэтому, заявила Лемке, будет «абсолютно разумным» запрет на орошение садов в дневное время, введенный в нескольких муниципалитетах.

Также воду следует экономить в том числе на промышленных производствах и в сфере энергоснабжения, которые являются ключевыми потребителями водных ресурсов в стране.

Ранее глава правительства немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф рассказывал, что в целях экономии принимает душ за две минуты.